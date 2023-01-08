Лучшей профилактикой является распознавание растения и избегание его. Ядовитый плющ (Toxicodendron radicans) произрастает по всей территории США, за исключением Аляски, Гавайев и некоторых районов Западного побережья. Листья растения расположены группами по три («что с тремя листами — не трогайте руками»), ярко-зеленого цвета (или красного осенью). Центральный лист имеет более длинную ножку, чем два других. Ядовитый плющ может расти в виде мохнатого, напоминающего веревку вьющегося растения, и в виде отдельно стоящего куста. Растения могут иметь зеленые или желтые цветы и белые или желтые ягоды.

Еще до контакта, если люди собираются находиться в местах, где растут эти растения, они должны надеть одежду с длинными рукавами, длинные брюки, ботинки и перчатки и по возможности избегать этих растений. До воздействия можно применять ряд коммерческих защитных кремов и лосьонов, которые позволяют свести к минимуму, но не позволяют полностью предотвратить впитывание масла в кожу. Масло может просачиваться через латексные перчатки. Люди не должны пытаться десенсибилизовать себя, принимая различные уколы или таблетки, или съедая листья ядовитого плюща, поскольку что эти меры не помогают.

После контакта с растением необходимо немедленно промыть кожу водой с мылом, чтобы предотвратить всасывание масла. Более сильные растворители, такие как ацетон, спирт и разные коммерческие продукты, вероятно, не более эффективны, чем мыло и вода. Загрязненную одежду следует стирать отдельно в горячей воде с моющим средством.