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Общие сведения о дерматите

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Дерматит — это воспаление верхних слоев кожи, которое вызывает зуд, волдыри, покраснение, отек и часто диффузную кровоточивость, образование струпьев и шелушение.

  • Известные причины включают сухость кожи, контакт с определенным веществом, некоторые лекарственные средства и препараты, а также варикозное расширение вен.

  • Типичные симптомы включают красную зудящую сыпь, шелушение, открытые раны, мокнутие и образование струпьев.

  • Диагноз, как правило, ставят на основе симптомов и подтверждают результатами аппликационной кожной пробы или исследования образцов кожи, либо на основе приема подозреваемых лекарственных препаратов или присутствия раздражителей.

  • Избегание известных раздражителей и аллергенов (веществ, вызывающих аллергическую реакцию) уменьшает риск дерматита.

  • Лечение зависит от причины и конкретных симптомов.

(См. также Зуд).

Дерматит — это широкий термин, охватывающий множество различных заболеваний, которые приводят к образованию красной зудящей сыпи. Экзема — это синоним к термину «дерматит», который часто используют, подразумевая атопический дерматит. Инфекции кожи, например, грибковые инфекции, не относятся к дерматитам.

Некоторые типы дерматита поражают только определенные части тела (например, контактный дерматит, в том числе вызванный ядовитым плющом, нуммулярный дерматит, застойный дерматит, простой хронический лишай, себорейный дерматит и дерматит кистей и стоп), тогда как другие могут возникать в любом месте (например, атопический дерматит).

Некоторые типы дерматита имеют известную причину (например, аллергический контактный дерматит), тогда как другие — нет (например, нуммулярный дерматит).

Хронический дерматит сохраняется в течение длительного периода времени. Кисти особенно уязвимы для хронического дерматита, поскольку кисти постоянно контактируют со многими чужеродными веществами. Хронический дерматит может иметь множество различных причин. Хроническое расчесывание и трение из-за зуда часто приводит к утолщению кожи (лихенизации).

Симптомы дерматита

Дерматит вызывает

  • покраснение;

  • зуд;

  • шелушение;

  • отек;

  • мокнутие;

  • образование корок;

  • волдыри (иногда);

  • утолщение кожи, или лихенизация (при хроническом дерматите).

Хронический дерматит часто приводит к утолщению кожи, а также формированию трещин в коже. Любой тип дерматита может осложняться инфекцией.

Диагностика дерматита

  • Обследование врачом

  • Исследование кожи или крови, либо оба исследования

  • Иногда биопсия

При постановке диагноза дерматита врачи основываются на симптомах пациента и внешнем виде сыпи, а также ее локализации на теле. Врачи пробуют выяснить, вступал ли человек в контакт с раздражающим веществом, страдает ли он аллергией или инфекцией.

Для подтверждения диагноза врачи могут проводить определенные обследования, например, аппликационные кожные пробы или анализы крови. Они могут взять образцы кожи и направить их в лабораторию (биопсия).

Профилактика дерматита

  • Избегание провоцирующих факторов

Для уменьшения риска развития дерматита люди должны избегать воздействия известных аллергенов или раздражающих веществ (провоцирующих факторов).

Лечение дерматита

  • Меры поддерживающего характера (например, увлажняющие средства и повязки, а также антигистаминные препараты для уменьшения зуда)

  • Кортикостероиды местного действия или другие иммунодепрессанты (препараты, снижающие реакцию иммунной системы) в виде кремов или мазей

  • Иногда антибиотики

  • Иногда системные (действующие на весь организм) иммунодепрессанты внутрь или в виде инъекций

  • Иногда терапия ультрафиолетовым (УФ) излучением

Лечение дерматита зависит от причины и конкретных симптомов. Например, врачи могут назначать увлажняющие средства или кортикостероидные кремы для уменьшения зуда. Некоторым людям могут назначаться антибиотики для приема внутрь через рот или в виде инъекции определенных лекарственных препаратов. Некоторым людям может помочь воздействие ультрафиолетового излучения (фототерапия).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.