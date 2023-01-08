Обследование кожи, проводимое врачом

Иногда биопсия кожи

Иногда пластырная проба для выявления контактной аллергии

Врачи диагностируют нуммулярный дерматит, основываясь на характерном внешнем виде пятен. Иногда они берут образцы кожи и направляют их в лабораторию (биопсия).

Если у людей нет атопии (сочетание атопического дерматита, сенной лихорадки и астмы), им иногда назначают пластырную пробу. Для пластырной пробы небольшие пластыри, содержащие стандартные контактные аллергены, размещают на коже верхней части спины и оставляют на срок до 48 часов, чтобы увидеть, появилась ли под одним из них сыпь. Через 48 часов их удаляют, и врач обследует кожу под ними. Кожа снова обследуется через день или два.