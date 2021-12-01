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Опухоли ногтей

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021 | Изменено сент. 2022
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    Доброкачественные и злокачественные опухоли могут поражать ноготь, вызывая изменения текстуры и/или цвета ногтя (дистрофия). Многие из них — это опухоли, которые возникают в тканях вокруг ногтя, но не в нем.

    Доброкачественные опухоли включают миксоидные кисты (доброкачественные, заполненные жидкостью образования), пиогенные гранулемы и гломусные опухоли.

    Злокачественные опухоли включают болезнь Боуэна (ранняя форма рака кожи), плоскоклеточную карциному и злокачественную меланому. Если врачи подозревают злокачественное новообразование, они выполняют биопсию и могут рекомендовать провести полное удаление опухоли в кратчайшие сроки.

    Черные полосы в ногте могут быть начальным признаком злокачественной меланомы ногтя. Пигментные клетки ткани ногтя, известной как матрица ногтей, могут стать злокачественными и превращаться в меланому. Этот тревожный признак известен как симптом Гатчинсона. Симптом Гатчинсона — это появление черного, коричневого или серого окрашивания, которое распространяется на область вокруг ногтя, например, на кутикулу или ногтевой валик (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже). Этот признак может свидетельствовать о меланоме ногтевого ложа (мягких тканей под ногтевой пластиной, с помощью которых ноготь прикрепляется к пальцу). При наличии этого признака врачи проводят биопсию измененных участков ногтевого ложа. Меланома может также возникать без симптома Гатчинсона.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.