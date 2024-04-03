Вросшие волосы в области бороды

Правильная техника бритья и теплые компрессы

При воспалении — кремы (с кортикостероидами, антибиотиками, бензоилпероксидом или ретиноидами) или прием лекарственных препаратов внутрь

Лечение прыщей изначально включает прекращение бритья и прикладывание теплых компрессов несколько раз в день для смягчения кожи пораженного участка. Медицинский работник может извлечь вросшие волоски стерильной иглой или зубочисткой.

При наличии воспаления легкой степени врачи иногда назначают низкоактивные кортикостероиды или кремы с антибиотиками, которые наносят непосредственно на воспаленный участок. Кремы с бензоилпероксидом, а также гели, жидкости или кремы с ретиноидами могут быть эффективными у лиц с заболеванием легкой или средней тяжести, однако иногда они вызывают раздражение кожи.

При средней тяжести или тяжелом воспалении врачи могут назначать антибиотики внутрь.

Некоторым людям может потребоваться пройти краткий курс лечения кортикостероидами для приема внутрь.

После возобновления бритья следует соблюдать правильную технику бритья.