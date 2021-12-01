Хроническая паронихия — это рецидивирующее или постоянное воспаление ногтевого валика, как правило, на ногтях пальцев рук.
(См. также Острая паронихия).
Хроническая паронихия возникает почти всегда у людей, чьи руки почти постоянно находятся в мокром состоянии (например, у посудомоек, барменов и домохозяек), особенно если они больны экземой кистей рук, диабетом, или их иммунная система ослаблена. Дрожжевые грибки рода Candida часто обнаруживают в данных случаях, но их роль в возникновении хронической паронихии не ясна, поскольку полное уничтожение грибков не всегда приводит к выздоровлению. Хроническая паронихия может быть результатом воспаления кожи вследствие раздражения (дерматита) в дополнение к наличию грибков Candida.
Наблюдается болезненность, чувствительность и покраснение ногтевого валика (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже), как при острой паронихии, но гной обычно не накапливается. Часто происходит повреждение кутикулы (кожа у основания ногтя) и отделение ногтевой складки от ногтевой пластинки (твердой части ногтя). Образуется пространство, в которое попадают раздражители и микроорганизмы. Ноготь может искривиться.
Врач ставит диагноз хронической паронихии после обследования пораженного пальца руки.
Лечение хронической паронихии
Избегание чрезмерного контакта с водой
Кортикостероиды или такролимус
Иногда инъекции кортикостероидов в ногтевой валик
В некоторых случаях — противогрибковые препараты
Иногда хирургическое вмешательство
Необходимо сохранять руки сухими и защищать их, чтобы кутикула восстановилась и закрыла пространство между ногтевым валиком и ногтевой пластиной. Если требуется контакт с водой, необходимо носить перчатки или использовать защитные крема.
Кортикостероидные кремы, наносимые на ноготь, могут принести пользу. Кортикостероиды также могут вводиться в ногтевой валик. Кроме того, может быть назначен такролимус.
Противогрибковые препараты (такие как флуконазол для приема внутрь) назначаются только в том случае, если люди подвергаются риску заражения грибком Candida или уже заражены им.
Людям с тяжелым заболеванием или, когда заболевание трудно поддается лечению другими методами, может потребоваться хирургическое вмешательство на ногтевом валике.