Гнездная алопеция — это внезапное выпадение волос на отдельных участках головы без каких-либо видимых причин, таких как кожные заболевания или общее заболевание организма.
(См. также Общие сведения о росте волос и Выпадение волос [алопеция]).
Гнездная алопеция является довольно распространенным заболеванием. Она встречается у представителей обоих полов всех возрастов, но чаще всего ею болеют дети и молодые люди.
Полагают, что причиной гнездной алопеции является аутоиммунная реакция, в результате которой механизмы иммунной защиты организма ошибочно атакуют волосяные фолликулы. Гнездная алопеция не является следствием другой болезни, но у некоторых людей при этом может быть сопутствующее заболевание щитовидной железы или витилиго (нарушение пигментации кожи).
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Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
Симптомы гнездной алопеции
У больных внезапно появляются проплешины неправильной формы. По краям пораженных очагов видны характерные короткие, обломанные волосы, которые напоминают восклицательные знаки. Волосы выпадают на голове или в области бороды. Иногда волосы выпадают на всей волосистой части головы (тотальная алопеция), или выпадение волос происходит по краям сбоку и сзади волосистой части головы (офиаз), или волосы выпадают на макушке, но не по краям волосистой части головы (сисаифо). Иногда возможна полная потеря волос на всем теле (эта форма облысения называется универсальной алопецией).
Ногти могут становиться пятнистыми или шероховатыми, или полулуние у основания ногтя (ногтевая лунка) может краснеть.
Диагностика гнездной алопеции
Обследование врачом;
Врачи осматривают кожу головы, поверхности тела и ногти.
Чтобы исключить другие заболевания, врачи могут назначить обследование.
Лечение гнездной алопеции
Кортикостероиды
Лекарственные препараты или химические вещества, наносимые непосредственно на кожу
Иногда барицитиниб,ритлецитиниб или метотрексат
Гнездную алопецию можно лечить с помощью кортикостероидов. При небольших залысинах кортикостероиды, как правило, вводят под кожу пораженных участков. В дополнение к этому на кожу пораженных участков может также наноситься миноксидил. При появлении более крупных залысин возможно нанесение кортикостероидов на кожу волосистой части головы или (реже) возможен прием кортикостероидных препаратов внутрь.
Другой метод лечения гнездной алопеции предусматривает нанесение на кожу головы химических веществ, таких, как антралин, дифенилциклопропенон или дибутиловый эфир сквариковой кислоты, чтобы вызвать легкую реакцию раздражения или умеренную аллергическую реакцию, что иногда стимулирует рост волос. Эти методы лечения обычно назначают людям, у которых имеет место обширное выпадение волос, и которым не помогли другие методы лечения.
В более тяжелых случаях пациентам могут назначать метотрексат внутрь. Этот лекарственный препарат можно комбинировать с принимаемыми внутрь кортикостероидами. При лечении гнездной алопеции эффективны барицитиниб и ритлецитиниб — препараты, известных под названием «ингибиторы Янус-киназы» (JAK) (которые применяются для лечения других аутоиммунных нарушений и заболеваний крови).
Иногда врачи используют псорален и ультрафиолетовое излучение (ПУВА-терапия), если стандартная терапия неэффективна. Эта терапия не используется широко из-за ее ограниченногй эффективности и высокой частоты рецидивов у людей.
Врач и пациент могут принять решение позволить гнездной алопеции разрешиться естественным путем, что в более легких случаях иногда происходит без лечения. У некоторых людей волосы могут отрасти через несколько месяцев. У пациентов со значительным выпадением волос восстановление волосяного покрова является менее вероятным.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный фонд по проблемам гнездной алопеции (National Alopecia Areata Foundation): информация о многих аспектах алопеции, включая ссылки на группы поддержки, общественные ресурсы и варианты лечения