Себорейные кератозы (себорейные бородавки) — это бородавчатые образования обычно телесного, коричневого или черного цвета, которые могут появляться на любом участке кожи.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Причина развития себорейных кератозов неизвестна. У некоторых людей может быть генетическая предрасположенность к развитию себорейных кератозов. Эти безвредные новообразования достаточно часто встречаются в среднем и пожилом возрасте. У некоторых людей они возникают в большом количестве. Хотя эти новообразования могут появиться на любой части тела, чаще всего их можно увидеть на туловище и висках. У людей с темной кожей они в большом количестве локализуются на скулах (так называемый папулезный дерматоз чернокожих).

Себорейный кератоз Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Себорейные кератозы могут быть округлой или овальной формы. Они варьируются в размерах от менее ¼ дюйма (0,5 сантиметров) до нескольких дюймов. Со стороны кажется, что эти новообразования просто прилипли к коже. Обычно они имеют бородавчатую, восковую или шелушащуюся поверхность. Себорейные кератозы развиваются медленно. Они не являются злокачественными и не становятся таковыми. Кератозы темно-коричневого цвета с неравномерной пигментацией иногда ошибочно принимают за атипичные родинки или меланомы.

Лечение не требуется, если себорейные кератозы не воспаляются, не вызывают зуда и не создают косметических проблем. Лучше всего их удалять замораживанием жидким азотом (криотерапия) или с помощью электрической иглы (фульгурация).