Атопический дерматит (экзема)

Атопический дерматит (часто называемый экземой) является хроническим, зудящим воспалением верхних слоев кожи, которое часто развивается у людей с сенной лихорадкой или астмой и у людей, в семьях которых распространены эти заболевания.

Атопический дерматит является очень распространенным явлением, особенно в странах с высоким уровнем доходов и среди людей, которые склонны к развитию аллергий.

Младенцы склонны к развитию красной, кровоточащей, струпной сыпи на лице, волосистой части головы, ладонях, руках, ступнях или ногах.

У детей старшего возраста и взрослых, как правило, развивается одно или несколько пятен, обычно на кистях, плечах, на сгибах локтей или коленей.

Врачи ставят диагноз на основании характерного внешнего вида сыпи, а также личного и семейного медицинского анамнеза пациента.

Лечение включает общий уход за кожей, нанесение на кожу кортикостероидов, а иногда использование других методов лечения, таких как фототерапия или модуляторы иммунной системы.

(См. также Общие сведения о дерматите).

Атопический дерматит является одним из наиболее распространенных заболеваний кожи, особенно у детей, живущих в городских районах или странах с высоким уровнем доходов. Каждый год атопический дерматит диагностируют почти у 10 % взрослых и 20 % детей.

У многих людей оно развивается в возрасте до 1 года, а у большинства — к 5-летнему возрасту. Атопический дерматит, который развивается в детстве, часто проходит или его тяжесть в значительной степени уменьшается при взрослении. Атопический дерматит может начаться в позднем взрослом возрасте или даже позднее.

Атопический дерматит вызван генетическим дефектом кожного барьера, который предрасполагает к воспалению кожи. Он часто бывает наследственным, и у многих страдающих атопическим дерматитом людей или членов их семей также имеется астма, сенная лихорадка или оба заболевания. Атопический дерматит — это не аллергическая реакция на конкретное вещество, но наличие атопического дерматита повышает вероятность развития также бронхиальной астмы и сенной лихорадки (атопическая триада).

Атопический дерматит не является заразным.

Симптомы атопического дерматита Атопический дерматит обычно начинается в младенчестве, уже с 3-месячного возраста. В ранней (острой) фазе возникают области покраснения, мокнутия и формирования струпа, а в некоторых случаях — волдыри. Зуд часто интенсивен. В хронической (более поздней) фазе в результате расчесов и трения возникают области, которые выглядят сухими и утолщенными (лихенифицированными). Примеры атопического дерматита Атопический дерматит (острый) Атопический дерматит обычно развивается в раннем детском возрасте. В ранней (острой) фазе сыпь появляется на лице, а затем распространяется на шею, волосистую часть головы, а также руки и ноги. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Атопический дерматит (хронический) В хронической (поздней) фазе атопического дерматита сыпь часто возникает только в одном или нескольких местах, например, на внутренней складке локтевой области, как показано на рисунке. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Атопический дерматит (задняя поверхность коленей) На этой фотографии показаны красные корковые пятна на задней поверхности коленей и ног. © Springer Science+Business Media Атопический дерматит (острый) Атопический дерматит обычно развивается в раннем детском возрасте. В ранней (острой) фазе сыпь появляется на лице, а затем распространяется на шею, волосистую часть головы, а также руки и ноги. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Атопический дерматит (хронический) В хронической (поздней) фазе атопического дерматита сыпь часто возникает только в одном или нескольких местах, например, на внутренней складке локтевой области, как показано на рисунке. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Атопический дерматит (задняя поверхность коленей) На этой фотографии показаны красные корковые пятна на задней поверхности коленей и ног. © Springer Science+Business Media У младенцев сыпь распространяется с лица на шею, веки, волосистую часть головы, кисти, руки, ступни и ноги. Могут быть поражены большие участки тела. У детей старшего возраста и взрослых сыпь часто возникает (и повторяется) только в одном или нескольких местах, особенно на передней поверхности шеи, внутренних сгибах локтей и коленей. Хотя цвет, интенсивность и расположение сыпи варьируют, сыпь всегда сопровождается зудом. У детей старшего возраста и взрослых основным симптом является сильный зуд. Зуд часто приводит к неконтролируемому расчесыванию, вызывая цикл «зуд-расчесывание-зуд», что усугубляет проблему. Постоянное расчесывание приводит к утолщению кожи (лихенизация). Лихенизация Скрыть подробности Лихенизация — это утолщение кожи с подчеркнутыми складками или рисунком, которое имеет вид глубоких бороздок и морщин. Лихенизация на этой фотографии является результатом многократного расцарапывания и трения во время эпизода атопического дерматита. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Зуд усугубляется сухим воздухом, раздражением и эмоциональным стрессом. К типичным факторам окружающей среды, вызывающим симптомы, относятся: Слишком частое купание или мытье

Жесткое мыло

Наличие бактерии Staphylococcus aureus на коже

повышенное потоотделение;

Шероховатые ткани и шерсть Осложнения атопического дерматита Расчесывание и растирание также может привести к разрыву кожи, оставляя отверстие для бактерий, которые могут проникать и вызывать инфекции кожи, подкожных тканей и близлежащих лимфатических узлов. Также может возникать распространенная инфекция и шелушение кожи. У людей с атопическим дерматитом инфицирование вирусом простого герпеса, который у других людей, как правило, поражает небольшую область с образованием небольших, слегка болезненных волдырей, может привести к серьезному заболеванию с распространенным дерматитом, волдырями и высокой температурой (герпетиформная экзема). Герпетическая экзема Скрыть подробности У людей с атопическим дерматитом инфицирование вирусом простого герпеса может привести к серьезному заболеванию с распространенным дерматитом, волдырями и высокой температурой (герпетическая экзема). © Springer Science+Business Media Люди с атопическим дерматитом также более восприимчивы к вирусным инфекциям кожи (таким как обыкновенные бородавки и контагиозный моллюск) и грибковым инфекциям кожи. Люди, страдающие атопическим дерматитом, также подвержены более высокому риску контактных аллергических реакций. Эти контактные реакции возникают в случае контакта кожи с аллергеном — веществом, которое вызывает сенсибилизацию кожи. Например, контактная аллергия на никель, наиболее распространенный контактный аллерген, среди людей с атопическим дерматитом встречается вдвое чаще, чем у людей, у которых атопический дерматит отсутствует.

Диагностика атопического дерматита Внешний вид сыпи и семейный анамнез пациента Врач ставит диагноз атопического дерматита на основе типичного внешнего вида сыпи и часто в зависимости от того, имеются ли у человека или членов его семьи аллергии, сенная лихорадка или астма.

Профилактика атопического дерматита Избегание слишком частого мытья или купания, уменьшение использования мыла, использование тепловатой воды при мытье или купании, а также нанесение увлажняющих средств очень часто могут предотвратить или, по крайней мере, уменьшить частоту обострений. Может помочь выявление и избегание провоцирующих факторов, которые ухудшают состояние. Провоцирующие факторы включают пот, стресс, мыла и моющие средства.

Лечение атопического дерматита Способы облегчения зуда

Уход за кожей

Кортикостероиды

Иммуномодуляторы

Крисаборол

Ингибиторы Янус-киназы

Фототерапия

Биологические препараты

Иногда антибиотики или противовирусные препараты Лечения не существует, но зуд можно облегчить с помощью лекарственных препаратов, наносимых на кожу (лекарственные препараты для местного применения), или пероральных лекарственных препаратов (лекарственные препараты для приема внутрь). Лечение зуда обычно может проводиться в домашних условиях, однако людям с эритродермией, флегмоной или герпетической экземой может потребоваться госпитализация. Врачи рассказывают людям о надлежащей практике ухода за кожей и о важности разрыва цикла зуд-чесание. Общий уход и облегчение зуда Помочь могут некоторые меры, связанные с уходом за кожей: использование заменителей мыла вместо обычного мыла;

нанесение увлажняющих средств (мазей и кремов) сразу после купания, пока кожа влажная;

уменьшение частоты купания (прием душа/ванны должен быть ограничен одним разом в день, их можно заменить протиранием губкой, чтобы уменьшить количество дней полноценного мытья);

ограничение температуры воды для мытья до тепловатой;

промакивание или похлопывание кожи для ее высушивания после купания, а не растирание;

прием ванн с разбавленным дезинфицирующим раствором (для людей с определенными кожными инфекциями). Облегчению зуда может способствовать прием антигистаминных препаратов, например, гидроксизина и дифенгидрамина. Эти лекарственные препараты предпочтительно принимаются перед сном во избежание сонливости в течение дня. Люди также должны стараться уменьшать эмоциональный стресс. Кортикостероиды Основой лечения являются кортикостероиды местного действия. Конкретные методы лечения включают нанесение кортикостероидной мази или крема. Чтобы ограничить использование кортикостероидов у людей, получающих лечение в течение длительного периода времени (поскольку длительное применение кортикостероидов может привести к истончению кожи, появлению растяжек или угревидных бугорков), врачи иногда заменяют кортикостероиды препаратами для лечения экземы, не содержащими кортикостероидов, на неделю или более без перерыва. Другие виды лечения Иммуномоделирующие препараты, например, такролимус и пимекролимус, также полезны и могут ограничить потребность в длительном применении кортикостероидов. Эти лекарственные препараты обычно назначают в виде мазей или кремов. Для уменьшения зуда, отека и покраснения может использоваться мазь крисаборол. Ингибиторы Янус-киназы (JAK) нарушают связи между клетками, координирующими воспаление, ингибируя фермент JAK. Крем с руксолитинибом — это ингибитор JAK, который можно использовать для лечения атопического дерматита легкой или средней степени тяжести у людей в возрасте 12 лет и старше при отсутствии ослабленной или нарушенной иммунной системы. К новым ингибиторам JAK относятся упадацитиниб и аброцитиниб. Оба эти ингибитора JAK принимают перорально. Может быть эффективной фототерапия (воздействие ультрафиолетового излучения), особенно терапия с применением узкополосных ультрафиолетовых лучей В. Если фототерапия в приемной врача недоступна или слишком неудобна, то хорошей альтернативой является фототерапия в домашних условиях. Некоторые аппараты для фототерапии на дому имеют программируемые функции, которые позволяют специалистам контролировать количество процедур и использование устройства человеком. При недоступности фототерапии альтернативой является воздействие естественных солнечных лучей. Иммунодепрессанты, например, циклоспорин, микофенолат, метотрексат и азатиоприн, принимаются перорально. Они назначаются людям с обширным, трудно поддающимся лечению или инвалидизирующим атопическим дерматитом, который не проходит при местном лечении и фототерапии. Дупилумаб и тралокинумаб-лдрм — это биологические препараты, которые вводятся в виде инъекций. Эти препараты назначаются людям, у которых атопический дерматит недостаточно контролируется другими методами лечения. Пациентам с кожными инфекциями, вызванными Staphylococcus aureus или другими бактериями, могут быть назначены антибиотики. Мази с антибиотиком могут наноситься непосредственно на кожу, или же их можно принимать внутрь в виде таблеток. Людям, у которых в носу присутствует бактерия Staphylococcus aureus, можно назначать антибиотик мупироцин для нанесения внутри ноздрей, что предотвращает инфекцию кожи. Родители должны обрезать детям ногти как можно короче, чтобы минимизировать расчесывание и тем самым снизить риск заражения. При возникновении кожной инфекции могут назначить прием антибиотиков внутрь, нанесение их на кожу или оба метода одновременно. Герпетическую экзему лечат с помощью противовирусных препаратов, таких как ацикловир или валацикловир. Эти лекарственные препараты принимаются внутрь, но могут вводиться и в виде инфузии.