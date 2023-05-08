Сухость кожи (ксеродермия)

Ксеродермия — это обычная сухость кожи.
(См. также Зуд).
Нормальная кожа имеет мягкую, податливую текстуру за счет содержания в ней воды. Для защиты от потери воды внешний слой кожи содержит жир, который замедляет испарение и удерживает влагу в глубоких слоях кожи. Кожа становится сухой при снижении количества жира. Сухость кожи, если она не является наследственным нарушением или вызвана другим заболеванием, называют ксеродермией.
Сухость кожи является распространенным явлением, особенно среди людей старше среднего возраста. К факторам риска развития сухости кожи относятся
Холодная, сухая погода
Частое купание, особенно с использованием жесткого мыла
более зрелый возраст;
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Купание смывает поверхностные жиры, позволяя коже высохнуть. Сухая кожа может воспаляться и часто зудит. Иногда она шелушится, образуя небольшие клочки и чешуйки. Шелушение чаще всего наблюдается на голенях.
Растирание или расчесывание сухой кожи может привести к инфекции и рубцеванию.
Диагностика сухости кожи
Обследование кожи, проводимое врачом
Врачи диагностируют сухость кожи, когда они видят сухую кожу с небольшим или умеренным шелушением, которая отслаивается в виде небольших чешуек.
Лечение сухости кожи
Увлажняющие средства
Другие средства для профилактики сухости
Принципиальным моментом в лечении сухости кожи является поддержание влажности кожи.
Увлажняющие мази или кремы, содержащие вазелин, минеральное масло или глицерин, также могут удерживать воду в коже и должны использоваться сразу после купания. Также можно использовать увлажняющие средства, содержащие определенные вещества, например молочную или салициловую кислоту.
Меньшее количество купаний и использование теплой, а не горячей воды, обеспечивает сохранение защитных жиров на поверхности кожи.
Отшелушивающие мыла, детергенты и отдушки в некоторых увлажняющих средствах раздражают кожу и могут дополнительно подсушивать ее.