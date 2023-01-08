Дерматит кистей и стоп — это хронический дерматит, характеризующийся покраснением, шелушением, утолщением кожи на кистях и ступнях, как вместе, так и по отдельности.
(См. также Общие сведения о дерматите).
Дерматит кистей и стоп часто начинается в виде небольших волдырей (так называемый дисгидротический дерматит). Однако это неправильное выражение, так как дисгидротический означает «вызванный патологическим потоотделением», а дерматит кистей и стоп не имеет ничего общего с потоотделением или нарушением работы потовых желез.
Дерматит кистей и стоп может быть проявлением атопического дерматита или аллергического контактного дерматита.
Частый или продолжительный контакт с водой (например, частое мытье рук или работа с водой или влажными веществами), особенно с моющими средствами, является распространенным провоцирующим фактором, особенно у людей с атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и астмой (комбинация, называемая атопией).
Наиболее тяжелая форма дисгидротического дерматита известна под названием «дисгидроз». Дисгидроз характеризуется крошечными волдырями, которые сливаются с образованием волдырей большего размера.
Симптомы дерматита кистей и стоп
Симптомы дерматита кистей и стоп включают покраснение, шелушение и утолщение кожи на кистях и стопах. Эти симптомы могут прогрессировать до зудящих маленьких волдырей или больших волдырей на ладонях, боковых поверхностях пальцев или на подошвах. Эти волдыри могут разрываться, что приводит к мокнутию и образованию корок. Волдыри могут быть первым заметным для людей симптомом.
Симптомы могут появляться и исчезать. Кожа может инфицироваться (например, бактериями или грибками).
Диагностика дерматита кистей и стоп
Внешний вид кожи
Врачи ставят диагноз дерматита кистей и стоп на основании внешнего вида кожи и анамнеза пациента.
Лечение дерматита кистей и стоп
Лечение причины, если возможно
Иногда кортикостероиды
Фототерапия
Иногда антибиотики
Если известна причина, проводится ее лечение.
Людям следует избегать контактных аллергенов, а также раздражителей кожи, особенно частых или продолжительных контактов с водой и моющими средствами.
Иногда для уменьшения интенсивности воспаления назначают кортикостероиды, наносимые на кожу. Антигистаминные препараты могут способствовать облегчению зуда.
Может помочь фототерапия (воздействие ультрафиолетового света), иногда с предшествующей процедуре ванночкой с раствором псоралена.
При тяжелом дерматите кистей и стоп кортикостероиды можно принимать внутрь или иногда вводить в виде инъекции, но их предпочтительно использовать только на протяжении короткого времени. В некоторых случаях при необходимости длительного лечения иммунодепрессантами могут назначаться циклоспорин, микофенолат или метотрексат в виде инъекций.
Инфекции лечат, как правило, с помощью антибиотиков.