Сухость кожи (ксеродермия)

Ксеродермия — это обычная сухость кожи.

(См. также Зуд).

Нормальная кожа имеет мягкую, податливую текстуру за счет содержания в ней воды. Для защиты от потери воды внешний слой кожи содержит жир, который замедляет испарение и удерживает влагу в глубоких слоях кожи. Кожа становится сухой при снижении количества жира. Сухость кожи, если она не является наследственным нарушением или вызвана другим заболеванием, называют ксеродермией.

Сухость кожи является распространенным явлением, особенно среди людей старше среднего возраста. К факторам риска развития сухости кожи относятся

Холодная, сухая погода

Частое купание, особенно с использованием жесткого мыла

Атопический дерматит

более зрелый возраст;

Ксеродермия (ксероз) Скрыть подробности Кожа выглядит очень грубой и сухой. © Springer Science+Business Media

Ксеродермия (ксероз) на кистях Изображение © Springer Science+Business Media

Купание смывает поверхностные жиры, позволяя коже высохнуть. Сухая кожа может воспаляться и часто зудит. Иногда она шелушится, образуя небольшие клочки и чешуйки. Шелушение чаще всего наблюдается на голенях.

Растирание или расчесывание сухой кожи может привести к инфекции и рубцеванию.

Диагностика сухости кожи Обследование кожи, проводимое врачом Врачи диагностируют сухость кожи, когда они видят сухую кожу с небольшим или умеренным шелушением, которая отслаивается в виде небольших чешуек.