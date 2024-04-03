Алопеция (выпадение волос)

Исследование, как правило, не требуется, если причину удается выяснить в ходе медицинского осмотра у врача. Например, выпадение волос по мужскому или женскому типу обычно не требует проведения исследований. Тем не менее, если выпадение волос происходит у молодого человека, в семейном анамнезе которого нет этого заболевания, врач может расспросить его о применении анаболических стероидов и других препаратов.

Если у женщин наблюдается значительное выпадение волос и появляются черты, свойственные мужчинам (например, снижение тембра голоса, усиленный рост волос на лице и теле), то у них могут спросить об употреблении рецептурных или наркотических препаратов и провести анализы крови для определения уровня таких гормонов, как тестостерон и дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С). Если в ходе обследования врач обнаруживает признаки других гормональных нарушений или других серьезных заболеваний, может понадобиться проведение анализов крови для идентификации этих нарушений (например, анализы для измерения уровней лютеинизирующего гормона [ЛГ] и фолликулостимулирующего гормона [ФСГ] могут проводить для диагностики синдрома поликистозных яичников [СПКЯ]). В зависимости от того, подозревается ли какое-то заболевание после обследования врачом, могут быть проведены другие анализы крови.

Тест на потягивание помогает врачам оценить интенсивность выпадения волос. Врачи захватывают небольшую прядь волос (около 40 штук) и слегка тянут ее. Такой тест проводится не менее чем на 3 различных участках волосистой части головы. Затем врачи подсчитывают количество волос, которые выпадают при каждом потягивании. Если при каждом тесте выпадает более 4-6 волос в фазе телогена, результаты теста считаются положительными, то есть у пациента, скорее всего, имеет место выпадение волос в стадии телогена.

Биопсия волосистой части головы проводится в том случае, если диагноз после осмотра врача и проведения других обследований остается неясным. Биопсия помогает определить, находятся ли волосяные фолликулы в нормальном состоянии, а также дает возможность отличить алопецию, сопровождающуюся образованием рубцов (путем разрушения волосяного фолликула) от алопеции, которая не приводит к таким последствиям. При наличии патологии волосяных фолликулов биопсия может указать на возможные причины.

Ежедневный подсчет количества выпавших волос можно проводить для определения интенсивности их выпадения, если тест на потягивание отрицательный и есть сомнение в том, действительно ли имеет место чрезмерная потеря волос. Волосы, выпавшие при первом утреннем расчесывании или во время мытья головы, ежедневно собирают в прозрачные пластиковые пакетики в течение 14 дней. Затем фиксируется количество волос в каждом пакетике. Потеря более 100 волос в день считается патологией, за исключением мытья головы, когда человек может терять до 250 волос. Собранные волосы можно принести для исследования под микроскопом.