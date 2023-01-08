Этот тип дерматита, на долю которого приходится большинство всех случаев контактного дерматита, возникает, когда токсичное или химическое вещество вступает в контакт с кожей и вызывает прямое повреждение кожи. При раздражающем контактном дерматите на первый план может выступать болезненность, а не зуд.

К раздражающим веществам относятся:

кислоты;

щелочи (например, очистители водосточных труб);

растворители (например, ацетон или средство для снятия лака);

сильные мыла и моющие средства;

растения (например, молочай и перец);

постоянная влажность от биологических жидкостей (таких как моча и слюна).

Некоторые из этих веществ являются чрезвычайно сильными раздражителями и вызывают изменения кожи в течение нескольких минут, тогда как другие вещества либо являются менее сильными раздражителями, либо требуется более длительное их воздействие. Даже очень мягкие мыла и детергенты могут раздражать кожу некоторых людей после частого или продолжительного контакта.

Люди различаются по чувствительности их кожи к раздражителям. К другим факторам, которые влияют на вероятность развития раздражающего контактного дерматита, относятся возраст человека (очень молодой или очень старый) и внешняя среда (низкая влажность или высокая температура).

У людей может также развиваться дерматит от воздействия многих материалов, с которыми они соприкасаются на работе (профессиональный дерматит). Он может возникать сразу после воздействия, или может потребоваться более длительное время и повторное воздействие.

Иногда контактный дерматит развивается только после того, как человек касается определенных веществ или проглатывает их, а затем подвергает кожу воздействию солнечного света (фототоксический контактный дерматит — см. Химическая фотосенсибилизация). Независимо от того, было вещество проглочено или к нему прикасались, сыпь развивается только на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечного света. К таким веществам относятся