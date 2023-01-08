Нуммулярный дерматит представляет собой стойкую, как правило, зудящую сыпь и воспаление кожи, которое характеризуется пятнами в форме монеты и чешуйками.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Причина возникновения нуммулярного дерматита до конца не ясна. Он часто развивается у людей с сенной лихорадкой или астмой. По-видимому, иногда причиной нуммулярного дерматита являются некоторые бактерии, которые населяют кожу (бактериальная колонизация). Также возможной причиной может быть аллергическая реакция на вещество, с которым человек контактировал. Иногда пятна появляются не на том участке тела, где впервые проявилась инфекция или реакция.
Нуммулярный дерматит обычно поражает людей среднего возраста и пожилых людей.
Симптомы нуммулярного дерматита
Круглые пятна начинаются в виде красных, зудящих и чешуйчатых пятен, по форме похожих на монеты. Сыпь может быть распространенной. Часто пятна более заметны на тыльной стороне рук или ног и на ягодицах, но они также появляются на туловище.
На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита.
MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны красные, приподнятые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на предплечье.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на руке.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита.
MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны красные, приподнятые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на предплечье.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на руке.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Диагностика нуммулярного дерматита
Обследование кожи, проводимое врачом
Иногда биопсия кожи
Иногда пластырная проба для выявления контактной аллергии
Врачи диагностируют нуммулярный дерматит, основываясь на характерном внешнем виде пятен. Иногда они берут образцы кожи и направляют их в лабораторию (биопсия).
Если у людей нет атопии (сочетание атопического дерматита, сенной лихорадки и астмы), им иногда назначают пластырную пробу. Для пластырной пробы небольшие пластыри, содержащие стандартные контактные аллергены, размещают на коже верхней части спины и оставляют на срок до 48 часов, чтобы увидеть, появилась ли под одним из них сыпь. Через 48 часов их удаляют, и врач обследует кожу под ними. Кожа снова обследуется через день или два.
Лечение нуммулярного дерматита
Уход за кожей
Лекарственные препараты против зуда и кортикостероидные кремы
Иногда фототерапия
Лечение нуммулярного дерматита аналогично лечению атопического дерматита и включает консультирование по поводу общего ухода за кожей, назначение лекарственных препаратов против зуда, кортикостероидов и иногда фототерапии.
Некоторым людям могут назначаться инъекции дупилумаба, кремы, содержащие такролимус или пимекролимус, мазь крисаборола или их комбинация.
В редких случаях необходимы иммунодепрессанты, принимаемые внутрь.