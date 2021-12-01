Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Врастание ногтя пальца стопы

Авторы:Chris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Проверено/пересмотрено дек. 2021 | Изменено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Врастание ногтя пальца стопы — это состояние, при котором края ногтя врастают в окружающую кожу.

    (См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

    Врастание ногтя может произойти, когда деформированный ноготь пальца ноги растет неправильно и врастает в кожу, или когда кожа вокруг ногтя растет аномально быстро и надвигается на ноготь. Ношение узкой, неудобной обуви и подстригание ногтей по кривой с короткими краями, а не по прямой линии может вызвать или ухудшить врастание ногтя пальца стопы. Ногти на ногах следует подстригать коротко, и они должны иметь прямой, а не изогнутый край.

    Врастание ногтя сначала может протекать бессимптомно, но в конечном итоге может стать болезненным, особенно при нажатии на область вросшего ногтя. Эта область, как правило, покрасневшая и может быть теплой. Без лечения эта область подвержена заражению инфекциями. После инфицирования пораженная область становится более болезненной, краснеет и отекает. Гной может скапливаться под кожей рядом с ногтем (инфекция кутикулы, которая называется паронихия) и вытекать наружу.

    Врастание ногтя пальца стопы
    Скрыть подробности
    На этой фотография показаны вросшие ногти на 1-м и 3-м пальцах стопы с покраснением и опуханием.
    © Springer Science+Business Media

    При умеренном врастании ногтя пальца стопы врач может осторожно освободить край ногтя из окружающей кожи и поместить стерильную салфетку под ногтем, пока отек не спадет. Иногда между ногтем и ногтевым валиком (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже) вставляют гибкую трубку вместо салфетки.

    Если вросший ноготь требует дальнейшего внимания, врач обычно обезболивает область с помощью местного анестетика (например, лидокаина), срезает и удаляет вросший участок ногтя. Воспаление может ослабнуть, а врастание ногтя, как правило, не повторяется.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.