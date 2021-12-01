Травма ногтей на пальцах рук и ног

Обкусывание ногтей (онихофагия) обычно не вызывают никаких длительных или серьезных проблем, за исключением случаев, когда повреждается ногтевое ложе. Тем не менее, существуют некоторые возможные осложнения:

Изменения текстуры, формы ногтя, либо того и другого (дистрофии)

Инфекции (бактериальные, грибковые и/или вирусные) обычно в результате небольших участков травмы и повреждения ногтей

Проблемы с зубами

Дистрофии могут развиться, если хроническое обкусывание ногтей нарушает ногтевой аппарат, что часто приводит к воспалению ногтевого матрикса. На ногтях могут возникать горизонтальные бороздки, углубления и приподнятые участки, а длительное обкусывание может приводить к необратимому укорочению ногтя. Почти всегда повреждаются кутикулы, нарушая водонепроницаемое «уплотнение» ногтей, что приводит к истончению и шелушению ногтей и повышает риск инфекции. В конечном итоге рубцевание может поражать кутикулы и матрикс, делая дистрофию необратимой.

Бактериальные инфекции часто вызваны стафилококковыми и стрептококковыми бактериями, но могут быть вызваны синегнойной палочкой. Гнойные карманы (абсцессы) могут образовываться вокруг ногтя (как при паронихии) или в кончике пальца (так называемый панариций). Без своевременного хирургического дренажа они могут приводить к необратимой потере ногтей. Необратимые изменения ногтей могут развиваться даже при хирургическом дренаже.

Грибковые инфекции, обычно вызванные дрожжевыми грибками Candida, очень распространены и могут также возникать у людей, которые часто делают маникюр. Грибковые инфекции ногтей обычно вызывают отек ногтевых валиков и легкую дистрофию ногтей, а иногда и частичное отделение ногтевой пластины от ногтевого ложа или полную потерю ногтевой пластины (онихолиз). Хроническая травма кутикул, ногтей и окружающей кожи приводит к хроническому воспалению, которое является воротами для проникновения инфекции в ногти. Противогрибковые препараты, наносимые непосредственно на ноготь (местно), часто в сочетании с кортикостероидами для местного применения, обычно являются эффективным лечением, если человек прекращает обкусывать ногти.

Вирусные инфекции обычно включают вирус папилломы человека, который вызывает бородавки. Небольшие участки повреждения вокруг ногтя — это ворота для проникновения вируса в ногти. Эти инфекции трудно уничтожить, и они легко переходят с пальца на палец и с пальцев на рот и губы. Бородавки могут быть неэстетичными и вызывать психологический дискомфорт.

Стоматологические осложнения могут включать обезображивание зубов или смещение зубов. Риски заболевания и инфекции десен также повышены.

У многих людей обкусывание ногтей имеет легкую степень, и простое консультирование врача о возможных осложнениях (о которых люди часто не знают) может побудить их попытаться прекратить его. Некоторые стыдятся обкусывания ногтей. Методы отучения от привычек могут включать нанесение безрецептурного лака с неприятным вкусом или маникюр длительного действия, который не позволяет человеку обкусывать ногти, например, пудровый маникюр. В редких случаях тяжелое или обсессивное обкусывание ногтей может быть признаком психического или тревожного расстройства, и такие люди должны пройти обследование у психиатра.