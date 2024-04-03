Вросшие волосы в области бороды

Кожа возле вросших волос бороды воспаляется, когда волосы проникают в кожу до выхода из волосяного фолликула, или когда волосы выходят из фолликула и загибаются обратно в кожу.
Это заболевание волос чаще всего возникает в области подбородка и шеи из-за бритья у чернокожих мужчин с густыми, сильно вьющимися волосами. Она также может встречаться у женщин, которые бреют волосы, особенно в области лобка, а также везде, где волосы сбривают или выщипывают. Каждый вросший волосок приводит к появлению небольших, слегка болезненных прыщиков с едва заметным скрученным волоском в центре. В результате могут образовываться рубцы.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
Врачи диагностируют заболевание по ее характерному внешнему проявлению.
Лечение вросших волос в области бороды
Правильная техника бритья и теплые компрессы
При воспалении — кремы (с кортикостероидами, антибиотиками, бензоилпероксидом или ретиноидами) или прием лекарственных препаратов внутрь
Лечение прыщей изначально включает прекращение бритья и прикладывание теплых компрессов несколько раз в день для смягчения кожи пораженного участка. Медицинский работник может извлечь вросшие волоски стерильной иглой или зубочисткой.
При наличии воспаления легкой степени врачи иногда назначают низкоактивные кортикостероиды или кремы с антибиотиками, которые наносят непосредственно на воспаленный участок. Кремы с бензоилпероксидом, а также гели, жидкости или кремы с ретиноидами могут быть эффективными у лиц с заболеванием легкой или средней тяжести, однако иногда они вызывают раздражение кожи.
При средней тяжести или тяжелом воспалении врачи могут назначать антибиотики внутрь.
Некоторым людям может потребоваться пройти краткий курс лечения кортикостероидами для приема внутрь.
После возобновления бритья следует соблюдать правильную технику бритья.
Профилактика вросших волос в области бороды
Самое эффективное профилактическое лечение состоит в прекращении бритья и отращивании бороды. Становясь длиннее, волосы не загибаются и не врастают в кожу.
Мужчинам, которые не хотят носить бороду, можно использовать депилятор (жидкость или крем для удаления нежелательных волос), поскольку химическое удаление волос не провоцирует проблему так, так это делает бритье, хотя химические вещества нередко вызывают раздражение кожи. Кроме того, волосы можно удалить навсегда при помощи электролиза или лазерной эпиляции.
Перед бритьем следует сначала тщательно смачивать бороду, а затем бриться только по направлению роста волос. Не рекомендуется многократно проводить бритвой по одному и тому же месту.
Применение крема с эфлорнитином может помочь замедлить рост волос, чтобы можно было реже бриться.