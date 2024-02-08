Лечение заболеваний кожи

Препараты местного действия — это лекарственные препараты, наносимые непосредственно на кожу. Они являются основой лечения кожных заболеваний. Препараты системного действия принимают внутрь или назначают в виде инъекций, и они распределяются в организме. Иногда, при необходимости создания высокой концентрации лекарственного препарата в пораженной области, врач вводит лекарственный препарат под кожу (внутрикожная инъекция).
Что касается некоторых лекарственных препаратов для местного применения, эффективная терапия также может зависеть от:
основы (неактивного ингредиента, в котором лекарственный препарат доставляется к коже);
используемого типа повязки.
Препараты местного действия
Активный ингредиент или лекарственный препарат в лекарственной форме для местного применения смешивают с неактивным веществом (основой). Основа определяет консистенцию продукта (например, густой и жирный или легкий и водянистый) и остается ли активное вещество на поверхности или проникает в кожу. В зависимости от используемой основы, одни и тот же лекарственный препарат может добавляться в:
Мази
Кремы
Лосьоны
Ванны и примочки
Пенки
Растворы
Пудры
Гели
Кроме того, многие препараты имеются в различных дозировках (концентрациях). Выбор основы зависит от места применения лекарственного препарата, внешнего вида, удобства применения и длительности применения.
Мази (такие как, вазелин) очень жирные и содержат мало воды. Они могут быть неудобными в использовании, жирными и плохо смываться. Мази являются наиболее подходящими в тех случаях, когда коже необходима смазка или увлажнение. Мази, как правило, более эффективно чем кремы доставляют активные вещества в кожу. Заданная концентрация лекарственного препарата более активна в мази, чем в креме. Мази являются менее раздражающими, чем кремы, и еще менее раздражающими, чем гели, лосьоны и растворы для таких открытых раневых поверхностей, как эрозии и язвы. Мази действуют лучше всего после купания или после увлажнения кожи водой.
Кремы — наиболее часто используемые препараты — являются эмульсией масла в воде, что означает, что они являются в основном водой с масляным компонентом. (Мази, напротив, представляют собой небольшое количество воды, смешанное главным образом с маслом). Кремы легко наносить и при втирании в кожу они впитываются. Они практически не обладают раздражающим действием.
Лосьоны похожи на кремы, но содержат большее количество воды. В действительности они представляют собой мелкодисперсную суспензию порошкообразного вещества в основе, состоящей из воды или масла и воды. Они менее эффективны, чем мази, кремы и гели в доставке лекарственных препаратов и считаются менее активными при заданной концентрации лекарственного препарата. Однако лосьоны обладают рядом полезных свойств. Их легко наносить на волосистую часть кожи, и они особенно эффективны для снятия жара или подсушивания воспаленных или мокнущих поражений, вызванных контактным дерматитом, дерматомикозом стоп (дерматофития стоп) или паховой эпидермофитией (паховая трихофития).
Ванны и примочки применяют при необходимости воздействия на большие участки тела. Эту методику чаще применяют в виде сидячих ванн с безрецептурными препаратами, применяемыми для лечения незначительных поражений кожи, например, при геморрое. Ванны редко используют для применения рецептурных сильнодействующих препаратов, из-за сложностей контроля за количеством доставляемого лекарственного препарата.
Пенки представляют собой аэрозольные препараты (жидкости, хранящиеся под давлением пропеллента, чтобы смесь можно было наносить) на основе спирта или вещества, успокаивающего кожу (так называемый смягчающий агент). Они быстро всасываются в кожу и часто используются в покрытых волосами участках тела.
Растворы представляют собой жидкости, в которых растворен лекарственный препарат. Наиболее часто используемыми жидкостями являются спирт, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и обычная вода. Растворы удобны в применении, особенно при заболеваниях волосистой кожи головы, таких как псориаз или себорейный дерматит. Растворы, как правило, сушат, а не увлажняют кожу, но эффект подсушивания полезен при кожных заболеваниях с мокнутием. В зависимости от применяемой основы, растворы могут вызвать раздражение кожи, в частности, при применении растворов, содержащих спирт и пропиленгликоль, на открытой раневой поверхности. Одним распространенным раствором является раствор ацетата алюминия, который часто используется в качестве примочек.
Порошки — это сухая лекарственная форма веществ, которые применяют для защиты участков трения кожи о кожу, например, между пальцами стоп или ягодицами, в подмышечных впадинах, в паховой области или под молочными железами. Порошки используют на размягченной и поврежденной влагой (мацерированной) коже. Их можно смешивать с такими активными лекарственными препаратами, как противогрибковые препараты.
Гели — это лекарственная форма на водной или спиртовой основе с загустителем без применения масла или жира. Кожа не абсорбирует гели столь же хорошо, как абсорбирует средства, содержащие масло или жир. Таким образом, они часто наиболее эффективны при заболеваниях, требующих медленного всасывания, таких как угревая сыпь, розацеа и псориаз волосистой части головы. Гели, как правило, оказывают раздражающее действие на открытые раневые поверхности и больную кожу.
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Типы лекарственных препаратов для местного применения
Лекарственные препараты для местного применения можно разделить на несколько частично совпадающих категорий:
Увлажняющие средства (смягчающие средства)
Моющие средства
Основным моющими средствами являются мыло, детергенты, растворители (жидкие вещества, способные растворять другие вещества). Мыло является наиболее популярным моющим средством. Также применяют детергенты. Мыла представляют собой очищающие и эмульгирующие вещества, содержащие определенный тип жира или щелочи, тогда как детергенты изготовлены из нефтепродуктов. Некоторые мыла сушат кожу, но другие имеют кремообразную основу, которая обладает меньшим подсушивающим эффектом.
Поскольку детские шампуни являются отличным моющим средством и, как правило, оказывают щадящее воздействие на кожу, они пригодны для обработки ран, порезов, ссадин и области вокруг глаз. Кроме того, больные псориазом, экземой и другими заболеваниями, сопровождающимися шелушением кожи, могут использовать детские шампуни для удаления омертвевших кожных чешуек. Однако мокнущие поражения следует, как правило, обрабатывать только с помощью воды или нежного мыла, поскольку детергенты и более грубые сорта мыла могут вызвать раздражение этих участков.
В моющие средства добавляют многие химические соединения. Например, некоторые мыла содержат добавки антибактериальных веществ. В целом, антибактериальное мыло не способствует улучшению гигиены или профилактике заболеваний, а регулярное применение может нарушить нормальный баланс бактерий на коже. Шампуни и лосьоны против перхоти могут содержать другие антибактериальные вещества, такие как пиритион цинка, сульфид селена или экстракты дегтя для лечения шелушения кожи, экземы и псориаза волосистой части головы.
Вода является главным растворителем для очищения кожи. Другие растворители содержат вазелин, который может очищать кожу от таких веществ, как смола (деготь), которые не растворяются мылом и водой. Небольшое количество спирта можно безопасно использовать для обработки кожи перед инъекциями или взятием крови. Спиртовые гели полезны в качестве антисептика для рук для стандартной гигиены рук при отсутствии возможности их мытья. Другие растворители, такие как ацетон (жидкость для снятия лака для ногтей), бензин и растворитель для краски, редко используют для очищения кожи. Эти растворители растворяют естественную смазку кожи, вызывая выраженную сухость и раздражение. Они также могут всасываться через кожу, вызывая отравление.
Защитные средства
Самые различные виды препаратов способствуют защите кожи. Масла и мази обеспечивают масляный барьер, который способствует защите содранной и раздраженной кожи и сохранению влаги в ней. Порошки могут защитить кожу от трения о кожу или об одежду. Синтетические гидроколлоидные повязки обеспечивают защиту пролежней и других участков пораженной кожи. Солнцезащитные кремы и кремы от загара отражают, поглощают или фильтруют вредный ультрафиолетовый свет.
Увлажняющие средства (смягчающие средства)
Увлажняющие средства восстанавливают и способствуют сохранению воды и смазки кожи. Лучшее время для применения увлажняющих средств — когда кожа уже увлажнена, например, непосредственно после ванны или душа. Увлажняющие средства обычно содержат глицерин, минеральное масло или вазелин и представлены в виде лосьонов, кремов, мазей и масел для ванной. Некоторые более активные увлажняющие средства содержат в своем составе такие компоненты как мочевина, молочная кислота и гликолевая кислота. Холодные кремы представляют собой отпускаемые без рецепта увлажняющие эмульсии жиров (например, пчелиного воска) и воды.
Подсушивающие средства
Избыточная влажность в участках, где кожа трется о кожу, может вызывать раздражение и разрушение (мацерацию) кожи, особенно в складках кожи, в которых, как правило, повышена влажность и температура. Наиболее часто поражаются участки кожи, расположенные между пальцами стоп или между ягодицами, в подмышечных впадинах или в паху и под молочными железами, а также в складках кожи живота. На этих участках кожи с повышенной температурой и влажностью формируется благоприятная среда для развития инфекций, особенно грибковых и бактериальных.
Наиболее часто используемыми подсушивающими средствами является кукурузный крахмал и тальк. Эти порошки поглощают влагу с поверхности кожи. Большая часть многих препаратов, содержащих тальк, отличается только по запаху и упаковке. Порошок талька более эффективен, чем кукурузный крахмал, но его больше не используют в детских присыпках, поскольку при вдыхании он приводит к развитию гранулем (одна из разновидностей хронического воспаления) в легких. Использование талька в области женских половых органов не рекомендуется из-за опасений возможного развития онкологических заболеваний. Кукурузный крахмал является хорошим подсушивающим средством, но иногда может приводить к грибковой инфекции. Суперабсорбирующие порошки (порошки с чрезвычайно выраженными всасывающими свойствами) в некоторых случаях необходимы для подсушивания очень влажных участков, например, в паху или в подмышках.
Растворы, содержащие соли алюминия, являются подсушивающими средствами, часто используемыми в безрецептурных антиперспирантах. Дозы солей алюминия, входящие в рецептуру, доступны для лечения повышенного потоотделения.
Вяжущие средства — это жидкие подсушивающие средства, которые стягивают и сокращают кожу. Наиболее часто используемым раствором вяжущих средств является раствор ацетата алюминия. Обычно применяемые с повязками или для смачивания, вяжущие средства используют для лечения инфекционной экземы, мокнущих поражений кожи и пролежней. Также широко используемым безрецептурным вяжущим средством является гамамелис.
Противозудные средства
Заболевания кожи часто сопровождаются зудом. Зуд и легкую боль можно иногда снять с помощью безрецептурных средств, таких как камфора, ментол, прамоксин, оксид цинка или (в США продается по рецепту) микстуры лидокаина и прилокаина. Каламин — это распространенный успокаивающий препарат, который помогает в некоторой степени облегчить зуд, а также помогает высушить кожу.
Антигистаминные препараты, блокирующие определенные виды аллергических реакций, иногда включают в препараты для местного применения для облегчения зуда, вызванного аллергическими реакциями. Доксепин — эффективный антигистаминный препарат для местного применения при многих заболеваниях. Поскольку антигистаминный препарат дифенгидрамин (часто используемого во многих безрецептурных препаратах для местного применения) может инициировать аллергическую реакцию при нанесении на кожу, обычно он не рекомендован для применения. Вероятно, прием антигистаминных препаратов внутрь (через рот) не вызывает этот тип реакции, поэтому для облегчения зуда следует отдать предпочтение антигистаминным препаратам для приема внутрь, а не для местного применения. Бензокаин, анестетик, который использовался для облегчения зуда, может также вызвать аллергические реакции и поэтому не рекомендуется.
Противовоспалительные препараты
Кортикостероиды являются основными лекарственными препаратами для местного применения, используемыми для снятия воспаления (отека, зуда и покраснения) кожи. Применение кортикостероидов наиболее эффективно при сыпи, вызванной аллергическими или воспалительными реакциями на ядовитый плющ, металлы, одежду, лекарственные препараты, при экземе и во многих других случаях. Поскольку кортикостероиды снижают устойчивость к бактериальным и грибковым инфекциям и замедляют заживление раны, они, как правило, не должны применяться на инфицированных участках кожи или ранах. При угревидной сыпи кортикостероиды для местного применения, как правило, не обеспечивают хороший эффект и иногда сами вызывают угревидные высыпания. Кортикостероиды иногда смешивают с противогрибковыми препаратами для уменьшения покраснения и зуда при одновременном уничтожении грибка.
Кортикостероиды для местного применения продают в виде лосьонов, кремов, мазей, растворов, пенок, масел, гелей и пластырей. Кремы проявляют наибольшую эффективность при осторожном втирании до полного впитывания. В целом наиболее выраженным эффектом обладают мази. Тип и концентрация кортикостероида в препарате определяют его общую эффективность. Гидрокортизон в концентрациях до 1 % отпускают без рецепта врача (однако концентрации препарата 0,5 % или ниже малоэффективны). Для кортикостероидных препаратов с более высокой дозировкой необходим рецепт врача. Врач обычно сначала назначает более активные кортикостероиды, а затем, по мере улучшения состояния, менее активные кортикостероиды. Как правило, кортикостероиды для местного применения наносят тонким слоем 2–3 раза в день, но высокоактивные лекарственные формы могут наноситься только один раз в день.
Кортикостероиды следует применять с осторожностью на участках с тонкой кожей, например, на лице, в подмышечной области и области половых органов, а также на участках естественного контакта кожи с кожей, например, в подмышечной области и в паху. На этих чувствительных участках кожи врач, как правило, использует низкоактивные кортикостероиды и только в течение нескольких дней или одной недели. Длительное применение (более 1 месяца) в какой-либо области может вызвать разрушение кожи, следы растяжения, угревидные высыпания и иногда аллергическую кожную реакцию (аллергический контактный дерматит) на сам кортикостероид. Периоральный дерматит (бугристая сыпь красного цвета вокруг рта, подбородка) и иногда периорбитальный дерматит (сыпь вокруг глаз) возникают чаще в виде побочного эффекта при применении на коже лица лекарственных форм, обладающих высокой и средней степенью активности, и реже при использовании малоактивных лекарственных форм. Высокоактивные лекарственные формы могут подавлять функции надпочечников при применении у детей, когда используются на крупных участках кожи или в течение длительного времени, особенно при использовании под окклюзионными (не пропускающими воздух и воду) повязками.
При необходимости использования более высокой дозы кортикостероидов для местного применения точечно или на небольшом участке, который не реагирует на лечение, врач может ввести кортикостероид непосредственно под кожу или в некоторых случаях нанести лейкопластырь, пропитанный кортикостероидом флурандренолидом.
Еще одним способом введения высокой дозы является наложение тонкой пластиковой пленки, например, пищевой пленки, используемой в домашнем хозяйстве, поверх кортикостероида для местного применения (окклюзионная повязка). Пластиковая обертка увеличивает абсорбцию и эффективность лекарственного препарата, и обычно ее оставляют на ночь. Такие повязки предназначены для использования при таких заболеваниях, как тяжелая форма псориаза или экзема. Риски применения кортикостероидов под окклюзионной повязкой включают развитие истончения (атрофии) кожи, растяжек (стрий), появление расширенных красных кровеносных сосудов на поверхности кожи (телеангиэктазиий, потницы (милиарии), угревидных высыпаний и бактериальных или грибковых инфекций.
Для облегчения воспаления, особенно у людей с экземой, также могут использоваться другие лекарственные препараты для местного применения, которые не являются кортикостероидами, такие как такролимус, пимекролимус, крисаборол и руксолитиниб.
Некоторые продукты из растительного сырья с предполагаемым противовоспалительным действием, среди которых одними из самых популярных являются ромашка и календула, широко используются в представленных на рынке препаратах, хотя их эффективность не была точно установлена. Продукты из растительного и «натурального» сырья часто не стандартизованы и нередко вызывают аллергические реакции и раздражение кожи.
Препараты дегтя не относятся к кортикостероидным противовоспалительным агентам, а являются побочными продуктами производства угля. Они замедляют деление клеток кожи и полезны при лечении заболеваний, которые связаны с избыточной продукцией кожи (шелушение), например, псориаза. Побочные эффекты включают раздражение, воспаление фолликулов (фолликулит), окрашивание одежды и мебели и повышенную чувствительность к солнечному свету (фотосенсибилизация). Их не следует применять при инфекциях кожи.
Антибактериальные препараты
Вирусы, бактерии, грибки и паразиты могут инфицировать кожу. Безусловно, тщательное мытье рук водой с мылом — это лучший способ профилактики этих инфекций. Для профилактики передачи инфекции пациентам, медицинские сестры и врачи для обеззараживания рук используют более активные дезинфицирующие средства. Антибактериальные препараты применяют для обработки кожи перед хирургическим вмешательством для уменьшения количества бактерий на поверхности кожи и, следовательно, для профилактики развития послеоперационных инфекций.
В случае возникновения инфекции кожи ее можно лечить лекарственными препаратами для местного применения или препаратами системного действия, в зависимости от тяжести и типа диагностированной или заподозренной инфекции. Антибактериальные препараты для местного применения включают противогрибковые препараты и инсектициды.
Антибиотики для местного применения используются лишь в некоторых случаях. Многие из них отпускаются только по рецепту. Клиндамицин и эритромицин лучше всего подходят для дополнительного лечения при угревой сыпи. Метронидазол и иногда сульфацетамид, клиндамицин или эритромицин для местного применения используются при лечении розацеа. Мупироцин и антибиотики для местного применения ретапамулин и озеноксацин могут использоваться для лечения импетиго (стафилококковая инфекция кожи).
Безрецептурные антибиотики для местного применения, например, бацитрацин и полимиксин, при послеоперационном уходе за участком биопсии кожи и для профилактики инфекции при царапинах, небольших ожогах и ссадинах были заменены на вазелин для местного применения (например, Vaseline). Бацитрацин и полимиксин, а особенно неомицин, могут вызывать аллергическую реакцию (контактный дерматит). Вазелин так же эффективен, как эти антибиотики, и не вызывает подобной аллергической реакции.
Противогрибковые препараты для местного применения достаточно хорошо помогают при лечении разнообразных грибковых инфекций кожи (таких как стригущий лишай и дерматомикоз стоп). Однако эти лекарственные препараты для местного применения малоэффективны при лечении грибковых инфекций ногтей. Как правило, инфекции ногтей лечат с помощью противогрибковых препаратов для приема внутрь (обычно тербинафина), но даже при приеме пероральных препаратов часто отмечаются рецидивы.
Инсектициды (такие как перметрин и малатион) применяют для лечения педикулеза и чесотки.
Антисептические средства для местного применения, не являющиеся антибиотиками, останавливают или замедляют рост микробов (таких как вирусы, грибки и бактерии) на коже и поэтому считаются антибактериальными (противомикробными) средствами. В их число входят растворы йода (такие как повидон-йод и клиохинол), генцианвиолет, препараты серебра (такие как нитрат серебра и сульфадиазин серебра), гипохлорит натрия и цинк-пиритион.
Йод используют для предоперационной подготовки кожи. Генцианвиолет применяют в том случае, когда необходимо недорогое антисептическое средство. Препараты серебра (такие как сульфадиазин серебра) часто назначаются для лечения ожогов и язв и имеют сильные антибактериальные свойства. Многие перевязочные материалы пропитываются серебром. Гипохлорит натрия обладает антисептическими свойствами и используется в некоторых дезинфицирующих спреях и средствах для мытья тела. Цинк-пиритион является также противогрибковым средством и частым компонентом шампуней для лечения перхоти, вызванной псориазом или себорейным дерматитом.
Заживающие раны обычно не следует лечить какими-либо иными антибактериальными средствами для местного применения, кроме серебра, поскольку они обладают раздражающим действием и склонны подавлять слабое возобновление роста (грануляционную ткань).
Кeратолитики
Кератолитики — это лекарственные средства, смягчающие и разрыхляющие роговой слой кожи и облегчающие процесс шелушения и пилинга верхнего слоя кожи (эксфолиация). Примерами являются салициловая кислота и мочевина.
Салициловая кислота в различных концентрациях используется для лечения псориаза, себорейного дерматита, угревой сыпи и бородавок. Побочные эффекты встречаются часто и включают жжение и раздражение, а если препараты наносятся на большие участки кожи, то могут возникать реакции на других участках тела (системные реакции), вызванные всасыванием салициловой кислоты. Салициловая кислота редко используется у детей и новорожденных, которые наиболее склонны к системным реакциям, за исключением очень низких концентраций и в течение очень короткого периода времени.
Мочевина может применяться с целью увлажнения, облегчения зуда и уменьшения шелушения. Ее часто используют для лечения избыточного накопления кожи на подошвенной поверхности стоп (подошвенная кератодермия и мозолистые наросты), фолликулярного кератоза (сухие бугорки на бедрах и тыльной поверхности плеч у пациентов с аллергией) и других состояниях, сопровождающихся сухостью кожи, таких как ихтиоз. Побочными эффектами являются раздражение и жжение. Мочевину не следует наносить на большие участки кожи.
Повязки
Повязки защищают открытые раны, способствуют заживлению, увеличивают абсорбцию лекарственного препарата и защищают одежду.
Существует 2 вида повязок:
Неокклюзионная (воздух может контактировать с раной)
Окклюзионная (рана закрыта герметично, контакт с воздухом отсутствует)
Неокклюзионные повязки
Самыми распространенными неокклюзионными повязками являются марлевые повязки. При наложении на рану они не препятствуют доступу воздуха и тем самым способствуют подсыханию раны.
Влажно-высыхающие повязки представляют собой неокклюзионные повязки, смоченные раствором, обычно физиологическим, которые используют, чтобы помочь очищению и удалению утолщенной, покрытой коркой или мертвой ткани. Повязки накладывают влажными и удаляют после высыхания раствора. Сухие вещества прилипают к повязке.
Окклюзионные повязки
Окклюзионные повязки увеличивают абсорбцию и эффективность (а также количество побочных эффектов) лекарственных препаратов для местного применения. Прозрачные непроницаемые пленки, такие как полиэтиленовые (пищевые пленки) или эластические прозрачные полупроницаемые повязки, являются наиболее распространенными видами окклюзионных повязок. Желатиновая повязка с оксидом цинка (сапожок с пастой Унна) — эффективная окклюзионная повязка при воспалении и язвах кожи голеней (наблюдаемых при застойном дерматите). Гидроколлоидные повязки вытягивают жидкость из кожи с образованием геля и используются для ускорения заживления кожных язв.
Помимо других заболеваний, окклюзионные повязки иногда накладывают поверх кортикостероидов для лечения тяжелых форм псориаза, атопического дерматита, поражений кожи при красной волчанке и хроническом дерматите кистей рук.
Остальные окклюзионные повязки используют для защиты и помощи при заживлении ожогов. Врачи также обнаружили, что другие виды открытых ран также заживают быстрее и более полно, когда их увлажняют и держат под окклюзионной повязкой. Эта повязки помогают обеспечить необходимый уровень влажности и создать условия для регенерации новой кожи. Такие повязки включают сложные коммерческие продукты, а также простой вазелин или мазь с антибиотиком под повязкой.
Для лечения келоидов (рубцовая ткань) иногда используют специальные силиконовые повязки.