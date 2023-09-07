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Пиогенные гранулемы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Пиогенные гранулемы представляют собой мясистые, слегка приподнятые образования красного или красновато-коричневого цвета, которые имеют влажную или покрытую коркой поверхность и являются результатом усиленного роста капилляров (самые маленькие кровеносные сосуды) и отека окружающей ткани.

    (См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).

    Заболевание развивается быстро, обычно после повреждения кожи (травма иногда остается незамеченной). По неизвестным причинам пиогенные гранулемы могут также развиваться во время беременности, появляясь даже на деснах (опухоли беременности).

    Пиогенные гранулемы обычно имеют в диаметре ¼–¾ дюйма (около 0,5–2 сантиметра) и возвышаются над поверхностью кожи. Они не вызывают болевых ощущений, но легко кровоточат при травме, поскольку состоят преимущественно из капилляров.

    Для диагностики пиогенных гранулем врач берет образец ткани и направляет его в лабораторию для исследования (биопсия), чтобы убедиться, что данное новообразование не является раком кожи.

    В некоторых случаях пиогенные гранулемы исчезают сами собой. Если этого не происходит, обычно их удаляют хирургическим путем или с помощью электрической иглы (фульгурация). Иногда пиогенные гранулемы способны рецидивировать после лечения.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.