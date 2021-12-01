Травма ногтей на пальцах рук и ног

Ногти пальцев рук и ног могут повреждаться в результате травм.
Даже незначительные травмы пальца руки или ноги могут вызвать изменения ногтя.
Тяжелое поражение ногтевого ложа (мягкие ткани под ногтевой пластиной, с помощью которых прикрепляется ноготь к пальцу), в частности, из-за травмы с размозжением тканей, часто приводит к постоянной деформации ногтя. Чтобы снизить риск постоянной деформации ногтя, следует немедленно провести лечение травмы, для чего требуется удаление ногтя.
(См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).
Травмы ногтей встречаются часто. Нарушения, вызванные этими травмами, могут включать следующие:
Травма ногтя пальца стопы, связанная с физической активностью
Травма ногтя пальца стопы, связанная с физической активностью
Острые травмы ногтей пальцев стоп распространены среди спортсменов и обычно вызваны повторяющимися ударами ногтевой пластины об обувь. Такие травмы могут привести к грибковым инфекциям и деформации ногтевых пластин, включая ретронихию.
Обкусывание ногтей
Обкусывание ногтей (онихофагия) обычно не вызывают никаких длительных или серьезных проблем, за исключением случаев, когда повреждается ногтевое ложе. Тем не менее, существуют некоторые возможные осложнения:
Изменения текстуры, формы ногтя, либо того и другого (дистрофии)
Инфекции (бактериальные, грибковые и/или вирусные) обычно в результате небольших участков травмы и повреждения ногтей
Проблемы с зубами
Дистрофии могут развиться, если хроническое обкусывание ногтей нарушает ногтевой аппарат, что часто приводит к воспалению ногтевого матрикса. На ногтях могут возникать горизонтальные бороздки, углубления и приподнятые участки, а длительное обкусывание может приводить к необратимому укорочению ногтя. Почти всегда повреждаются кутикулы, нарушая водонепроницаемое «уплотнение» ногтей, что приводит к истончению и шелушению ногтей и повышает риск инфекции. В конечном итоге рубцевание может поражать кутикулы и матрикс, делая дистрофию необратимой.
Бактериальные инфекции часто вызваны стафилококковыми и стрептококковыми бактериями, но могут быть вызваны синегнойной палочкой. Гнойные карманы (абсцессы) могут образовываться вокруг ногтя (как при паронихии) или в кончике пальца (так называемый панариций). Без своевременного хирургического дренажа они могут приводить к необратимой потере ногтей. Необратимые изменения ногтей могут развиваться даже при хирургическом дренаже.
Грибковые инфекции, обычно вызванные дрожжевыми грибками Candida, очень распространены и могут также возникать у людей, которые часто делают маникюр. Грибковые инфекции ногтей обычно вызывают отек ногтевых валиков и легкую дистрофию ногтей, а иногда и частичное отделение ногтевой пластины от ногтевого ложа или полную потерю ногтевой пластины (онихолиз). Хроническая травма кутикул, ногтей и окружающей кожи приводит к хроническому воспалению, которое является воротами для проникновения инфекции в ногти. Противогрибковые препараты, наносимые непосредственно на ноготь (местно), часто в сочетании с кортикостероидами для местного применения, обычно являются эффективным лечением, если человек прекращает обкусывать ногти.
Вирусные инфекции обычно включают вирус папилломы человека, который вызывает бородавки. Небольшие участки повреждения вокруг ногтя — это ворота для проникновения вируса в ногти. Эти инфекции трудно уничтожить, и они легко переходят с пальца на палец и с пальцев на рот и губы. Бородавки могут быть неэстетичными и вызывать психологический дискомфорт.
Стоматологические осложнения могут включать обезображивание зубов или смещение зубов. Риски заболевания и инфекции десен также повышены.
У многих людей обкусывание ногтей имеет легкую степень, и простое консультирование врача о возможных осложнениях (о которых люди часто не знают) может побудить их попытаться прекратить его. Некоторые стыдятся обкусывания ногтей. Методы отучения от привычек могут включать нанесение безрецептурного лака с неприятным вкусом или маникюр длительного действия, который не позволяет человеку обкусывать ногти, например, пудровый маникюр. В редких случаях тяжелое или обсессивное обкусывание ногтей может быть признаком психического или тревожного расстройства, и такие люди должны пройти обследование у психиатра.
Онихогрифоз
Онихогрифоз — это вид дистрофии, при котором ноготь, чаще всего на большом пальце ноги, утолщается, становится очень искривленным и крючковатым на вид (похожим на бараний рог). Перекрученный крючковатый ноготь может травмировать соседний палец. Это расстройство вызвано тем, что одна сторона ногтя растет быстрее, чем другая. При этом расстройстве также поражается ногтевое ложе, что чаще всего вызвано повторяющимися травмами (например, из-за неудобной обуви), но может также возникать при таких заболеваниях, как псориаз. Онихогрифоз часто встречается у пожилых людей.
Ногти нужно регулярно обрезать, а повреждения соседних пальцев можно предотвратить, проложив овечью шерсть между пальцами. Следует избегать ношения узкой обуви или чулок, которые собираются на носках.
Онихотилломания
Люди с этим заболеванием ковыряют или грызут свои ногти. Наиболее распространенным проявлением является деформация, вызванная навязчивым влечением, при котором человек часто ковыряет или трет ноготь у кутикулы (кожица у основания ногтя) соседним пальцем. Она чаще всего проявляется на ногте большого пальца, у которого середина ногтевой пластинки становится похожей на стиральную доску. Онихотилломания также может вызывать кровотечение под ногтями (подногтевое кровоизлияние), инфекции ногтевого аппарата и даже полную потерю ногтевой пластины.
Подногтевая гематома
Кровь часто собирается под ногтем (подногтевая гематома) сразу после травмы (обычно после прямого удара, например, молотком). Кровь появляется в виде пурпурно-черного пятна под частью или всей площади ногтя и вызывает сильную пульсирующую боль.
Врач может выпустить кровь и облегчить боль, сделав небольшое отверстие в ногтевой пластине (твердая часть ногтя). Обычно врач использует иглу или подогретый провод (электрокоагулятор), чтобы сделать отверстие. Эта процедура относительно безболезненна и занимает всего несколько секунд.
Поскольку кровь отделяет ноготь от его ложа, он обычно отпадает через нескольких недель, если гематома большая. Новый ноготь растет из-под существующего ногтя и заменяет его, когда полностью отрастает.
Опухоль под ногтем может вызвать появление аналогичного пурпурно-черного пятна. Однако такое пятно появляется медленно, а не в течение нескольких минут после травмы, и не отрастает с ногтем с течением времени (опухоли остаются в том же самом месте под ногтем). Тем не менее, за любыми небольшими гематомами нужно наблюдать, чтобы убедиться, что они растут вместе с ногтем.
Белые пятна
На ногте может появиться небольшое пятно белого цвета, которое обычно является результатом незначительной травмы ногтя. Пятно начинается в поврежденном месте и растет вместе с ногтем. Белые пятна на ногтях рук обычно не являются предметом для беспокойства.