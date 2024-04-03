Алопеция (выпадение волос)

Выпадение волос, также называемое алопецией, может произойти на любой части тела. Выпадение волос на голове обычно называют облысением. Как правило, выпадение волос является для людей серьезной косметической проблемой. Вместе с тем оно также может служить признаком общего (системного) расстройства организма.
Волосы растут циклами (см. также Общие сведения о росте волос). Каждый цикл состоит из
Продолжительной фазы роста (анаген) длительностью от 2 до 6 лет
Краткой переходной фазы (катаген) длительностью 3 недели
Непродолжительной фазы покоя (телоген) длительностью от 2 до 3 месяцев
По окончании фазы покоя волос выпадает (экзоген), и с началом нового цикла в фолликуле начинается рост нового волоса. Как правило, человек ежедневно теряет от 50 до 100 волос, прошедших фазу покоя.
К нарушениям цикла роста, которые ведут к выпадению волос, относятся
Анагеновая алопеция: Нарушение фазы роста волос, которое приводит к их выпадению в стадии анагена
Телогеновая алопеция: В фазу покоя переходят более 100 волос в день
Врачи иногда классифицируют выпадение волос как очаговое (ограничивается только определенным участком волосистой части головы) и диффузное (по всей волосистой части головы). Выпадение волос может быть также классифицировано по наличию или отсутствию рубцов.
Причины алопеции
Наиболее распространенной причиной выпадения волос является
облысение по мужскому и женскому типу (андрогенная алопеция)
К другим распространенным причинам выпадения волос относятся:
некоторые системные заболевания, такие как кожная красная волчанка и гормональные нарушения;
лекарственные препараты, особенно для химиотерапии;
грибковые инфекции, такие как стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз);
физические стрессы, например, вследствие высокой температуры, хирургического вмешательства, серьезного заболевания, внезапной потери массы тела или беременности (все эти факторы могут привести к выпадению волос в стадии телогена);
психологические стрессы;
Повреждение (травма)
Существует много причин повреждения волосяных фолликулов, в том числе
трихотилломания (психическое расстройство, характеризующееся привычкой выдергивать нормальные волосы);
тракционная алопеция (выпадение волос, вызванное частыми физическими нагрузками на корни волос, например, при заплетании кос, использовании бигуди или стягивании волос в так называемый «конский хвост»).
ожоги и радиация;
выпадение волос, вызванное давлением (например, после операции, когда длительное давление на кожу головы вызвало повреждение волосяных фолликулов).
Центральная центробежная рубцовая алопеция (вызывает выпадение волос с образованием рубцов, которое начинается сверху волосистой части головы). Причины являются многофакторными.
Менее распространенные причины включают первичные аномалии волосяного стержня (т. е. аномалии, возникающие в волосяном стержне), плоский лишай (плоский лишай волосистой части головы) и лобную фиброзную алопецию, а также редкие кожные заболевания.
Знаете ли Вы, что...
Андрогенная алопеция
Эта форма алопеции чаще встречается с возрастом и поражает более 70 % мужчин (выпадение волос по мужскому типу) и приблизительно у 57 % женщин (выпадение волос по женскому типу) в возрасте более 80 лет. Помимо наследственности, очень важную роль при этом играет гормон дигидротестостерон. Выпадение волос может начаться в любом возрасте во время или после полового созревания, даже в подростковый период (см. рисунок Выпадение волос).
У мужчин выпадение волос обычно начинается в височной области или на темени. Некоторые мужчины теряют лишь небольшую часть волос, в результате чего у них наблюдается только редеющая линия волос или небольшая залысина в теменной области. Другие мужчины, особенно когда выпадение волос начинается в молодом возрасте, теряют все волосы в верхней части головы. При этом волосяной покров головы сохраняется только сзади и по бокам. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по мужскому типу.
У женщин выпадение волос происходит в верхней части головы и обычно проявляется в поредении, а не в полной утрате волос. Линия волос, как правило, остается без изменений. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по женскому типу.
Выпадение волос
У мужчин выпадение волос, как правило, начинается в височной области или на темени. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по мужскому типу.
У женщин волосы выпадают сначала в верхней части головы. Чаще всего волосы истончаются и редеют, но полностью не выпадают, причем линия волос остается нетронутой. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по женскому типу.
Гнездная алопеция
При гнездной алопеции происходит внезапное выпадение волос на округлых участках неправильной формы. Может также возникать более интенсивное выпадение волос на волосистой части головы и на теле. Это заболевание, как полагают, вызвано дисфункцией иммунной системы организма, заставляющей организм атаковать собственные ткани (называемой аутоиммунной реакцией).
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Центральная центробежная рубцовая алопеция является наиболее частой причиной рубцовой алопеции у женщин негроидной расы. Комбинация повреждения волосистой части головы, возможно возникающего вследствие использования горячих гребней, химических распрямителей для волос и вплетения волос, и генетической склонности к повреждению фолликулов вследствие патологии волосяных фолликулов приводит к прогрессирующему выпадению волос и образованию рубцов в верхней и задней области волосистой части головы.
Кожная красная волчанка
При кожной красной волчанке могут выпадать волосы на отдельных участках. Волосы могут быть утрачены навсегда, если волосяные фолликулы полностью разрушены. Кожная красная волчанка может развиваться у лиц с или без системной красной волчанки (СКВ, или простая волчанка), заболевания, при котором антитела или клетки, вырабатываемые организмом, атакуют собственные ткани организма (так называемое аутоиммунное расстройство). Системная красная волчанка поражает различные органы и может вызвать острую кожную волчанку с обширным нерубцевым выпадением волос. При хронической кожной красной волчанке наблюдается тенденция выпадения волос пятнами, может развиваться рубцевание или необратимая потеря волос.
Гормональный дисбаланс
У женщин с избыточным количеством мужских половых гормонов (андрогенов) или повышенной чувствительностью к их воздействию (например, генетически обусловленному), может возникать выпадение волос на волосистой части головы, угревая сыпь и гирсутизм, представляющий собой рост волос на участках, характерных для оволосения по мужскому типу, в частности на лице и туловище. Наиболее распространенной причиной избытка андрогенов у женщин является синдром поликистозных яичников (СПКЯ). У женщин с синдромом поликистозных яичников обычно наблюдается чрезмерное оволосение на лице и теле, а у некоторых отмечается выпадение волос на волосистой части головы, которое выглядит как расширение пробора (облысение по женскому типу). Вирилизация происходит, когда уровни андрогенов достаточно высоки, чтобы вызывать не только выпадение волос на волосистой части головы, но также и появление дополнительных признаков и симптомов, таких как снижение тембра голоса, уменьшение размеров молочных желез, увеличение мышечной массы, нерегулярные менструальные циклы, увеличение клитора (небольшой женский орган, соответствующий пенису) и повышение либидо. В редких случаях вирилизация возникает как следствие опухоли яичников или надпочечников, которая способна секретировать мужские половые гормоны. Также вирилизация может возникать у женщин, принимающих анаболические стероиды для повышения спортивных результатов, или у женщин с генетическим заболеванием, поражающим надпочечники (врожденная гиперплазия надпочечников).
Лекарственные препараты
Облысение по мужскому или женскому типу может произойти при использовании анаболических стероидов. Химиотерапевтические препараты обычно вызывают нарушение фазы роста, что приводит к выпадению волос в стадии анагена (анагеновая алопеция). Другие препараты, отпускаемые по рецепту (например, антикоагулянты и препараты, используемые для лечения повышенного артериального давления, угревой сыпи, заболеваний щитовидной железы или судорожных припадков), как правило, вызывают телогеновую алопецию.
Нарушения обмена веществ
Нарушения обмена веществ являются менее распространенной причиной выпадения волос. Симптомы варьируются в зависимости от того или иного нарушения обмена веществ:
Избыток витамина А: сыпь, потрескавшиеся, шелушащиеся губы, болезненная припухлость конечностей, вялость, потеря аппетита и веса;
Недостаток железа: анемия, проявляющаяся в быстрой утомляемости и снижении способности к физическим нагрузкам;
Недостаток цинка: сыпь, диарея, частые инфекции, потеря аппетита и медленное заживление ран.
Физический стресс
Физический стресс, например, вследствие высокой температуры, хирургического вмешательства, серьезного заболевания, потери веса или беременности может увеличить количество волос, переходящих в фазу покоя (вызывая тем самым выпадение волос в стадии телогена). Волосы, как правило, выпадают через несколько месяцев после стресса. В этом случае выпадение волос чаще всего является обратимым процессом.
Психологический стресс
Трихотилломания — это психическое заболевание, характеризующееся привычкой перекручивать и выдергивать нормальные волосы, что вызывает травму волосяных фолликулов и в конечном итоге выпадение волос. Эта привычка особенно распространена среди детей, но может встречаться и у взрослых. Выдергивание волос может оставаться незаметным в течение длительного времени, сбивая с толку врачей и родителей, которые могут ошибочно полагать, что имеют дело с гнездной алопецией или грибковой инфекцией, вызывающей выпадение волос. Тяжелое продолжительное психологическое напряжение также может привести к выпадению волос (телогеновая алопеция). Тем не менее, этот тип выпадения волос предполагает наличие сильного долговременного стресса, а не обычных стрессов повседневной жизни.
Стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз)
Стригущий лишай волосистой части головы — это грибковая инфекция, которая является распространенной причиной очагового выпадения волос у детей. Инфекция начинается с сухого чешуйчатого пятна, которое постепенно увеличивается. Волосы со временем могут обламываться, как правило, на уровне кожи головы, приобретая вид черных точек. Иногда волосы обламываются над поверхностью кожи головы, оставляя короткие корешки. Волосы могут быть утрачены навсегда, особенно если оставить эту инфекцию без лечения.
Тракционная алопеция
Тракционная алопеция возникает из-за ношения определенного вида причесок, которые требуют сильного стягивания волос, например, тугие косички, «конский хвост» или использование бигуди. Чаще всего выпадение волос проявляется в лобно-височной области.
Обследование при алопеции
Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача.
Настораживающие признаки
Особую озабоченность следует проявлять в следующих случаях:
признаки расстройства всего организма (системные признаки);
развитие у женщин характеристик, свойственных мужчинам (вирилизация), таких, как снижение тембра голоса, рост волос на участках, характерных для оволосения по мужскому типу (гирсутизм), нерегулярные менструальные циклы, угревая сыпь, атрофия молочных желез, увеличение мышечной массы, увеличение клитора и повышение либидо (полового влечения).
Когда следует обращаться к врачу
Тем, у кого наблюдается выпадение волос и признаки расстройства всего организма, следует немедленно обратиться к врачу. Женщины, у которых развиваются мужские черты, должны позвонить врачу и обсудить сроки визита. В остальных случаях к врачу можно обращаться по мере возможности, причем срочной необходимости в этом нет, если отсутствуют другие симптомы.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину выпадения волос и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.
Врачи задают следующие вопросы о выпадении волос:
Выпадение волос началось внезапно или прогрессировало постепенно?
Как долго оно продолжается?
Увеличивается ли выпадение волос?
Волосы выпадают по всей голове или в какой-то определенной зоне?
Врачи также обращают внимание на другие симптомы, такие, как зуд и шелушение. Они интересуются, как пациенты ухаживают за своими волосами, носят ли они косы, используют ли бигуди и фены, регулярно ли делают завивку и стягивают ли волосы в хвост или тугой узел.
Врачи расспрашивают, принимал ли пациент в последнее время какие-либо лекарственные или наркотические препараты, подвергался ли воздействию токсинов или радиации, испытывал ли значительный стресс (например, стресс вследствие хирургического вмешательства, хронических заболеваний, лихорадки или психологический стресс). Они также задают и другие вопросы, которые могут помочь установить причину, в том числе о том, была ли внезапная потеря веса, применялись ли какие-либо диеты (включая различные ограничивающие диеты), а также о том, имело ли место обсессивно-компульсивное поведение. Врачи узнают, какие лекарственные препараты принимает или недавно принимал пациент, а также изучают семейный анамнез выпадения волос.
Во время физикального обследования врачи уделяют преимущественное внимание волосистой части головы, стараясь определить характер распространения выпадения волос, выявить наличие и особенности любых патологий кожи, а также любых рубцов. Они измеряют ширину центральной части волосистой части головы (пробора) в нескольких точках (см. рисунок Выпадение волос) и изучают волосы под микроскопом для выявления аномалий развития волосяного стержня.
Врачи смотрят, затрагивает ли выпадение волос другие участки тела (например, брови, ресницы, руки и ноги). Они стараются установить наличие сыпи, которая может быть связана с определенными типами алопеции, а также признаки вирилизации у женщин, такие, как снижение тембра голоса, гирсутизм, увеличенный клитор (женский наружный половой орган, который соответствует мужскому половому члену, но отличается от него меньшими размерами) и угревая сыпь. Они также обследуют щитовидную железу.
Некоторые причины и особенности выпадения волос
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Выпадение волос по всей поверхности волосистой части головы
Выпадение волос по мужскому типу (андрогенная алопеция)
Нередко семейный анамнез
Иногда применение анаболических стероидов в анамнезе
Обследование врачом
Выпадение волос по женскому типу (андрогенная алопеция)
Нередко семейный анамнез
Иногда возникает во время менопаузы
В отдельных случаях, когда у женщин развиваются характеристики, свойственные мужчинам (вирилизация) — применение анаболических стероидов (например, дигидротестостерона) в анамнезе, или наличие опухоли, способной секретировать мужские половые гормоны
Обследование врачом
В некоторых случаях — определение уровня гормонов: гормонов щитовидной железы, тестостерона, ДЭАС, ФСГ и ЛГ
Лекарственные и наркотические препараты, токсины
Предшествующий прием определенных лекарственных средств, таких, как некоторые препараты для химиотерапии, антикоагулянты, ретиноиды, пероральные контрацептивы, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, литий, антитиреоидные и противосудорожные препараты, большие дозы витамина А, а также воздействие металлов, таких, как таллий и мышьяк
Обследование врачом
Иногда анализы крови для исключения воздействия токсинов или тяжелых металлов
Стресс (психологический или физический), вызывающий выпадение волос в стадии телогена
Тяжелый психологический стресс
Недавняя потеря веса, хирургическое вмешательство, тяжелая болезнь, сопровождавшаяся лихорадкой, или рождение ребенка
Обследование врачом
В некоторых случаях — анализы крови для выявления анемии и недостатка железа, а также для оценки функции щитовидной железы
Заболевания щитовидной железы
При гипертиреозе (повышенная активность щитовидной железы) — плохая переносимость тепла, потливость, потеря веса, пучеглазие, дрожь (тремор), состояние беспокойства и увеличение щитовидной железы (зоб)
При гипотиреозе (недостаточная активность щитовидной железы) — плохая переносимость холода, увеличение массы тела, огрубление и утолщение кожи, вялость
Обследование врачом
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
Нарушения обмена веществ, такие, как избыток витамина А, а также недостаток железа или цинка
Симптомы конкретного нарушения обмена веществ
Обследование врачом
В отдельных случаях проводятся анализы крови для проверки наличия нарушений обмена веществ
Обычно это гнездное выпадение волос, однако иногда могут выпадать волосы на всей волосистой части головы (тотальная алопеция)
Иногда выпадение всех волос на теле и на голове (так называемая общая алопеция)
Обследование врачом†
Выпадение волос только на определенных участках волосистой части головы
Гнездная алопеция
Округлые очаги выпадения волос с наличием коротких обломанных волосков (напоминающих восклицательные знаки) по краям очагов
Иногда ощущение жжения или зуд
В некоторых случаях — выпадение волос по краям сбоку и сзади волосистой части головы (офиаз) или выпадение волос на макушке с сохранившимися волосками по краю головы (сисаифо)
Обследование врачом†
Хроническая кожная красная волчанка
Сыпь на волосистой части головы, характеризующаяся красными, приподнятыми и шелушащимися пятнами с сопутствующим выпадением волос
Иногда формируются зоны рубцевания
В некоторых случаях возникает зуд
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Медленно прогрессирующее выпадение волос и рубцевание на верхней и задней поверхности волосистой части головы
Возможно вызвано использованием горячих гребней, химических распрямителей или вплетения волос у людей с генетической предрасположенностью к развитию этого заболевания
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Плоский фолликулярный лишай (красный плоский лишай волосистой части головы) и фронтальная фиброзная алопеция
Связанные заболевания, которые приводят к образованию беспорядочно разбросанных очагов выпадения волос и рубцеванию
Называется фронтальной фиброзной алопецией, когда рубцевание волос происходит преимущественно вдоль передней части линии роста волос и бровей
Обследование врачом
Биопсия волосистой части головы
Ожоги, травмы или облучение (например, вследствие лучевой терапии)
История получения ожогов, травмы или прохождения лучевой терапии
Часто наблюдается рубцевание
Обследование врачом
Стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз кожи головы)
Очаги облысения, иногда с мелкими черными точками (вследствие обламывания волос на уровне кожи головы) или с обломанными волосками, торчащими над поверхностью кожи волосистой части головы
Округлые, шелушащиеся участки кожи, которые могут выглядеть красными или воспаленными
Может вызывать рубцевание
Обследование врачом†
Исследование пряди волос под микроскопом и/или грибковый посев волос
Иногда осмотр под лампой Вуда
Тракционная алопеция
Слишком сильное стягивание волос при заплетании кос, использовании бигуди или при ношении прически «конский хвост»
Может вызывать рубцевание
Обследование врачом†
Трихотилломания (навязчивое выдергивание волос)
Участки выпадения волос расположены, как правило, асимметрично, неестественно и неравномерно
Иногда обсессивно-компульсивное поведение
У женщин встречается в 4 раза чаще, чем у мужчин
Обследование врачом†
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Иногда проводится биопсия кожи волосистой части головы.
АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ДГЭА-С — дегидроэпиандростерон-сульфат; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон.
Проведение анализов
Исследование, как правило, не требуется, если причину удается выяснить в ходе медицинского осмотра у врача. Например, выпадение волос по мужскому или женскому типу обычно не требует проведения исследований. Тем не менее, если выпадение волос происходит у молодого человека, в семейном анамнезе которого нет этого заболевания, врач может расспросить его о применении анаболических стероидов и других препаратов.
Если у женщин наблюдается значительное выпадение волос и появляются черты, свойственные мужчинам (например, снижение тембра голоса, усиленный рост волос на лице и теле), то у них могут спросить об употреблении рецептурных или наркотических препаратов и провести анализы крови для определения уровня таких гормонов, как тестостерон и дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С). Если в ходе обследования врач обнаруживает признаки других гормональных нарушений или других серьезных заболеваний, может понадобиться проведение анализов крови для идентификации этих нарушений (например, анализы для измерения уровней лютеинизирующего гормона [ЛГ] и фолликулостимулирующего гормона [ФСГ] могут проводить для диагностики синдрома поликистозных яичников [СПКЯ]). В зависимости от того, подозревается ли какое-то заболевание после обследования врачом, могут быть проведены другие анализы крови.
Тест на потягивание помогает врачам оценить интенсивность выпадения волос. Врачи захватывают небольшую прядь волос (около 40 штук) и слегка тянут ее. Такой тест проводится не менее чем на 3 различных участках волосистой части головы. Затем врачи подсчитывают количество волос, которые выпадают при каждом потягивании. Если при каждом тесте выпадает более 4-6 волос в фазе телогена, результаты теста считаются положительными, то есть у пациента, скорее всего, имеет место выпадение волос в стадии телогена.
Биопсия волосистой части головы проводится в том случае, если диагноз после осмотра врача и проведения других обследований остается неясным. Биопсия помогает определить, находятся ли волосяные фолликулы в нормальном состоянии, а также дает возможность отличить алопецию, сопровождающуюся образованием рубцов (путем разрушения волосяного фолликула) от алопеции, которая не приводит к таким последствиям. При наличии патологии волосяных фолликулов биопсия может указать на возможные причины.
Ежедневный подсчет количества выпавших волос можно проводить для определения интенсивности их выпадения, если тест на потягивание отрицательный и есть сомнение в том, действительно ли имеет место чрезмерная потеря волос. Волосы, выпавшие при первом утреннем расчесывании или во время мытья головы, ежедневно собирают в прозрачные пластиковые пакетики в течение 14 дней. Затем фиксируется количество волос в каждом пакетике. Потеря более 100 волос в день считается патологией, за исключением мытья головы, когда человек может терять до 250 волос. Собранные волосы можно принести для исследования под микроскопом.
Лечение алопеции
Лечение конкретных причин
Иногда методы замены волос
По мере возможности проводится лечение тех или иных причин выпадения волос:
Производится замена или отмена лекарственных препаратов, вызывающих выпадение волос.
Гормональные нарушения, в зависимости от причины, можно лечить с помощью лекарственных препаратов или хирургического вмешательства.
Могут быть назначены препараты железа или цинка, если обнаружен недостаток этих микроэлементов (см. Дефицит железа и Дефицит цинка).
Можно снизить количество витамина А в рационе у людей с алопецией, вызванной избытком витамина А.
Для лечения гнездной алопеции обычно можно использовать кортикостероиды, которые вводятся в кожу, наносятся на кожу волосистой части головы (местное применение) или принимаются внутрь (перорально). Могут назначаться другие препараты для местного применения и пероральные препараты.
Для лечения кожной красной волчанки, плоского фолликулярного лишая и фронтальной фиброзной алопеции обычно можно использовать кортикостероиды, которые вводятся в кожу или наносятся на кожу, либо другие препараты, которые наносятся на кожу или принимаются внутрь.
Тракционная алопеция лечится путем отказа от привычки сильно стягивать волосы.
Для лечения стригущего лишая волосистой части головы назначают прием противогрибковых препаратов внутрь.
Трихотилломания трудно поддается лечению, тем не менее, коррекция поведения, а также применение кломипрамина или селективного ингибитора обратного захвата серотонина (например, флуоксетина, флувоксамина, пароксетина, сертралина, эсциталопрама или циталопрама) могут дать положительные результаты.
Если выпадение волос вызвано физическим стрессом, в частности недавней потерей веса, хирургическим вмешательством, тяжелой болезнью, сопровождавшейся сильной лихорадкой, или рождением ребенка (выпадение волос в стадии телогена), лечение, как правило, не проводится, поскольку потеря волос обычно прекращается естественным путем. Некоторым пациентам помогает нанесение миноксидила на кожу головы.
Если рост волос не возобновляется естественным путем, могут применяться методы замены волос, в том числе:
Лекарственные препараты для профилактики дальнейшего выпадения волос или для роста новых волос
Трансплантация волос
Парики
Лекарственные препараты
В отдельных случаях выпадение волос по мужскому и женскому типу поддается успешному лечению с помощью лекарственных препаратов.
Миноксидил способен предотвратить дальнейшее выпадение волос и усилить их рост. При нанесении непосредственно на кожу головы два раза в день миноксидил для местного применения эффективен при выпадении волос по мужскому и женскому типу. Восстановление роста волос может занять от 8 до 12 месяцев. Наиболее распространенными побочными эффектами при этом является раздражение кожи в виде зуда и сыпи. Также может увеличиться рост волос на лице. Миноксидил при его использовании по незарегистрированным показаниям также можно принимать внутрь.
Финастерид блокирует воздействие мужских половых гормонов на волосяные фолликулы и принимается внутрь ежедневно. Финастерид иногда используют у женщин в постменопаузе. Поскольку финастерид вызывает врожденные дефекты у животных, он не считается безопасным для использования у женщин, способных забеременеть. У мужчин его эффективность становится заметна уже через 6–8 месяцев после начала лечения и со временем только усиливается, но может варьировать у разных больных. Финастерид может привести к снижению либидо, увеличению молочных желез, играть роль в развитии эректильной дисфункции и, в редких случаях, в появлении симптомов депрессии или суицидальных мыслей. Кроме того, финастерид способен вызвать снижение уровня простатспецифического антигена (ПСА). Перед началом лечения мужчинам следует проконсультироваться со своим лечащим врачом по поводу того, как финастерид может повлиять на результаты скрининга рака предстательной железы.
Самым важным результатом применения миноксидила и финастерида может стать предотвращение дальнейшего выпадения волос. Эти препараты действуют лишь до тех пор, пока продолжается их прием.
Иногда женщинам помогают гормональные модуляторы, такие как спиронолактон.
Трансплантация волос
Трансплантация волос дает более постоянный эффект. В ходе этой операции осуществляется пересадка волосяных фолликулов из одной части кожи головы в другую. При данной методике трансплантации волос пересаживается не более одного-двух волосков за один раз.
Еще один метод операционного вмешательства предусматривает удаление облысевших участков с последующим их замещением путем соединения волосистых частей кожи головы.
Парики
Парики обычно являются наилучшим решением в случае временного выпадения волос (например, после химиотерапии). Целесообразно обратиться к специалисту по изготовлению париков еще до начала химиотерапии, чтобы соответствующий парик был готов, когда понадобится. Когда волосы отрастают, их цвет и текстура могут отличаться от первоначальных.
Другие варианты
Лазерная фототерапия — это альтернативное или дополнительное лечение потери волос у мужчин и женщин (андрогенетическая алопеция), которая, как было показано, способствует росту волос. В продаже доступны устройства, отпускаемые без рецепта, или же врачи могут проводить лазерную фототерапию у себя в кабинете.
Более новое лечение, которое может способствовать росту волосяных фолликулов, предполагает использование собственной плазмы (жидкая часть крови) и тромбоцитов (небольшие клетки крови, способствующие свертыванию крови) человека. Считается, что тромбоциты содержат вещества, стимулирующие рост волос. В ходе этого лечения, называемого терапией обогащенной тромбоцитами плазмой или PRP-(platelet-rich plasma)-терапией, у человека берут кровь и обрабатывают ее для удаления обогащенной тромбоцитами плазмы. Затем обогащенная тромбоцитами плазма вводится в залысины и может стимулировать рост новых волос.
Некоторые люди скрывают истончение волос, используя камуфляжные пудры, корректирующие средства при потере волос (продукты, содержащие волокна, которые связываются с существующими волосами), и один из видов татуировки под названием «микропигментация волосистой части головы».
Ключевые моменты
Выпадение волос по мужскому и женскому типу является самой распространенной формой облысения.
У женщин с признаками вирилизации врачи стараются выявить первопричинное нарушение.
Для определения причины выпадения волос может потребоваться микроскопическое исследование волос или биопсия волосистой части головы.
По возможности врачи лечат конкретную причину потери волос. В противном случае лечение выпадения волос по мужскому и женскому типу включает лекарственные препараты, пересадку волос, лазерную фототерапию и инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный фонд по проблемам гнездной алопеции (National Alopecia Areata Foundation): информация о многих аспектах алопеции, включая ссылки на группы поддержки, общественные ресурсы и варианты лечения
Фонд TLC для повторяющегося поведения, сфокусированного на организме (TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors): трихотилломания: информация о группах поддержки, вариантах лечения, обучающие материалы и данные о восстановлении для пациентов с трихотилломанией