Врастание ногтя пальца стопы — это состояние, при котором края ногтя врастают в окружающую кожу.

(См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

Врастание ногтя может произойти, когда деформированный ноготь пальца ноги растет неправильно и врастает в кожу, или когда кожа вокруг ногтя растет аномально быстро и надвигается на ноготь. Ношение узкой, неудобной обуви и подстригание ногтей по кривой с короткими краями, а не по прямой линии может вызвать или ухудшить врастание ногтя пальца стопы. Ногти на ногах следует подстригать коротко, и они должны иметь прямой, а не изогнутый край.

Врастание ногтя сначала может протекать бессимптомно, но в конечном итоге может стать болезненным, особенно при нажатии на область вросшего ногтя. Эта область, как правило, покрасневшая и может быть теплой. Без лечения эта область подвержена заражению инфекциями. После инфицирования пораженная область становится более болезненной, краснеет и отекает. Гной может скапливаться под кожей рядом с ногтем (инфекция кутикулы, которая называется паронихия) и вытекать наружу.

Врастание ногтя пальца стопы Скрыть подробности На этой фотография показаны вросшие ногти на 1-м и 3-м пальцах стопы с покраснением и опуханием. © Springer Science+Business Media

При умеренном врастании ногтя пальца стопы врач может осторожно освободить край ногтя из окружающей кожи и поместить стерильную салфетку под ногтем, пока отек не спадет. Иногда между ногтем и ногтевым валиком (складки плотной кожи по обеим сторонам ногтевой пластины в месте прикрепления ногтя к коже) вставляют гибкую трубку вместо салфетки.

Если вросший ноготь требует дальнейшего внимания, врач обычно обезболивает область с помощью местного анестетика (например, лидокаина), срезает и удаляет вросший участок ногтя. Воспаление может ослабнуть, а врастание ногтя, как правило, не повторяется.