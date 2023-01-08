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Ядовитый плющ

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Ядовитый плющ является причиной аллергического контактного дерматита, который проявляется очень зудящей сыпью, вызванной воздействием масла урушиола, покрывающего листья ядовитого плюща.

  • В области, где растение контактировало с кожей, появляется зуд, красная сыпь и множественные волдыри.

  • Врачи ставят диагноз на основании информации о контакте человека с растением и внешнего вида сыпи.

  • Люди должны научиться распознавать это растение и избегать его.

  • Лечение включает применение кортикостероидов и использование других мер для облегчения симптомов.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Примерно от 50 % до 70 % людей чувствительны к урушиолу — маслу растений, содержащемуся в ядовитом плюще, ядовитом дубе и ядовитом сумахе. Подобные масла также присутствуют в оболочках орехов кешью; листьях, соке и кожице манго, а также в японском лаке. Как только человек перенес сенсибилизацию после контакта с этими маслами, последующее воздействие вызывает сыпь (аллергический контактный дерматит).

Масла быстро всасываются в кожу и надолго плотно прилипают к коже, к одежде, к таким предметам, как снаряжение или оборудование, а также к меху животных и по-прежнему могут вызывать сыпь. Дым от сжигания растений также содержит масло и может вызвать реакцию у некоторых людей.

Симптомы дерматита, вызванного ядовитым плющом

Симптомы дерматита, вызванного ядовитым плющом, начинаются в период от 8 до 48 часов после контакта с маслом и включают интенсивный зуд, красную и иногда припухшую сыпь, а также многочисленные волдыри, которые могут быть крошечными или очень большими. Как правило, волдыри возникают по прямой линии в области, где растение скользнуло вдоль кожи. Сыпь может появиться в разное время в разных местах из-за повторного контакта с загрязненной одеждой и другими объектами, либо поскольку некоторые участки кожи более чувствительны, чем другие.

Сама по себе жидкость волдырей не является заразной.

Может пройти несколько недель после последнего контакта с аллергеном, прежде чем зуд и сыпь исчезнут.

Ядовитый плющ
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На этой фотографии показаны волдыри, которые появились после контакта с ядовитым плющом.
Фотография любезно предоставлена Шауни Браун (Shawnee Brown).

Диагностика дерматита, вызванного ядовитым плющом

  • Обследование врачом;

Врачи ставят диагноз дерматита, вызванного ядовитым плющом, основываясь на характерном внешнем виде сыпи и контакте человека с урушиоловым маслом.

Профилактика дерматита, вызванного ядовитым плющом

Лучшей профилактикой является распознавание растения и избегание его. Ядовитый плющ (Toxicodendron radicans) произрастает по всей территории США, за исключением Аляски, Гавайев и некоторых районов Западного побережья. Листья растения расположены группами по три («что с тремя листами — не трогайте руками»), ярко-зеленого цвета (или красного осенью). Центральный лист имеет более длинную ножку, чем два других. Ядовитый плющ может расти в виде мохнатого, напоминающего веревку вьющегося растения, и в виде отдельно стоящего куста. Растения могут иметь зеленые или желтые цветы и белые или желтые ягоды.

Еще до контакта, если люди собираются находиться в местах, где растут эти растения, они должны надеть одежду с длинными рукавами, длинные брюки, ботинки и перчатки и по возможности избегать этих растений. До воздействия можно применять ряд коммерческих защитных кремов и лосьонов, которые позволяют свести к минимуму, но не позволяют полностью предотвратить впитывание масла в кожу. Масло может просачиваться через латексные перчатки. Люди не должны пытаться десенсибилизовать себя, принимая различные уколы или таблетки, или съедая листья ядовитого плюща, поскольку что эти меры не помогают.

После контакта с растением необходимо немедленно промыть кожу водой с мылом, чтобы предотвратить всасывание масла. Более сильные растворители, такие как ацетон, спирт и разные коммерческие продукты, вероятно, не более эффективны, чем мыло и вода. Загрязненную одежду следует стирать отдельно в горячей воде с моющим средством.

Ядовитый плющ
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На этом изображении показан ядовитый плющ, Toxicodendron radicans. Обратите внимание, что для ядовитого плюща характерны листья, расположенные по три.
Изображение любезно предоставлено д-ром Эдвином П. Эвингом младшим (Edwin P. Ewing, Jr.) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Лечение дерматита, вызванного ядовитым плющом

  • Кортикостероиды, которые наносятся на кожу или принимаются внутрь

  • Меры для облегчения симптомов

Наиболее эффективным методом лечения являются кортикостероиды. Небольшие участки сыпи обрабатывают сильнодействующими кортикостероидами, которые наносятся на кожу, такими как триамцинолон, клобетазол или дифлоразон. Однако при поражении лица и половых органов сильные кортикостероиды использовать не следует совсем или использовать только в течение короткого периода времени, поскольку они могут повредить эту чувствительную кожу. Люди, у которых сыпь покрывает значительную часть кожи, или со значительным отеком лица получают кортикостероидов внутрь.

На больших областях с волдырями можно использовать холодные компрессы с водой или ацетатом алюминия.

Антигистаминные препараты, принимаемые внутрь, могут облегчить зуд. Контролировать зуд могут помочь лосьон Каламин или лосьоны с охлаждающими веществами, такими как ментол или камфора.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA): советы по распознаванию ядовитого плюща и других ядовитых растений, а также другие советы по предотвращению контакта и лечению симптомов

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.