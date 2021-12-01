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Хроническая паронихия

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021 | Изменено сент. 2022
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Хроническая паронихия — это рецидивирующее или постоянное воспаление ногтевого валика, как правило, на ногтях пальцев рук.

(См. также Острая паронихия).

Хроническая паронихия возникает почти всегда у людей, чьи руки почти постоянно находятся в мокром состоянии (например, у посудомоек, барменов и домохозяек), особенно если они больны экземой кистей рук, диабетом, или их иммунная система ослаблена. Дрожжевые грибки рода Candida часто обнаруживают в данных случаях, но их роль в возникновении хронической паронихии не ясна, поскольку полное уничтожение грибков не всегда приводит к выздоровлению. Хроническая паронихия может быть результатом воспаления кожи вследствие раздражения (дерматита) в дополнение к наличию грибков Candida.

Наблюдается болезненность, чувствительность и покраснение ногтевого валика (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже), как при острой паронихии, но гной обычно не накапливается. Часто происходит повреждение кутикулы (кожа у основания ногтя) и отделение ногтевой складки от ногтевой пластинки (твердой части ногтя). Образуется пространство, в которое попадают раздражители и микроорганизмы. Ноготь может искривиться.

Хроническая паронихия
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На этом изображении показаны красные припухшие ногти и утрата кутикулы, характерные для хронической паронихии.
© Springer Science+Business Media

Врач ставит диагноз хронической паронихии после обследования пораженного пальца руки.

Лечение хронической паронихии

  • Избегание чрезмерного контакта с водой

  • Кортикостероиды или такролимус

  • Иногда инъекции кортикостероидов в ногтевой валик

  • В некоторых случаях — противогрибковые препараты

  • Иногда хирургическое вмешательство

Необходимо сохранять руки сухими и защищать их, чтобы кутикула восстановилась и закрыла пространство между ногтевым валиком и ногтевой пластиной. Если требуется контакт с водой, необходимо носить перчатки или использовать защитные крема.

Кортикостероидные кремы, наносимые на ноготь, могут принести пользу. Кортикостероиды также могут вводиться в ногтевой валик. Кроме того, может быть назначен такролимус.

Противогрибковые препараты (такие как флуконазол для приема внутрь) назначаются только в том случае, если люди подвергаются риску заражения грибком Candida или уже заражены им.

Людям с тяжелым заболеванием или, когда заболевание трудно поддается лечению другими методами, может потребоваться хирургическое вмешательство на ногтевом валике.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.