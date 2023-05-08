Ихтиоз — это заболевание кожи, сопровождающееся шелушением кожи и образованием чешуек, варьирующихся от легкой, но беспокоящей больного, сухости кожи до тяжелого заболевания кожи, изменяющего ее структуру.
(См. также Зуд и Сухость кожи (ксеродермия)).
Ихтиоз — это разновидность очень сухой кожи. Ихтиоз вызывает чрезмерное шелушение кожи. Шелушение — это участки скопления отмерших клеток кожи в виде чешуйчатого сухого грубого очага на коже.
Ихтиоз отличается от ксеродермии, которая представляет собой просто сухую кожу, тем, что может быть результатом наследственных заболеваний (наследственный ихтиоз) или ряда других заболеваний, либо возникать вследствие применения лекарственных препаратов (приобретенный ихтиоз).
Наследственный ихтиоз
Наследственные ихтиозы (наиболее частые формы) вызваны генетическими мутациями, которые обычно передаются ребенку от родителей, но иногда бывают спонтанными.
Наследственные ихтиозы видно при рождении, либо они развиваются в младенческом или детском возрасте.
Существует много разных типов наследственных ихтиозов. Некоторые наследственные ихтиозы поражают только кожу, другие являются лишь одним из компонентов наследственных заболеваний, которые поражают другие органы.
В зависимости от формы заболевания, чешуйки могут быть тонкими, либо они могут быть большими и толстыми в виде бугорков. Образование чешуек может наблюдаться только на ладонях кистей и подошвах стоп, или они могут покрывать большую часть поверхности тела.
Некоторые формы ихтиоза характеризуются образованием волдырей, которые могут приводить к бактериальным инфекциям.
Приобретенный ихтиоз
Приобретенный ихтиоз может вызываться рядом заболеваний внутренних органов, например недостаточной активностью щитовидной железы (гипотиреоз), лимфомой и СПИДом. Приобретенный ихтиоз могут вызывать некоторые лекарственные препараты (например, никотиновая кислота, трипаранол, бутирофеноны).
Приобретенные ихтиозы обычно развиваются у взрослых людей.
Диагностика ихтиоза
Образование характерных чешуек
При наследственных ихтиозах, обследования и консультация генетика
При приобретенных ихтиозах, иногда биопсия кожи
Наследственные ихтиозы диагностируют тогда, когда ребенок уже рождается с характерными чешуйками на коже, или когда они образуются у ребенка позднее. Чтобы определить причину наследственных ихтиозов, врачи проводят обследования и консультируются с экспертами по генетике (генетиками).
Приобретенные ихтиозы диагностируют тогда, когда у человека образуются характерные чешуйки после применения лекарственного препарата или развития внутреннего заболевания.
Врачи могут провести биопсию кожи, чтобы исключить другие причины сухости и шелушения кожи, а иногда и определить внутреннюю причину.
Лечение ихтиоза
При любом ихтиозе увлажняющие средства
При наследственном ихтиозе некоторые лекарственные препараты
При приобретенных ихтиозах, лечение причины
При возможных инфекциях, антибиотики
Увлажняющие средства используются для лечения любой формы ихтиоза. Средства, содержащие вазелин, минеральное масло, салициловую или молочную кислоту, лактат аммония, керамиды, декспантенол или мочевину, необходимо наносить сразу после купания, пока кожа еще не высохла. Промакивание полотенцем позволит удалить излишки нанесенного увлажняющего средства.
Для удаления чешуек взрослые пациенты могут после купания наносить на пораженные участки пропиленгликоль в водном растворе. Затем эти участки накрывают тонкой пластиковой пленкой или пакетом до утра. Раствор можно наносить на детскую кожу дважды в сутки, но пленка или пакет тогда не используется.
При приобретенном ихтиозе кремы или таблетки, содержащие вещества, производные витамина A (ретиноиды), такие как крем с третиноином, изотретиноин или ацитретин для приема внутрь помогают отшелушивать с поверхности кожи лишние чешуйки.
При приобретенных ихтиозах проводят лечение основного заболевания или прекращают применение лекарственного препарата, вызвавшего ихтиоз.
Людям с риском развития бактериальной инфекции могут назначаться антибиотики для приема внутрь.