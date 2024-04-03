Общие сведения о росте волос

Волосы начинают расти в волосяных фолликулах. Эти фолликулы расположены в дерме, которая представляет собой кожный слой между эпидермисом (поверхностный слой) и жировым слоем (подкожный слой). Волосяные фолликулы покрывают всю поверхность кожи, за исключением губ, ладоней и подошв. Рост нового волоса начинается в основании волосяного фолликула в матриксе волоса. Это происходит за счет деления клеток матрикса волоса. Такие клетки быстро теряют воду, отмирают, уплотняются и затвердевают, образуя волосяной стержень. Волосяной стержень, состоящий из мертвого белка, покрыт тонкой наружной оболочкой (кутикулой), которая образована из пластинчатых чешуек.

Что происходит под кожей?

Цвет волос и кожи определяет пигмент меланин. Цвет волос человека зависит от соотношения двух типов меланина: эумеланина, дающего темно-каштановый или черный цвет волос, и феомеланина, который придает волосам золотисто-каштановый или рыжий оттенки. Низкая концентрация эумеланина определяет светло-русый цвет волос.

Волосы растут циклами. Каждый цикл состоит из продолжительной фазы роста, за которой следует краткий переходный этап, а затем непродолжительная фаза покоя. По окончании фазы покоя волос выпадает, и в фолликуле начинается рост нового волоса, что знаменует собой начало нового цикла. Фаза роста ресниц и волос на бровях продолжается от 1 до 6 месяцев. Волосы на голове находятся в фазе роста от 2 до 6 лет. Как правило, человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос, достигших конца фазы покоя.

Рост волос регулируется мужскими половыми гормонами (андрогенами, такими, как тестостерон и дигидротестостерон), которые присутствуют в организме как мужчин, так и женщин, однако в разных количествах. Тестостерон стимулирует рост волос в подмышечной и паховой области. Дигидротестостерон стимулирует усиленный рост волос в области бороды, а также вызывает выпадение волос на волосистой части головы.

К заболеваниям волос относятся

Большинство заболеваний волос не являются серьезными и не представляют угрозы для жизни, тем не менее они нередко воспринимаются как существенные косметические проблемы, которые требуют лечения.

Перхоть относится не к заболеваниям волос, а к кожным заболеваниям (себорейный дерматит) волосистой части головы.