Опухоли ногтей

Доброкачественные и злокачественные опухоли могут поражать ноготь, вызывая изменения текстуры и/или цвета ногтя (дистрофия). Многие из них — это опухоли, которые возникают в тканях вокруг ногтя, но не в нем.

Доброкачественные опухоли включают миксоидные кисты (доброкачественные, заполненные жидкостью образования), пиогенные гранулемы и гломусные опухоли.

Злокачественные опухоли включают болезнь Боуэна (ранняя форма рака кожи), плоскоклеточную карциному и злокачественную меланому. Если врачи подозревают злокачественное новообразование, они выполняют биопсию и могут рекомендовать провести полное удаление опухоли в кратчайшие сроки.

Синовиальная киста Изображение © Springer Science+Business Media

Черные полосы в ногте могут быть начальным признаком злокачественной меланомы ногтя. Пигментные клетки ткани ногтя, известной как матрица ногтей, могут стать злокачественными и превращаться в меланому. Этот тревожный признак известен как симптом Гатчинсона. Симптом Гатчинсона — это появление черного, коричневого или серого окрашивания, которое распространяется на область вокруг ногтя, например, на кутикулу или ногтевой валик (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже). Этот признак может свидетельствовать о меланоме ногтевого ложа (мягких тканей под ногтевой пластиной, с помощью которых ноготь прикрепляется к пальцу). При наличии этого признака врачи проводят биопсию измененных участков ногтевого ложа. Меланома может также возникать без симптома Гатчинсона.