Очень сильный или патологический запах тела (бромидроз) возникает в результате разложения пота бактериями и дрожжами, обычно живущими на поверхности кожи.
(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).
Существует два типа потовых желез: апокринные железы и эккринные железы.
Апокринные железы выделяют пот в волосяные фолликулы. Они находятся в подмышечной области, в области половых органов, вокруг заднего прохода и вокруг сосков.
Эккриновые железы выделяют пот непосредственно на кожу. Они находятся практически повсюду в коже. Пот, выделяемый этими железами, не имеет неприятного запаха, пока он не расщепляется (разлагается) бактериями и дрожжами, обычно живущими на поверхности кожи. После разложения появляется неприятный запах.
Что происходит под кожей?
Кожа состоит из трех слоев. Под поверхностью кожи лежат нервы, нервные окончания, железы, волосяные фолликулы и кровеносные сосуды. Пот вырабатывается железами дермы и достигает поверхности кожи через крошечные протоки.
Бромидроз чаще появляется у людей с чрезмерным потоотделением. Плохая гигиена кожи и одежды также способствует развитию бромидроза. Бромидроз также может возникать при употреблении определенных продуктов или напитков (таких как карри, чеснок, лук и алкоголь) и приема определенных лекарственных препаратов (например, пенициллина).
Лечение запаха тела
Частое мытье кожи с мылом и водой, а также стирка одежды
Иногда антибактериальные кремы
Использование дезодорантов или антиперспирантов
При очищении проблемных областей два раза в день с мылом и водой, как правило, бактерии и дрожжи, вызывающие запах, исчезают. Для некоторых людей может быть необходимо промывание проблемных областей антисептическим мылом на протяжении нескольких дней, возможно, в сочетании с использованием антибактериальных кремов, содержащих клиндамицин или эритромицин. Бритье волос в подмышечных впадинах также помогает предотвратить появление неприятного запаха.
Несомненно, одежду нужно часто стирать. Люди также могут своевременно снимать и стирать потную одежду, а также использовать дезодоранты или антиперспиранты. Дезодоранты маскируют запах, а антиперспиранты снижают выработку пота.
Иногда пробуют другие методы лечения, например, инъекции ботулотоксина или использование микроволновых устройств, лазеров или хирургического вмешательства.