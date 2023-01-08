Контактный дерматит представляет собой воспаление кожи, вызванное прямым контактом с конкретным веществом. Сыпь может сопровождаться зудом, ограничивается определенной областью и часто имеет четко определенные границы.
Контактный дерматит вызывается или раздражителем, или аллергической реакцией.
Появляется сыпь, которая может быть зудящей или болезненной, либо и той, и другой.
Врачи ставят диагноз на основании характерного внешнего вида сыпи, а также наличия в анамнезе возможного контакта человека с определенными веществами.
Людям следует избегать контакта с веществами, вызывающими дерматит, или защищать себя от их воздействия.
Лечение включает удаление вещества, которое вызывает дерматит, принятие мер для облегчения зуда, нанесение кортикостероидов на кожу и иногда наложение повязки.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Вещества могут вызвать воспаление кожи по одному из двух механизмов:
раздражение (раздражающий контактный дерматит);
аллергическая реакция (аллергический контактный дерматит).
Ирритативный контактный дерматит
Этот тип дерматита, на долю которого приходится большинство всех случаев контактного дерматита, возникает, когда токсичное или химическое вещество вступает в контакт с кожей и вызывает прямое повреждение кожи. При раздражающем контактном дерматите на первый план может выступать болезненность, а не зуд.
К раздражающим веществам относятся:
кислоты;
щелочи (например, очистители водосточных труб);
растворители (например, ацетон или средство для снятия лака);
сильные мыла и моющие средства;
растения (например, молочай и перец);
постоянная влажность от биологических жидкостей (таких как моча и слюна).
Некоторые из этих веществ являются чрезвычайно сильными раздражителями и вызывают изменения кожи в течение нескольких минут, тогда как другие вещества либо являются менее сильными раздражителями, либо требуется более длительное их воздействие. Даже очень мягкие мыла и детергенты могут раздражать кожу некоторых людей после частого или продолжительного контакта.
Люди различаются по чувствительности их кожи к раздражителям. К другим факторам, которые влияют на вероятность развития раздражающего контактного дерматита, относятся возраст человека (очень молодой или очень старый) и внешняя среда (низкая влажность или высокая температура).
У людей может также развиваться дерматит от воздействия многих материалов, с которыми они соприкасаются на работе (профессиональный дерматит). Он может возникать сразу после воздействия, или может потребоваться более длительное время и повторное воздействие.
Иногда контактный дерматит развивается только после того, как человек касается определенных веществ или проглатывает их, а затем подвергает кожу воздействию солнечного света (фототоксический контактный дерматит — см. Химическая фотосенсибилизация). Независимо от того, было вещество проглочено или к нему прикасались, сыпь развивается только на участках кожи, подвергавшихся воздействию солнечного света. К таким веществам относятся
Некоторые антибиотики при приеме внутрь
Некоторые гипотензивные препараты (лекарственные препараты для снижения артериального давления)/диуретики при приеме внутрь
Некоторые парфюмерные продукты
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при приеме внутрь
Каменноугольная смола
Некоторые растения
Аллергический контактный дерматит
Этот тип дерматита является реакцией иммунной системы организма на вещество, контактирующее с кожей. После первого контакта кожи с веществом она становится чувствительной к данному веществу. Иногда человек может стать чувствительным уже после одного воздействия, а в других случаях чувствительность возникает только после многократного воздействия вещества. После возникновения у человека чувствительности последующее воздействие вызывает сильный зуд и дерматит в течение от 4 до 24 часов, хотя у некоторых людей реакция не развивается в течение 3–4 дней.
Тысячи веществ могут привести к аллергическому контактному дерматиту. Наиболее распространенной причиной могут быть вещества, содержащиеся в
металлах (таких как никель);
консервантах;
растениях (таких как ядовитый плющ);
резине (в том числе латексе);
ароматизирующих веществах.
Сульфат никеля является наиболее распространенным контактным аллергеном у большей части населения. Это распространенный компонент ювелирных изделий.
Люди могут без проблем использовать (или подвергаться воздействию) вещества в течение многих лет с последующим внезапным развитием аллергической реакции. Даже мази, кремы и лосьоны, используемые для лечения дерматита, могут вызвать такую реакцию.
Иногда аллергический контактный дерматит развивается только после того, как человек касается определенных веществ или проглатывает их, а затем подвергает кожу воздействию солнечного света (фотоаллергический контактный дерматит — см. Химическая фотосенсибилизация). При фотоаллергическом дерматите реакция может распространяться на участки кожи, которые не подвергались воздействию солнечного света. К типичным причинам относятся ароматические вещества (например, амбровый мускус и сандаловое дерево), антисептики, НПВП и солнцезащитные средства.
Симптомы контактного дерматита
Независимо от причины или типа контактный дерматит приводит к зуду и сыпи.
Раздражающий контактный дерматит вызывает скорее боль, чем зуд. При отсутствии воздействия раздражающего вещества интенсивность симптомов обычно снижается спустя 1 или 2 дня.
При аллергическом контактном дерматите на первый план выходит зуд, а не боль. Может пройти целый день или более до момента, когда симптомы станут заметными, и их интенсивность может увеличиваться в течение 2–3 дней после воздействия.
При обоих заболеваниях степень тяжести сыпи варьируется от легкого кратковременного покраснения до тяжелой припухлости и больших волдырей. Сыпь развивается только в тех областях, которые вступали в контакт с веществом. Тем не менее, в первую очередь сыпь появляется на тонких, чувствительных областях кожи, например, между пальцами, а затем в областях с более толстой кожей или на коже, которая меньше контактировала с веществом. На кистях и стопах сыпь может содержать мелкие волдыри.
Характерные особенности сыпи при аллергическом контактном дерматите часто указывают на воздействие определенного вещества. Например, ядовитый плющ вызывает образование на коже полос в виде линий. Прикосновение к сыпи или жидкости волдырей не может вызвать распространение контактного дерматита на других людей или в другие части тела, которые не контактировали с веществом.
Диагностика контактного дерматита
Проводимое врачом обследование и оценка истории болезни пациента
Иногда пластырная проба
Определить причину контактного дерматита не всегда легко. Следует рассмотреть профессию человека, хобби, домашние обязанности, перемещение, одежду, использование продуктов, наносимых на кожу, косметику и деятельность людей, проживающих вместе с человеком. Большинство людей не осведомлены обо всех веществах, которые соприкасаются с их кожей.
Часто расположение первоначальной сыпи и ее характерные особенности являются важным признаком, особенно если сыпь возникает под предметом одежды или украшением либо только в местах, подверженных воздействию солнечного света. Тем не менее, многие вещества, которых люди касаются своими руками, невольно переносятся на лицо, где более чувствительная кожа лица может реагировать на них, даже если кожа рук не реагирует.
Если врач подозревает контактный дерматит, однако его причина не является очевидной, может выполняться пластырная проба для выявления вещества (аллергена), вызывающего аллергическую реакцию. Для этой пробы небольшие пластыри, содержащие стандартные контактные аллергены, размещают на коже верхней части спины и оставляют на срок до 48 часов, чтобы увидеть, появилась ли под одним из них сыпь. Через 48 часов их удаляют, и врач обследует кожу под ними. Кожа снова обследуется через день или два.
Профилактика контактного дерматита
Контактный дерматит можно предотвратить, если избегать контакта с веществом, которое его вызывает. Если происходит контакт, вещество должно быть немедленно смыто мылом и водой. Если существует риск продолжающегося воздействия, полезными могут быть перчатки и защитная одежда.
Пациенты с фототоксическим или фотоаллергическим контактным дерматитом должны избегать воздействия солнечных лучей.
Также доступны защитные кремы, которые могут препятствовать контакту некоторых веществ (таких как ядовитый плющ и эпоксидные смолы) с кожей.
Десенсибилизация с помощью инъекций или таблеток, содержащих причинное вещество, неэффективна в предотвращении контактного дерматита.
Лечение контактного дерматита
Избегать контакта с веществом, вызывающим проблему
Способы облегчения зуда
Кортикостероиды и антигистаминные препараты
Лечение контактного дерматита не является эффективным, пока не прекращен дальнейший контакт с веществом, вызывающим проблему. После того как вещество удаляют, покраснение обычно со временем исчезает. Волдыри могут продолжать выделять жидкость и образуют струпья, но вскоре они высыхают. Шелушение, зуд и утолщение кожи может продолжаться в течение нескольких дней или недель.
Зуд и волдыри можно облегчить с помощью ряда лекарственных препаратов, которые наносятся на кожу или принимаются внутрь. Кроме того, небольшие области дерматита можно облегчать, накладывая кусочки марли или тонкой ткани, смоченной в холодной воде или ацетате алюминия (жидкость Бурова), несколько раз в день в течение часа. Повязки, которые намокают, а затем высыхают, могут смягчить мокнущие волдыри, высушить кожу и способствовать заживлению.
Часто на пораженные участки кожи наносят кортикостероиды. Может помочь гидрокортизон, отпускаемый без рецепта. Если он неэффективен, то врачи могут назначить более сильный кортикостероидный крем. Если сыпь особенно тяжелая, кортикостероиды можно принимать внутрь.
Облегчению зуда могут способствовать антигистаминные препараты гидроксизин и дифенгидрамин. Они принимаются внутрь.
Прогноз при контактном дерматите
Выздоровление от аллергического контактного дерматита может занять несколько недель после прекращения воздействия аллергена. Раздражающий контактный дерматит обычно проходит быстрее. Если у человека возникла реакция на вещество, обычно такая реакция сохраняется на всю оставшеюся жизнь.
У людей с фотоаллергическим контактным дерматитом на протяжении многих лет могут возникать обострения после контакта с солнечными лучами (так называемая стойкая реакция на свет), но это случается редко.