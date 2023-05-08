Фолликулярный кератоз является распространенным заболеванием, при котором мертвые клетки отделяются от верхнего слоя кожной пробки, которая закрывает отверстия волосяных фолликулов.
Точная причина фолликулярного кератоза неизвестна, но определенную роль часто играет наследственность. Кроме того, у людей с атопическим дерматитом и сезонными аллергиями более вероятно возникновение фолликулярного кератоза. Однако фолликулярный кератоз, по-видимому, не является гиперчувствительностью или нарушением иммунной системы.
Симптомы фолликулярного кератоза
Бугорки, которые возникают при фолликулярном кератозе, имеют небольшие размеры, телесный или красный цвет и являются сухими. Они появляются у волосяных фолликулов и приводят к ощущению грубой кожи. Иногда они имеют в центре пробку и напоминают маленькие прыщи. Как правило, такие бугорки не зудят и не болят, и вызывают только косметические проблемы, хотя в некоторых случаях они могут вызывать зуд.
Чаще всего поражается верхняя часть рук, бедер и ягодиц. Сыпь также может появиться на лице, особенно у детей.
Бугорки с большей вероятностью развиваются в холодную погоду и исчезают летом.
Кожа может выглядеть красной.
Диагностика фолликулярного кератоза
Обследование кожи, проводимое врачом
Обычно врачи диагностируют фолликулярный кератоз на основании внешнего вида кожи и своих ощущений при прикосновении к участкам, которые обычно поражаются в этом случае.
Лечение фолликулярного кератоза
Специализированные увлажняющие средства для кожи или другие кремы, гели и лосьоны
Иногда лечение с помощью лазера
Лечение фолликулярного кератоза не требуется, если только человек не испытывает беспокойства из-за появления расстройства.
Увлажняющие средства, которые содержат вазелин и салициловую кислоту или вазелин и воду, могут помочь сделать бугорки более плоскими. Другие эффективные средства — это лосьоны или кремы с молочной кислотой, кремы с мочевиной, гель с салициловой кислотой или рецептурные отшелушивающие средства, которые наносятся на кожу в виде кремов или гелей и содержат ретиноиды, которые представляют собой вещества, полученные из витамина А. К таким отшелушивающим средствам относятся третиноин, адапален и тазаротен. Также могут быть эффективными такролимус и азелаиновая кислота. У детей младшего возраста следует избегать применения кремов с кислотой, поскольку они вызывают жжение и покалывание.
Для лечения покраснения лица, если оно имеется и беспокоит пациента, врачи могут использовать лазер (см. боковую панель Использование лазеров для лечения кожных заболеваний).
Фолликулярный кератоз вероятнее всего возникнет вновь при прекращении лечения.