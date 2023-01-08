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Нуммулярный дерматит

(Дискоидный дерматит)

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Нуммулярный дерматит представляет собой стойкую, как правило, зудящую сыпь и воспаление кожи, которое характеризуется пятнами в форме монеты и чешуйками.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Причина возникновения нуммулярного дерматита до конца не ясна. Он часто развивается у людей с сенной лихорадкой или астмой. По-видимому, иногда причиной нуммулярного дерматита являются некоторые бактерии, которые населяют кожу (бактериальная колонизация). Также возможной причиной может быть аллергическая реакция на вещество, с которым человек контактировал. Иногда пятна появляются не на том участке тела, где впервые проявилась инфекция или реакция.

Нуммулярный дерматит обычно поражает людей среднего возраста и пожилых людей.

Симптомы нуммулярного дерматита

Круглые пятна начинаются в виде красных, зудящих и чешуйчатых пятен, по форме похожих на монеты. Сыпь может быть распространенной. Часто пятна более заметны на тыльной стороне рук или ног и на ягодицах, но они также появляются на туловище.

Проявления нуммулярного дерматита
Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита.

MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны красные, приподнятые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на предплечье.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на руке.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита.

MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны красные, приподнятые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на предплечье.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Нуммулярный дерматит
Нуммулярный дерматит

На этой фотографии показаны круглые, красные и чешуйчатые пятна нуммулярного дерматита в форме монеты на руке.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Диагностика нуммулярного дерматита

  • Обследование кожи, проводимое врачом

  • Иногда биопсия кожи

  • Иногда пластырная проба для выявления контактной аллергии

Врачи диагностируют нуммулярный дерматит, основываясь на характерном внешнем виде пятен. Иногда они берут образцы кожи и направляют их в лабораторию (биопсия).

Если у людей нет атопии (сочетание атопического дерматита, сенной лихорадки и астмы), им иногда назначают пластырную пробу. Для пластырной пробы небольшие пластыри, содержащие стандартные контактные аллергены, размещают на коже верхней части спины и оставляют на срок до 48 часов, чтобы увидеть, появилась ли под одним из них сыпь. Через 48 часов их удаляют, и врач обследует кожу под ними. Кожа снова обследуется через день или два.

Лечение нуммулярного дерматита

  • Уход за кожей

  • Лекарственные препараты против зуда и кортикостероидные кремы

  • Иногда фототерапия

Лечение нуммулярного дерматита аналогично лечению атопического дерматита и включает консультирование по поводу общего ухода за кожей, назначение лекарственных препаратов против зуда, кортикостероидов и иногда фототерапии.

Некоторым людям могут назначаться инъекции дупилумаба, кремы, содержащие такролимус или пимекролимус, мазь крисаборола или их комбинация.

В редких случаях необходимы иммунодепрессанты, принимаемые внутрь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.