Себорейный дерматит представляет собой хроническое воспаление, которое вызывает образование желтых жирных чешуек и перхоти на участках кожи, содержащих большое количество сальных желез, например, на волосистой части головы и в области лица, вдоль линии роста волос, вокруг ушей, а иногда и на других участках.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Причина себорейного дерматита неизвестна, однако определенную роль может играть реакция организма человека на дрожжевые грибки Malassezia — микроорганизм, который в нормальных условиях присутствует на поверхности кожи.
Себорейный дерматит возникает чаще всего у младенцев, обычно в течение первых 3 месяцев жизни, и у взрослых в возрасте от 30 до 70 лет.
Риск и тяжесть заболевания, по-видимому, зависят от генетических факторов; оно часто бывает наследственным и усугубляется в холодную погоду. Себорейный дерматит может встречаться чаще и быть более тяжелым у людей с неврологическим расстройством (особенно с болезнью Паркинсона) и у людей с ВИЧ/СПИД.
Симптомы себорейного дерматита
Себорейный дерматит обычно начинается постепенно, вызывая образование сухих или жирных чешуек на коже черепа (перхоти), иногда с зудом, но без потери волос.
В тяжелых случаях чешуйчатые бугорки желтоватого или красноватого цвета появляются вдоль линии роста волос, за ушами, на бровях, в складках кожи по бокам носа и на груди.
У детей младше 1 месяца себорейный дерматит может вызвать толстую, желтую, струпную сыпь кожи головы (себорейный дерматит новорожденного) и иногда желтое шелушение за ушами и красные бугорки на лице. Сыпь кожи черепа часто сопровождается устойчивыми опрелостями.
У детей старшего возраста и взрослых может развиваться толстая, клейкая, шелушащаяся сыпь кожи черепа с большими хлопьями кожи.
Диагностика себорейного дерматита
Локализация и внешний вид пораженной кожи
Диагноз себорейного дерматита ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи.
Лечение себорейного дерматита
Шампуни, противогрибковые кремы, кортикостероидные кремы и растворы, а в некоторых случаях также ингибиторы кальциневрина
Взрослые и дети старшего возраста
У взрослых и детей старшего возраста кожу головы можно лечить шампунем, содержащим противогрибковый препарат кетоконазол. Кетоконазол помогает контролировать дрожжевые грибки Malassezia. Шампунь с кетоконазолом следует применять два раза в неделю до тех пор, пока симптомы не будут контролироваться, а затем один раз в неделю. Шампуни, содержащие пиритион цинка, сульфид селена, салициловую кислоту и серу или деготь, также эффективны в плане контроля перхоти и должны использоваться ежедневно или через день до тех пор, пока перхоть не будет контролироваться, а затем два раза в неделю.
Если шампуни не облегчают зуд, люди могут наносить на кожу волосистой части головы кортикостероидный раствор. Себорейный дерматит в области роста бороды и бровей лечат аналогично себорейному дерматиту волосистой части головы.
На голове и в других областях также используются кортикостероидные продукты. В области лица следует использовать только слабые кортикостероиды, такие как 1–2,5 % гидрокортизоновый крем. Даже слабые кортикостероиды должны использоваться с осторожностью, так как длительное применение может вызвать истончение кожи и другие проблемы. В легких случаях может назначаться крем с кетоконазолом или другой противогрибковый крем.
Также используются ингибиторы кальциневрина (пимекролимус и такролимус), особенно при необходимости длительной терапии и при недостаточной эффективности противогрибковых средств.
Часто лечение приходится продолжать в течение многих недель. Если дерматит возобновляется после прекращения лечения, лечение можно возобновить.
Младенцы и дети младшего возраста
Младенцам можно ежедневно мыть волосистую часть головы мягким детским шампунем и втирать в кожу волосистой части головы или лица 1 % или 2,5 % гидрокортизоновый крем или мазь флуоцинолона. При тяжелых случаях могут быть эффективными противогрибковые кремы (например, 2 % кетоконазол или 1 % эконазол).
У детей раннего возраста с плотной чешуйчатой сыпью на волосистой части головы можно аккуратно втирать в пораженный участок минеральное масло, оливковое масло или кортикостероидный гель, либо масло с помощью мягкой зубной щетки перед сном. Волосистую часть головы моют шампунем ежедневно до тех пор, пока толстая корка не сойдет.