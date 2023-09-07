Пламенеющие невусы — уплощенные пятна розового, красного или фиолетового цвета, которые являются врожденным пороком развития кровеносных сосудов.
(См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).
Пламенеющие невусы безвредны и сохраняются на протяжении всей жизни. Вместе с тем из-за своего внешнего вида они могут стать источником психологического дискомфорта и даже сильного стресса. Они проявляются на коже в виде плоских пятен розового, красного или фиолетового цвета. Пламенеющие невусы могут покрывать как небольшие, так и обширные участки тела. Пламенеющие невусы, которые появляются на задней поверхности шеи новорожденных, называются «следами аиста».
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
В редких случаях пламенеющий невус в области лица может сочетаться с синдромом Стерджа-Вебера, который представляет собой редкое врожденное заболевание, сопровождающееся рядом неврологических осложнений, таких как судорожные припадки и глаукома.
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Некоторые пламенеющие невусы можно скрыть с помощью косметических средств, например, используя маскирующий крем. Если пламенеющий невус доставляет беспокойство, внешний вид кожи можно значительно улучшить, прибегнув к лазерной терапии (см. боковую панель Использование лазеров для лечения кожных заболеваний), особенно если приступить к лечению в раннем возрасте, причем желательно как можно раньше. Поскольку это пороки развития, они не исчезают сами по себе.
Использование лазеров для лечения кожных заболеваний
Лазер представляет собой устройство, которое создает интенсивный луч света строго определенного цвета (определенной длины волны). Лазерный свет не влияет на ткани человека, пока он не будет поглощен. Уровень поглощения лазерного света тканью зависит от самой ткани и от цвета света. Например, кровеносные сосуды лучше всего поглощают желтый, голубой и зеленый свет, поэтому лазерные лучи этих цветов используются для селективного воздействия на кровеносные сосуды при лечении сосудистых новообразований. Другие цвета используются для целевого воздействия при самых разных заболеваниях. Лазеры бывают непрерывными, а также импульсными, то есть излучающими свет в виде отдельных вспышек. Длительность импульса помогает определить степень воздействия лазерного луча.
Лазерная терапия иногда сочетается с фотодинамической терапией, при которой определенные светопоглощающие вещества наносят на кожу или вводятся в организм внутривенно. Под действием лазерного света эти вещества поглощают энергию лазера и помогают уничтожать опухоли.
Новообразования кровеносных сосудов, такие как гемангиомы, а также различные пороки развития, например, пламенеющие невусы, можно лечить с помощью лазерной терапии. Кроме того, лазерная терапия используется для удаления нежелательных волос и татуировок, а также для устранения изменений цвета кожи, рубцов после угревой сыпи и повреждений кожи солнечным светом.