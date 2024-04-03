Общие сведения о росте волос

Волосы начинают расти в волосяных фолликулах. Эти фолликулы расположены в дерме, которая представляет собой кожный слой между эпидермисом (поверхностный слой) и жировым слоем (подкожный слой). Волосяные фолликулы покрывают всю поверхность кожи, за исключением губ, ладоней и подошв. Рост нового волоса начинается в основании волосяного фолликула в матриксе волоса. Это происходит за счет деления клеток матрикса волоса. Такие клетки быстро теряют воду, отмирают, уплотняются и затвердевают, образуя волосяной стержень. Волосяной стержень, состоящий из мертвого белка, покрыт тонкой наружной оболочкой (кутикулой), которая образована из пластинчатых чешуек.
Что происходит под кожей?
Кожа состоит из трех слоев. Под поверхностью кожи лежат нервы, нервные окончания, железы, волосяные фолликулы и кровеносные сосуды. Пот вырабатывается железами дермы и достигает поверхности кожи через крошечные протоки.
Цвет волос и кожи определяет пигмент меланин. Цвет волос человека зависит от соотношения двух типов меланина: эумеланина, дающего темно-каштановый или черный цвет волос, и феомеланина, который придает волосам золотисто-каштановый или рыжий оттенки. Низкая концентрация эумеланина определяет светло-русый цвет волос.
Волосы растут циклами. Каждый цикл состоит из продолжительной фазы роста, за которой следует краткий переходный этап, а затем непродолжительная фаза покоя. По окончании фазы покоя волос выпадает, и в фолликуле начинается рост нового волоса, что знаменует собой начало нового цикла. Фаза роста ресниц и волос на бровях продолжается от 1 до 6 месяцев. Волосы на голове находятся в фазе роста от 2 до 6 лет. Как правило, человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос, достигших конца фазы покоя.
Рост волос регулируется мужскими половыми гормонами (андрогенами, такими, как тестостерон и дигидротестостерон), которые присутствуют в организме как мужчин, так и женщин, однако в разных количествах. Тестостерон стимулирует рост волос в подмышечной и паховой области. Дигидротестостерон стимулирует усиленный рост волос в области бороды, а также вызывает выпадение волос на волосистой части головы.
К заболеваниям волос относятся
чрезмерная волосатость (гирсутизм и гипертрихоз);
выпадение волос (алопеция), включая андрогенную алопецию и очаговую алопецию;
вросшие волосы в области бороды (псевдофолликулит зоны роста бороды).
Большинство заболеваний волос не являются серьезными и не представляют угрозы для жизни, тем не менее они нередко воспринимаются как существенные косметические проблемы, которые требуют лечения.
Перхоть относится не к заболеваниям волос, а к кожным заболеваниям (себорейный дерматит) волосистой части головы.