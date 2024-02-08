Лечение заболеваний кожи

Активный ингредиент или лекарственный препарат в лекарственной форме для местного применения смешивают с неактивным веществом (основой). Основа определяет консистенцию продукта (например, густой и жирный или легкий и водянистый) и остается ли активное вещество на поверхности или проникает в кожу. В зависимости от используемой основы, одни и тот же лекарственный препарат может добавляться в:

Мази

Кремы

Лосьоны

Ванны и примочки

Пенки

Растворы

Пудры

Гели

Кроме того, многие препараты имеются в различных дозировках (концентрациях). Выбор основы зависит от места применения лекарственного препарата, внешнего вида, удобства применения и длительности применения.

Мази (такие как, вазелин) очень жирные и содержат мало воды. Они могут быть неудобными в использовании, жирными и плохо смываться. Мази являются наиболее подходящими в тех случаях, когда коже необходима смазка или увлажнение. Мази, как правило, более эффективно чем кремы доставляют активные вещества в кожу. Заданная концентрация лекарственного препарата более активна в мази, чем в креме. Мази являются менее раздражающими, чем кремы, и еще менее раздражающими, чем гели, лосьоны и растворы для таких открытых раневых поверхностей, как эрозии и язвы. Мази действуют лучше всего после купания или после увлажнения кожи водой.

Кремы — наиболее часто используемые препараты — являются эмульсией масла в воде, что означает, что они являются в основном водой с масляным компонентом. (Мази, напротив, представляют собой небольшое количество воды, смешанное главным образом с маслом). Кремы легко наносить и при втирании в кожу они впитываются. Они практически не обладают раздражающим действием.

Лосьоны похожи на кремы, но содержат большее количество воды. В действительности они представляют собой мелкодисперсную суспензию порошкообразного вещества в основе, состоящей из воды или масла и воды. Они менее эффективны, чем мази, кремы и гели в доставке лекарственных препаратов и считаются менее активными при заданной концентрации лекарственного препарата. Однако лосьоны обладают рядом полезных свойств. Их легко наносить на волосистую часть кожи, и они особенно эффективны для снятия жара или подсушивания воспаленных или мокнущих поражений, вызванных контактным дерматитом, дерматомикозом стоп (дерматофития стоп) или паховой эпидермофитией (паховая трихофития).

Ванны и примочки применяют при необходимости воздействия на большие участки тела. Эту методику чаще применяют в виде сидячих ванн с безрецептурными препаратами, применяемыми для лечения незначительных поражений кожи, например, при геморрое. Ванны редко используют для применения рецептурных сильнодействующих препаратов, из-за сложностей контроля за количеством доставляемого лекарственного препарата.

Пенки представляют собой аэрозольные препараты (жидкости, хранящиеся под давлением пропеллента, чтобы смесь можно было наносить) на основе спирта или вещества, успокаивающего кожу (так называемый смягчающий агент). Они быстро всасываются в кожу и часто используются в покрытых волосами участках тела.

Растворы представляют собой жидкости, в которых растворен лекарственный препарат. Наиболее часто используемыми жидкостями являются спирт, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и обычная вода. Растворы удобны в применении, особенно при заболеваниях волосистой кожи головы, таких как псориаз или себорейный дерматит. Растворы, как правило, сушат, а не увлажняют кожу, но эффект подсушивания полезен при кожных заболеваниях с мокнутием. В зависимости от применяемой основы, растворы могут вызвать раздражение кожи, в частности, при применении растворов, содержащих спирт и пропиленгликоль, на открытой раневой поверхности. Одним распространенным раствором является раствор ацетата алюминия, который часто используется в качестве примочек.

Порошки — это сухая лекарственная форма веществ, которые применяют для защиты участков трения кожи о кожу, например, между пальцами стоп или ягодицами, в подмышечных впадинах, в паховой области или под молочными железами. Порошки используют на размягченной и поврежденной влагой (мацерированной) коже. Их можно смешивать с такими активными лекарственными препаратами, как противогрибковые препараты.

Гели — это лекарственная форма на водной или спиртовой основе с загустителем без применения масла или жира. Кожа не абсорбирует гели столь же хорошо, как абсорбирует средства, содержащие масло или жир. Таким образом, они часто наиболее эффективны при заболеваниях, требующих медленного всасывания, таких как угревая сыпь, розацеа и псориаз волосистой части головы. Гели, как правило, оказывают раздражающее действие на открытые раневые поверхности и больную кожу.