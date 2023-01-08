Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Себорейный дерматит

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Себорейный дерматит представляет собой хроническое воспаление, которое вызывает образование желтых жирных чешуек и перхоти на участках кожи, содержащих большое количество сальных желез, например, на волосистой части головы и в области лица, вдоль линии роста волос, вокруг ушей, а иногда и на других участках.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Причина себорейного дерматита неизвестна, однако определенную роль может играть реакция организма человека на дрожжевые грибки Malassezia — микроорганизм, который в нормальных условиях присутствует на поверхности кожи.

Себорейный дерматит возникает чаще всего у младенцев, обычно в течение первых 3 месяцев жизни, и у взрослых в возрасте от 30 до 70 лет.

Риск и тяжесть заболевания, по-видимому, зависят от генетических факторов; оно часто бывает наследственным и усугубляется в холодную погоду. Себорейный дерматит может встречаться чаще и быть более тяжелым у людей с неврологическим расстройством (особенно с болезнью Паркинсона) и у людей с ВИЧ/СПИД.

Симптомы себорейного дерматита

Себорейный дерматит обычно начинается постепенно, вызывая образование сухих или жирных чешуек на коже черепа (перхоти), иногда с зудом, но без потери волос.

В тяжелых случаях чешуйчатые бугорки желтоватого или красноватого цвета появляются вдоль линии роста волос, за ушами, на бровях, в складках кожи по бокам носа и на груди.

Себорейный дерматит (лицо)
Скрыть подробности
На этой фотографии показан себорейный дерматит, поразивший брови, переносицу и складки кожи по бокам носа.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

У детей младше 1 месяца себорейный дерматит может вызвать толстую, желтую, струпную сыпь кожи головы (себорейный дерматит новорожденного) и иногда желтое шелушение за ушами и красные бугорки на лице. Сыпь кожи черепа часто сопровождается устойчивыми опрелостями.

Себорейный дерматит (гнейс)
Скрыть подробности
На этой фотографии показан гнейс (себорейная корочка) с толстой, желтой, струпной сыпью и покраснением на волосистой части головы.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У детей старшего возраста и взрослых может развиваться толстая, клейкая, шелушащаяся сыпь кожи черепа с большими хлопьями кожи.

Диагностика себорейного дерматита

  • Локализация и внешний вид пораженной кожи

Диагноз себорейного дерматита ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи.

Лечение себорейного дерматита

  • Шампуни, противогрибковые кремы, кортикостероидные кремы и растворы, а в некоторых случаях также ингибиторы кальциневрина

Взрослые и дети старшего возраста

У взрослых и детей старшего возраста кожу головы можно лечить шампунем, содержащим противогрибковый препарат кетоконазол. Кетоконазол помогает контролировать дрожжевые грибки Malassezia. Шампунь с кетоконазолом следует применять два раза в неделю до тех пор, пока симптомы не будут контролироваться, а затем один раз в неделю. Шампуни, содержащие пиритион цинка, сульфид селена, салициловую кислоту и серу или деготь, также эффективны в плане контроля перхоти и должны использоваться ежедневно или через день до тех пор, пока перхоть не будет контролироваться, а затем два раза в неделю.

Если шампуни не облегчают зуд, люди могут наносить на кожу волосистой части головы кортикостероидный раствор. Себорейный дерматит в области роста бороды и бровей лечат аналогично себорейному дерматиту волосистой части головы.

На голове и в других областях также используются кортикостероидные продукты. В области лица следует использовать только слабые кортикостероиды, такие как 1–2,5 % гидрокортизоновый крем. Даже слабые кортикостероиды должны использоваться с осторожностью, так как длительное применение может вызвать истончение кожи и другие проблемы. В легких случаях может назначаться крем с кетоконазолом или другой противогрибковый крем.

Также используются ингибиторы кальциневрина (пимекролимус и такролимус), особенно при необходимости длительной терапии и при недостаточной эффективности противогрибковых средств.

Часто лечение приходится продолжать в течение многих недель. Если дерматит возобновляется после прекращения лечения, лечение можно возобновить.

Младенцы и дети младшего возраста

Младенцам можно ежедневно мыть волосистую часть головы мягким детским шампунем и втирать в кожу волосистой части головы или лица 1 % или 2,5 % гидрокортизоновый крем или мазь флуоцинолона. При тяжелых случаях могут быть эффективными противогрибковые кремы (например, 2 % кетоконазол или 1 % эконазол).

У детей раннего возраста с плотной чешуйчатой сыпью на волосистой части головы можно аккуратно втирать в пораженный участок минеральное масло, оливковое масло или кортикостероидный гель, либо масло с помощью мягкой зубной щетки перед сном. Волосистую часть головы моют шампунем ежедневно до тех пор, пока толстая корка не сойдет.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.