Общие сведения о дерматите

Дерматит — это воспаление верхних слоев кожи, которое вызывает зуд, волдыри, покраснение, отек и часто диффузную кровоточивость, образование струпьев и шелушение.

Известные причины включают сухость кожи, контакт с определенным веществом, некоторые лекарственные средства и препараты, а также варикозное расширение вен.

Типичные симптомы включают красную зудящую сыпь, шелушение, открытые раны, мокнутие и образование струпьев.

Диагноз, как правило, ставят на основе симптомов и подтверждают результатами аппликационной кожной пробы или исследования образцов кожи, либо на основе приема подозреваемых лекарственных препаратов или присутствия раздражителей.

Избегание известных раздражителей и аллергенов (веществ, вызывающих аллергическую реакцию) уменьшает риск дерматита.

Лечение зависит от причины и конкретных симптомов.

(См. также Зуд).

Дерматит — это широкий термин, охватывающий множество различных заболеваний, которые приводят к образованию красной зудящей сыпи. Экзема — это синоним к термину «дерматит», который часто используют, подразумевая атопический дерматит. Инфекции кожи, например, грибковые инфекции, не относятся к дерматитам.

Некоторые типы дерматита поражают только определенные части тела (например, контактный дерматит, в том числе вызванный ядовитым плющом, нуммулярный дерматит, застойный дерматит, простой хронический лишай, себорейный дерматит и дерматит кистей и стоп), тогда как другие могут возникать в любом месте (например, атопический дерматит).

Некоторые типы дерматита имеют известную причину (например, аллергический контактный дерматит), тогда как другие — нет (например, нуммулярный дерматит).

Хронический дерматит сохраняется в течение длительного периода времени. Кисти особенно уязвимы для хронического дерматита, поскольку кисти постоянно контактируют со многими чужеродными веществами. Хронический дерматит может иметь множество различных причин. Хроническое расчесывание и трение из-за зуда часто приводит к утолщению кожи (лихенизации).

Симптомы дерматита Дерматит вызывает покраснение;

зуд;

шелушение;

отек;

мокнутие;

образование корок;

волдыри (иногда);

утолщение кожи, или лихенизация (при хроническом дерматите). Хронический дерматит часто приводит к утолщению кожи, а также формированию трещин в коже. Любой тип дерматита может осложняться инфекцией.

Диагностика дерматита Обследование врачом

Исследование кожи или крови, либо оба исследования

Иногда биопсия При постановке диагноза дерматита врачи основываются на симптомах пациента и внешнем виде сыпи, а также ее локализации на теле. Врачи пробуют выяснить, вступал ли человек в контакт с раздражающим веществом, страдает ли он аллергией или инфекцией. Для подтверждения диагноза врачи могут проводить определенные обследования, например, аппликационные кожные пробы или анализы крови. Они могут взять образцы кожи и направить их в лабораторию (биопсия).

Профилактика дерматита Избегание провоцирующих факторов Для уменьшения риска развития дерматита люди должны избегать воздействия известных аллергенов или раздражающих веществ (провоцирующих факторов).