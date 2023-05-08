Наследственные ихтиозы (наиболее частые формы) вызваны генетическими мутациями, которые обычно передаются ребенку от родителей, но иногда бывают спонтанными.

Наследственные ихтиозы видно при рождении, либо они развиваются в младенческом или детском возрасте.

Существует много разных типов наследственных ихтиозов. Некоторые наследственные ихтиозы поражают только кожу, другие являются лишь одним из компонентов наследственных заболеваний, которые поражают другие органы.

Тяжелый ихтиоз у ребенка Скрыть подробности На этой фотографии показан ребенок с наследственным ихтиозом. © Springer Science+Business Media

В зависимости от формы заболевания, чешуйки могут быть тонкими, либо они могут быть большими и толстыми в виде бугорков. Образование чешуек может наблюдаться только на ладонях кистей и подошвах стоп, или они могут покрывать большую часть поверхности тела.

Некоторые формы ихтиоза характеризуются образованием волдырей, которые могут приводить к бактериальным инфекциям.