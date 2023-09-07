Родинки представляют собой небольшие новообразования кожи, как правило, темного цвета, которые формируются за счет пигментных клеток, продуцирующих меланин (меланоциты).

Родинки есть у подавляющего большинства людей, но предрасположенность к развитию атипичных родинок в ряде случаев является наследственной.

Если родинки и атипичные родинки начинают заметно меняться, их следует подвергнуть биопсии на предмет возможного наличия меланомы.

Большинство доброкачественных родинок не требует лечения, но родинки, создающие неудобства или имеющие косметическое значение, могут удаляться скальпелем с использованием местного анестетика.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Родинки имеют различные размеры — от микроскопических до достаточно крупных (с диаметром более 1 дюйма, что составляет около 2,5 сантиметра). Вместе с тем обычно они бывают менее 1 сантиметра в диаметре, а большинство из них — менее 6 миллиметров (1/4 дюйма). Небольшое число родинок есть практически у всех, а у многих людей они встречаются в большом количестве. У людей, имеющих более 50 родинок, несколько повышается риск возникновения меланомы, ракового (злокачественного) новообразования из меланоцитов. Они должны внимательно следить за любыми изменениями родинок на своем теле (см. Метод АКОРД для диагностики меланомы), а также периодически проходить осмотр у семейного врача.

Родинки бывают плоскими и выпуклыми, гладкими или шероховатыми на ощупь. Кроме того, на родинках могут расти волосы. Родинки обычно бывают от телесного, желтоватого и коричневого до серо-голубого или почти черного цвета. Сначала они могут быть красными, а позже потемнеть.

Родинки Родинка Родинки могут представлять собой пятна или бугорки рыжеватого, желтоватого, серо-голубого, коричневого или почти черного цвета. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Родинки вблизи уха Родинки могут возникать вблизи глаза. На фотографии слева изображена родинка на верхнем и нижнем веке. © Springer Science+Business Media Родинка на волосистой части головы На этой фотографии изображена родинка телесного цвета на волосистой части головы. Эта родинка более выпуклая, чем большинство. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Синяя родинка Синие родинки выглядят темными, так как они содержат много пигмента. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Родинка Родинки могут представлять собой пятна или бугорки рыжеватого, желтоватого, серо-голубого, коричневого или почти черного цвета. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Родинки вблизи уха Родинки могут возникать вблизи глаза. На фотографии слева изображена родинка на верхнем и нижнем веке. © Springer Science+Business Media Родинка на волосистой части головы На этой фотографии изображена родинка телесного цвета на волосистой части головы. Эта родинка более выпуклая, чем большинство. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Синяя родинка Синие родинки выглядят темными, так как они содержат много пигмента. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Родинки чаще всего появляются в детском и подростковом возрасте, а уже существующие родинки нередко увеличиваются в размерах (пропорционально росту тела) и могут становиться темнее. У некоторых людей родинки формируются на протяжении всей жизни. Родинки могут возникать на любой части тела. Они реагируют на изменение уровня гормонов у женщин и могут темнеть во время беременности. Сформировавшись, родинки остаются на всю жизнь и со временем становятся менее пигментированными и более выпуклыми или мясистыми. У светлокожих людей родинки чаще всего появляются на открытых солнцу участках кожи.

Знаете ли Вы, что...

Диагностика родинок Обследование кожи

Метод АКОРД для диагностики меланомы

Иногда биопсия Родинки, как правило, легко узнаваемы благодаря своему характерному внешнему виду. Они симметричны и имеют правильные округлые или овальные очертания. Они не чешутся, не доставляют болевых ощущений и не являются формой злокачественных опухолей. Тем не менее, родинки могут иногда напоминать или перерождаться в меланому. На практике многие меланомы развиваются из родинок, поэтому родинку, которая выглядит подозрительно, необходимо удалить и исследовать под микроскопом (биопсия). К настораживающим признакам меланомы относятся следующие изменения родинки (это так называемый метод АКОРД для диагностики меланомы): A: асимметрия — асимметричный внешний вид (то есть одна половина не выглядит так же, как другая половина).

К: край — неровные края (то есть, края кажутся размытыми или неровными, плохо определяются и недостаточно гладкие).

О: окраска — любые изменения цвета родинки, необычные цвета, более темный тон или цвет, существенно отличающийся от других родинок на теле данного человека.

Р: размер — диаметр родинки более ¼ дюйма (около 6 миллиметров), что приблизительно соответствует размеру ластика на кончике большинства карандашей.

Д: динамика — появление новой родинки у человека в возрасте старше 30 лет или любые внешние изменения уже существующих родинок. Если родинка начинает болеть, зудеть, кровоточить, или на ней появляются трещины или иные настораживающие признаки меланомы, врачи могут сделать биопсию. Если родинка оказывается злокачественным новообразованием, может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления кожи вокруг нее.

Лечение родинок В некоторых случаях, удаление Большинство родинок безвредны и не требуют удаления. В зависимости от внешнего вида и расположения некоторые родинки могут даже считаться признаками красоты. Обычные родинки, которые выглядят непривлекательно или находится там, где одежда постоянно натирает их, могут быть удалены врачом с использованием скальпеля и местного анестезирующего средства.

атипичные родинки; Люди с атипичными родинками имеют повышенный риск развития меланомы, злокачественного новообразования из образующих пигмент клеток кожи, которые называются меланоцитами. Риск развития меланомы повышается при увеличении количества родинок. Риск также повышается у людей, которые проводят много времени на солнце. Склонность к образованию атипичных родинок может наследоваться, как при синдроме семейных атипичных множественных родинок и меланомы. При данном заболевании у двух или более родственников первой линии родства (например, родителей, родных братьев и сестер или детей) возникает много атипичных родинок и меланома, и риск развития меланомы у членов таких семей повышается. Симптомы атипичных родинок Атипичная родинка Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Атипичные родинки характеризуются разнообразной окраской, но обычно имеют коричневый и желтовато-коричневый цвет на более светлом фоне. Они асимметричны и отличаются неправильной формой и очертаниями. По размерам они нередко превышают (более ¼ дюйма [около 6 миллиметров] в ширину) большинство обычных родинок. Атипичные родинки чаще всего появляются на открытых солнцу участках кожи, но могут возникать и на закрытых одеждой частях тела (таких как ягодицы, молочные железы или поверхность волосистой части головы). Диагностика атипичных родинок Физикальное обследование

Биопсия Люди, у которых в семье отмечались случаи меланомы, должны пройти обследование кожи у дерматолога (врач, который специализируется на кожных заболеваниях) и узнать о признаках меланомы. Люди, у которых раннее была диагностирована меланома, должны регулярно проходить обследование кожи у дерматолога. Некоторые дерматологи тщательно осматривают кожу, используя специальный ручной прибор (данная процедура получила называние дерматоскопия), чтобы увидеть особенности строения родинок, которые не видны невооруженным глазом. Такой осмотр позволяет определить вероятность образования меланомы. Дерматологи могут удалить некоторые атипичные родинки и исследовать их под микроскопом (биопсия). Профилактика атипичных родинок Самообследование

Фотографии родинок

Защита от солнца Люди с атипичными родинками должны регулярно проходить осмотр на предмет появления новых родинок и каких-либо изменений уже имеющихся родинок, которые могут указывать на меланому. Для мониторинга подобных изменений в динамике сами пациенты и дерматологи могут использовать цветные фотографии всего тела. Атипичные родинки, которые претерпевают изменения, иногда удаляют. Повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым (УФ) излучением солнца, являются причиной развития меланомы, особенно вследствие воздействия солнечных лучей во время загорания и в результате солнечных ожогов. В целях уменьшения вредных последствий УФ излучения людям следует по возможности избегать пребывания на солнце в часы наиболее интенсивного солнечного света (приблизительно с 10.00 до 16.00 часов), носить защитную одежду и пользоваться солнцезащитными средствами широкого спектра действия (содержащими, например, окись цинка или двуокись титана), неоднократно нанося его на тело. Возможно, людям, которые существенно ограничивают пребывание на солнце, потребуется прием добавок с витамином D, особенно с возрастом. Лечение атипичных родинок В некоторых случаях, удаление Люди с атипичными родинками или родинками, которые недавно появились или изменились, должны пройти обследование у дерматолога, который определит, нужно ли удалять такую родинку. Удаление всех атипичных родинок не предотвращает развитие меланомы.