Фолликулярный кератоз

Бугорки, которые возникают при фолликулярном кератозе, имеют небольшие размеры, телесный или красный цвет и являются сухими. Они появляются у волосяных фолликулов и приводят к ощущению грубой кожи. Иногда они имеют в центре пробку и напоминают маленькие прыщи. Как правило, такие бугорки не зудят и не болят, и вызывают только косметические проблемы, хотя в некоторых случаях они могут вызывать зуд.

Чаще всего поражается верхняя часть рук, бедер и ягодиц. Сыпь также может появиться на лице, особенно у детей.

Бугорки с большей вероятностью развиваются в холодную погоду и исчезают летом.

Кожа может выглядеть красной.