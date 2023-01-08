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Дерматит кистей и стоп

(Дисгидротический дерматит)

Авторы:Thomas M. Ruenger, MD, PhD, Georg-August University of Göttingen, Germany
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Дерматит кистей и стоп — это хронический дерматит, характеризующийся покраснением, шелушением, утолщением кожи на кистях и ступнях, как вместе, так и по отдельности.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Дерматит кистей и стоп часто начинается в виде небольших волдырей (так называемый дисгидротический дерматит). Однако это неправильное выражение, так как дисгидротический означает «вызванный патологическим потоотделением», а дерматит кистей и стоп не имеет ничего общего с потоотделением или нарушением работы потовых желез.

Дерматит кистей и стоп может быть проявлением атопического дерматита или аллергического контактного дерматита.

Частый или продолжительный контакт с водой (например, частое мытье рук или работа с водой или влажными веществами), особенно с моющими средствами, является распространенным провоцирующим фактором, особенно у людей с атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и астмой (комбинация, называемая атопией).

Наиболее тяжелая форма дисгидротического дерматита известна под названием «дисгидроз». Дисгидроз характеризуется крошечными волдырями, которые сливаются с образованием волдырей большего размера.

Симптомы дерматита кистей и стоп

Симптомы дерматита кистей и стоп включают покраснение, шелушение и утолщение кожи на кистях и стопах. Эти симптомы могут прогрессировать до зудящих маленьких волдырей или больших волдырей на ладонях, боковых поверхностях пальцев или на подошвах. Эти волдыри могут разрываться, что приводит к мокнутию и образованию корок. Волдыри могут быть первым заметным для людей симптомом.

Симптомы могут появляться и исчезать. Кожа может инфицироваться (например, бактериями или грибками).

Дисгидротический дерматит (стопа)
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На этой фотографии показаны волдыри вокруг пальцев ног и шелушение кожи на подошвах человека с дисгидротическим дерматитом.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика дерматита кистей и стоп

  • Внешний вид кожи

Врачи ставят диагноз дерматита кистей и стоп на основании внешнего вида кожи и анамнеза пациента.

Лечение дерматита кистей и стоп

  • Лечение причины, если возможно

  • Иногда кортикостероиды

  • Фототерапия

  • Иногда антибиотики

Если известна причина, проводится ее лечение.

Людям следует избегать контактных аллергенов, а также раздражителей кожи, особенно частых или продолжительных контактов с водой и моющими средствами.

Иногда для уменьшения интенсивности воспаления назначают кортикостероиды, наносимые на кожу. Антигистаминные препараты могут способствовать облегчению зуда.

Может помочь фототерапия (воздействие ультрафиолетового света), иногда с предшествующей процедуре ванночкой с раствором псоралена.

При тяжелом дерматите кистей и стоп кортикостероиды можно принимать внутрь или иногда вводить в виде инъекции, но их предпочтительно использовать только на протяжении короткого времени. В некоторых случаях при необходимости длительного лечения иммунодепрессантами могут назначаться циклоспорин, микофенолат или метотрексат в виде инъекций.

Инфекции лечат, как правило, с помощью антибиотиков.

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Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.