Общие сведения о дерматите

Дерматит — это воспаление верхних слоев кожи, которое вызывает зуд, волдыри, покраснение, отек и часто диффузную кровоточивость, образование струпьев и шелушение.
Известные причины включают сухость кожи, контакт с определенным веществом, некоторые лекарственные средства и препараты, а также варикозное расширение вен.
Типичные симптомы включают красную зудящую сыпь, шелушение, открытые раны, мокнутие и образование струпьев.
Диагноз, как правило, ставят на основе симптомов и подтверждают результатами аппликационной кожной пробы или исследования образцов кожи, либо на основе приема подозреваемых лекарственных препаратов или присутствия раздражителей.
Избегание известных раздражителей и аллергенов (веществ, вызывающих аллергическую реакцию) уменьшает риск дерматита.
Лечение зависит от причины и конкретных симптомов.
(См. также Зуд).
Дерматит — это широкий термин, охватывающий множество различных заболеваний, которые приводят к образованию красной зудящей сыпи. Экзема — это синоним к термину «дерматит», который часто используют, подразумевая атопический дерматит. Инфекции кожи, например, грибковые инфекции, не относятся к дерматитам.
Некоторые типы дерматита поражают только определенные части тела (например, контактный дерматит, в том числе вызванный ядовитым плющом, нуммулярный дерматит, застойный дерматит, простой хронический лишай, себорейный дерматит и дерматит кистей и стоп), тогда как другие могут возникать в любом месте (например, атопический дерматит).
Некоторые типы дерматита имеют известную причину (например, аллергический контактный дерматит), тогда как другие — нет (например, нуммулярный дерматит).
Хронический дерматит сохраняется в течение длительного периода времени. Кисти особенно уязвимы для хронического дерматита, поскольку кисти постоянно контактируют со многими чужеродными веществами. Хронический дерматит может иметь множество различных причин. Хроническое расчесывание и трение из-за зуда часто приводит к утолщению кожи (лихенизации).
Симптомы дерматита
Дерматит вызывает
покраснение;
зуд;
шелушение;
отек;
мокнутие;
образование корок;
волдыри (иногда);
утолщение кожи, или лихенизация (при хроническом дерматите).
Хронический дерматит часто приводит к утолщению кожи, а также формированию трещин в коже. Любой тип дерматита может осложняться инфекцией.
Диагностика дерматита
Обследование врачом
Исследование кожи или крови, либо оба исследования
Иногда биопсия
При постановке диагноза дерматита врачи основываются на симптомах пациента и внешнем виде сыпи, а также ее локализации на теле. Врачи пробуют выяснить, вступал ли человек в контакт с раздражающим веществом, страдает ли он аллергией или инфекцией.
Для подтверждения диагноза врачи могут проводить определенные обследования, например, аппликационные кожные пробы или анализы крови. Они могут взять образцы кожи и направить их в лабораторию (биопсия).
Профилактика дерматита
Избегание провоцирующих факторов
Для уменьшения риска развития дерматита люди должны избегать воздействия известных аллергенов или раздражающих веществ (провоцирующих факторов).
Лечение дерматита
Меры поддерживающего характера (например, увлажняющие средства и повязки, а также антигистаминные препараты для уменьшения зуда)
Кортикостероиды местного действия или другие иммунодепрессанты (препараты, снижающие реакцию иммунной системы) в виде кремов или мазей
Иногда антибиотики
Иногда системные (действующие на весь организм) иммунодепрессанты внутрь или в виде инъекций
Иногда терапия ультрафиолетовым (УФ) излучением
Лечение дерматита зависит от причины и конкретных симптомов. Например, врачи могут назначать увлажняющие средства или кортикостероидные кремы для уменьшения зуда. Некоторым людям могут назначаться антибиотики для приема внутрь через рот или в виде инъекции определенных лекарственных препаратов. Некоторым людям может помочь воздействие ультрафиолетового излучения (фототерапия).