Хроническая паронихия — это рецидивирующее или постоянное воспаление ногтевого валика, как правило, на ногтях пальцев рук.

(См. также Острая паронихия).

Хроническая паронихия возникает почти всегда у людей, чьи руки почти постоянно находятся в мокром состоянии (например, у посудомоек, барменов и домохозяек), особенно если они больны экземой кистей рук, диабетом, или их иммунная система ослаблена. Дрожжевые грибки рода Candida часто обнаруживают в данных случаях, но их роль в возникновении хронической паронихии не ясна, поскольку полное уничтожение грибков не всегда приводит к выздоровлению. Хроническая паронихия может быть результатом воспаления кожи вследствие раздражения (дерматита) в дополнение к наличию грибков Candida.

Наблюдается болезненность, чувствительность и покраснение ногтевого валика (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже), как при острой паронихии, но гной обычно не накапливается. Часто происходит повреждение кутикулы (кожа у основания ногтя) и отделение ногтевой складки от ногтевой пластинки (твердой части ногтя). Образуется пространство, в которое попадают раздражители и микроорганизмы. Ноготь может искривиться.

Хроническая паронихия Скрыть подробности На этом изображении показаны красные припухшие ногти и утрата кутикулы, характерные для хронической паронихии. © Springer Science+Business Media

Врач ставит диагноз хронической паронихии после обследования пораженного пальца руки.