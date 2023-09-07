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Себорейные кератозы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Себорейные кератозы (себорейные бородавки) — это бородавчатые образования обычно телесного, коричневого или черного цвета, которые могут появляться на любом участке кожи.

    (См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

    Причина развития себорейных кератозов неизвестна. У некоторых людей может быть генетическая предрасположенность к развитию себорейных кератозов. Эти безвредные новообразования достаточно часто встречаются в среднем и пожилом возрасте. У некоторых людей они возникают в большом количестве. Хотя эти новообразования могут появиться на любой части тела, чаще всего их можно увидеть на туловище и висках. У людей с темной кожей они в большом количестве локализуются на скулах (так называемый папулезный дерматоз чернокожих).

    Себорейные кератозы могут быть округлой или овальной формы. Они варьируются в размерах от менее ¼ дюйма (0,5 сантиметров) до нескольких дюймов. Со стороны кажется, что эти новообразования просто прилипли к коже. Обычно они имеют бородавчатую, восковую или шелушащуюся поверхность. Себорейные кератозы развиваются медленно. Они не являются злокачественными и не становятся таковыми. Кератозы темно-коричневого цвета с неравномерной пигментацией иногда ошибочно принимают за атипичные родинки или меланомы.

    Лечение не требуется, если себорейные кератозы не воспаляются, не вызывают зуда и не создают косметических проблем. Лучше всего их удалять замораживанием жидким азотом (криотерапия) или с помощью электрической иглы (фульгурация).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.