Гнездная алопеция

Кортикостероиды

Лекарственные препараты или химические вещества, наносимые непосредственно на кожу

Иногда барицитиниб,ритлецитиниб или метотрексат

Гнездную алопецию можно лечить с помощью кортикостероидов. При небольших залысинах кортикостероиды, как правило, вводят под кожу пораженных участков. В дополнение к этому на кожу пораженных участков может также наноситься миноксидил. При появлении более крупных залысин возможно нанесение кортикостероидов на кожу волосистой части головы или (реже) возможен прием кортикостероидных препаратов внутрь.

Другой метод лечения гнездной алопеции предусматривает нанесение на кожу головы химических веществ, таких, как антралин, дифенилциклопропенон или дибутиловый эфир сквариковой кислоты, чтобы вызвать легкую реакцию раздражения или умеренную аллергическую реакцию, что иногда стимулирует рост волос. Эти методы лечения обычно назначают людям, у которых имеет место обширное выпадение волос, и которым не помогли другие методы лечения.

В более тяжелых случаях пациентам могут назначать метотрексат внутрь. Этот лекарственный препарат можно комбинировать с принимаемыми внутрь кортикостероидами. При лечении гнездной алопеции эффективны барицитиниб и ритлецитиниб — препараты, известных под названием «ингибиторы Янус-киназы» (JAK) (которые применяются для лечения других аутоиммунных нарушений и заболеваний крови).

Иногда врачи используют псорален и ультрафиолетовое излучение (ПУВА-терапия), если стандартная терапия неэффективна. Эта терапия не используется широко из-за ее ограниченногй эффективности и высокой частоты рецидивов у людей.

Врач и пациент могут принять решение позволить гнездной алопеции разрешиться естественным путем, что в более легких случаях иногда происходит без лечения. У некоторых людей волосы могут отрасти через несколько месяцев. У пациентов со значительным выпадением волос восстановление волосяного покрова является менее вероятным.