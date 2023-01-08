Дерматит кистей и стоп — это хронический дерматит, характеризующийся покраснением, шелушением, утолщением кожи на кистях и ступнях, как вместе, так и по отдельности.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Дерматит кистей и стоп часто начинается в виде небольших волдырей (так называемый дисгидротический дерматит). Однако это неправильное выражение, так как дисгидротический означает «вызванный патологическим потоотделением», а дерматит кистей и стоп не имеет ничего общего с потоотделением или нарушением работы потовых желез.

Дерматит кистей и стоп может быть проявлением атопического дерматита или аллергического контактного дерматита.

Частый или продолжительный контакт с водой (например, частое мытье рук или работа с водой или влажными веществами), особенно с моющими средствами, является распространенным провоцирующим фактором, особенно у людей с атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и астмой (комбинация, называемая атопией).

Наиболее тяжелая форма дисгидротического дерматита известна под названием «дисгидроз». Дисгидроз характеризуется крошечными волдырями, которые сливаются с образованием волдырей большего размера.

Симптомы дерматита кистей и стоп Симптомы дерматита кистей и стоп включают покраснение, шелушение и утолщение кожи на кистях и стопах. Эти симптомы могут прогрессировать до зудящих маленьких волдырей или больших волдырей на ладонях, боковых поверхностях пальцев или на подошвах. Эти волдыри могут разрываться, что приводит к мокнутию и образованию корок. Волдыри могут быть первым заметным для людей симптомом. Симптомы могут появляться и исчезать. Кожа может инфицироваться (например, бактериями или грибками). Дисгидротический дерматит (стопа) Скрыть подробности На этой фотографии показаны волдыри вокруг пальцев ног и шелушение кожи на подошвах человека с дисгидротическим дерматитом. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика дерматита кистей и стоп Внешний вид кожи Врачи ставят диагноз дерматита кистей и стоп на основании внешнего вида кожи и анамнеза пациента.