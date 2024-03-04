Очень сильный или патологический запах тела (бромидроз) возникает в результате разложения пота бактериями и дрожжами, обычно живущими на поверхности кожи.

(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).

Существует два типа потовых желез: апокринные железы и эккринные железы.

Апокринные железы выделяют пот в волосяные фолликулы. Они находятся в подмышечной области, в области половых органов, вокруг заднего прохода и вокруг сосков.

Эккриновые железы выделяют пот непосредственно на кожу. Они находятся практически повсюду в коже. Пот, выделяемый этими железами, не имеет неприятного запаха, пока он не расщепляется (разлагается) бактериями и дрожжами, обычно живущими на поверхности кожи. После разложения появляется неприятный запах.

Что происходит под кожей?

Бромидроз чаще появляется у людей с чрезмерным потоотделением. Плохая гигиена кожи и одежды также способствует развитию бромидроза. Бромидроз также может возникать при употреблении определенных продуктов или напитков (таких как карри, чеснок, лук и алкоголь) и приема определенных лекарственных препаратов (например, пенициллина).