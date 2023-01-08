Эритродермия — это тяжелое воспаление, которое вызывает покраснение большей части поверхности кожи.
Эритродермия может возникать при ряде заболеваний кожи:
Различные типы дерматита (например, атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, себорейный дерматит)
Кожная Т-клеточная лимфома (особенно синдром Сезари)
Эритродермия может развиваться у людей с заболеваниями кожи, такими как перечисленные выше, но также может развиваться спонтанно у людей, у которых в анамнезе нет кожных заболеваний.
Старым термином для обозначения эритродермии является эксфолиативный дерматит. Этот термин в настоящее время используется редко.
Симптомы эритродермии
Эритродермия может начинаться быстро или медленно. Сначала вся поверхность кожа становится красной и блестящей. Затем кожа начинает шелушиться, утолщается и иногда покрывается струпьями и в конце концов отслаивается. Кожа часто зудит и может быть болезненной.
Хотя у многих пациентов наблюдается повышение температуры тела, пациенты могут мерзнуть и испытывать озноб, поскольку через поврежденную кожу теряется очень много тепла.
Диагностика эритродермии
Обследование врачом;
Возможно, биопсия кожи
При постановке диагноза эритродермии врачи опираются на анамнез пациента и результаты физикального обследования.
Иногда выполняется биопсия кожи, но даже она может не подтвердить диагноз.
Определение причины эритродермии может потребовать проведения многих анализов, направленных на то, что предположительно является причиной.
Лечение эритродермии
Лечение основного заболевания
Возможно прекращение приема или замена любого лекарственного препарата, который может быть причиной
Часто госпитализация для поддерживающей терапии
Уход за кожей
Иногда кортикостероиды
В конечном итоге лечение эритродермии зависит от конкретной причины. Например, если эритродермия вызвана реакцией на лекарственный препарат, людям следует прекратить прием этого препарата. Если эритродермия является проявлением кожной лимфомы, людям следует пройти лечение лимфомы.
Ранняя диагностика и поддерживающее лечение эритродермии важны, чтобы предотвратить развитие инфекции на пораженных участках кожи и представляющую угрозу для жизни потерю жидкости и белка.
Пациенты с тяжелой эритродермией часто нуждаются в госпитализации и назначении антибиотиков (для подавления инфекции), жидкостей и солей (чтобы восполнить те, которые были утрачены через кожу) через вену (внутривенно), а также, при необходимости, пищевых добавок. Уход может включать использование лекарственных препаратов и подогреваемых одеял для контроля температуры тела. Увлажняющие (смягчающие) средства могут помочь успокоить кожу.
Часто назначают кортикостероиды, наносимые на кожу (например, мазь с гидрокортизоном). Людям с тяжелой эритродермией часто назначают кортикостероиды для приема внутрь (например, преднизон).
Прогноз при эритродермии
Прогноз зависит от причины.
Эритродермия может быть опасной для жизни.