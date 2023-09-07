Пламенеющие невусы — уплощенные пятна розового, красного или фиолетового цвета, которые являются врожденным пороком развития кровеносных сосудов.

(См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).

Пламенеющие невусы безвредны и сохраняются на протяжении всей жизни. Вместе с тем из-за своего внешнего вида они могут стать источником психологического дискомфорта и даже сильного стресса. Они проявляются на коже в виде плоских пятен розового, красного или фиолетового цвета. Пламенеющие невусы могут покрывать как небольшие, так и обширные участки тела. Пламенеющие невусы, которые появляются на задней поверхности шеи новорожденных, называются «следами аиста».

Пламенеющие невусы Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

В редких случаях пламенеющий невус в области лица может сочетаться с синдромом Стерджа-Вебера, который представляет собой редкое врожденное заболевание, сопровождающееся рядом неврологических осложнений, таких как судорожные припадки и глаукома.

Пламенеющий невус в области лица Изображение © Springer Science+Business Media

Некоторые пламенеющие невусы можно скрыть с помощью косметических средств, например, используя маскирующий крем. Если пламенеющий невус доставляет беспокойство, внешний вид кожи можно значительно улучшить, прибегнув к лазерной терапии (см. боковую панель Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), особенно если приступить к лечению в раннем возрасте, причем желательно как можно раньше. Поскольку это пороки развития, они не исчезают сами по себе.