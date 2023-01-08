Себорейный дерматит представляет собой хроническое воспаление, которое вызывает образование желтых жирных чешуек и перхоти на участках кожи, содержащих большое количество сальных желез, например, на волосистой части головы и в области лица, вдоль линии роста волос, вокруг ушей, а иногда и на других участках.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Причина себорейного дерматита неизвестна, однако определенную роль может играть реакция организма человека на дрожжевые грибки Malassezia — микроорганизм, который в нормальных условиях присутствует на поверхности кожи.

Себорейный дерматит возникает чаще всего у младенцев, обычно в течение первых 3 месяцев жизни, и у взрослых в возрасте от 30 до 70 лет.

Риск и тяжесть заболевания, по-видимому, зависят от генетических факторов; оно часто бывает наследственным и усугубляется в холодную погоду. Себорейный дерматит может встречаться чаще и быть более тяжелым у людей с неврологическим расстройством (особенно с болезнью Паркинсона) и у людей с ВИЧ/СПИД.

Симптомы себорейного дерматита Себорейный дерматит обычно начинается постепенно, вызывая образование сухих или жирных чешуек на коже черепа (перхоти), иногда с зудом, но без потери волос. В тяжелых случаях чешуйчатые бугорки желтоватого или красноватого цвета появляются вдоль линии роста волос, за ушами, на бровях, в складках кожи по бокам носа и на груди. Себорейный дерматит (лицо) Скрыть подробности На этой фотографии показан себорейный дерматит, поразивший брови, переносицу и складки кожи по бокам носа. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. У детей младше 1 месяца себорейный дерматит может вызвать толстую, желтую, струпную сыпь кожи головы (себорейный дерматит новорожденного) и иногда желтое шелушение за ушами и красные бугорки на лице. Сыпь кожи черепа часто сопровождается устойчивыми опрелостями. Себорейный дерматит (гнейс) Скрыть подробности На этой фотографии показан гнейс (себорейная корочка) с толстой, желтой, струпной сыпью и покраснением на волосистой части головы. BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY У детей старшего возраста и взрослых может развиваться толстая, клейкая, шелушащаяся сыпь кожи черепа с большими хлопьями кожи.

Диагностика себорейного дерматита Локализация и внешний вид пораженной кожи Диагноз себорейного дерматита ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи.