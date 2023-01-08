Лечение основного заболевания

Возможно прекращение приема или замена любого лекарственного препарата, который может быть причиной

Часто госпитализация для поддерживающей терапии

Уход за кожей

Иногда кортикостероиды

В конечном итоге лечение эритродермии зависит от конкретной причины. Например, если эритродермия вызвана реакцией на лекарственный препарат, людям следует прекратить прием этого препарата. Если эритродермия является проявлением кожной лимфомы, людям следует пройти лечение лимфомы.

Ранняя диагностика и поддерживающее лечение эритродермии важны, чтобы предотвратить развитие инфекции на пораженных участках кожи и представляющую угрозу для жизни потерю жидкости и белка.

Пациенты с тяжелой эритродермией часто нуждаются в госпитализации и назначении антибиотиков (для подавления инфекции), жидкостей и солей (чтобы восполнить те, которые были утрачены через кожу) через вену (внутривенно), а также, при необходимости, пищевых добавок. Уход может включать использование лекарственных препаратов и подогреваемых одеял для контроля температуры тела. Увлажняющие (смягчающие) средства могут помочь успокоить кожу.

Часто назначают кортикостероиды, наносимые на кожу (например, мазь с гидрокортизоном). Людям с тяжелой эритродермией часто назначают кортикостероиды для приема внутрь (например, преднизон).