Паукообразные ангиомы представляют собой небольшие, ярко-красные пятна, в центре которых находится расширенный кровеносный сосуд с отходящими от него расширенными капиллярами (самые маленькие кровеносные сосуды), напоминающими лапки паука.

(См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).

Паукообразные ангиомы Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

На лице паукообразные ангиомы образуются, как правило, у светлокожих людей и могут развиваться у детей. Причина их появления у большинства людей остается неизвестной, но паукообразные ангиомы возникают в большом количестве у лиц, страдающих циррозом, у многих беременных женщин, а также у женщин, использующих пероральные контрацептивы. Паукообразные ангиомы не являются врожденными.

Обычно паукообразные ангиомы в поперечнике менее ¼ дюйма (около 0,5 сантиметра). Они безвредны, не вызывают никаких симптомов и могут создавать лишь определенные неудобства косметического характера. Паукообразные ангиомы, которые развиваются во время беременности или в период приема пероральных контрацептивов, как правило, исчезают сами по себе через 6–9 месяцев после рождения ребенка или после прекращения использования пероральных контрацептивов.

Лечение паукообразных ангиом обычно не требуется, но, если оно необходимо в косметических целях, врач может разрушить кровеносный сосуд в центре новообразования при помощи лазерной терапии или электрической иглы (фульгурация).