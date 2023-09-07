Общие сведения о новообразованиях кожи

Клетки кожи и подлежащих тканей способны разрастаться и вызывать развитие новообразований. Новообразования бывают плоскими или могут возвышаться над поверхностью кожи, и их цвет варьируется от темно-коричневого или черного до телесного и красного. Они могут быть врожденными или возникают по прошествии определенного времени.

Если рост новообразования можно контролировать, а клетки не распространяются на другие органы тела, такое новообразование кожи (опухоль) является доброкачественным. Если рост новообразования является неконтролируемым, опухоль считается инвазивной (злокачественной), а ее клетки проникают в здоровые ткани и даже могут распространяться (метастазировать) на другие органы тела.

Большинство новообразований кожи являются доброкачественными. Однако необходимо обратиться к врачу, чтобы он определил, является ли данное новообразование раком кожи. Доброкачественные новообразования кожи часто являются только косметической проблемой.

Причины новообразований кожи Причины появления большинства доброкачественных новообразований кожи остаются неизвестными. Тем не менее, установлено, что появление некоторых новообразований обусловлено вирусами (например, бородавки);

системным заболеванием (всего организма) (например, ксантелазмы или ксантомы, вызванные избыточным содержанием жиров в крови);

генетикой (например, себорейный кератоз);

факторами внешней среды (например, родинки или милиумы (белые угри), возникновение которых стимулируется солнечным светом).

Диагностика новообразований кожи Обследование кожи

Иногда биопсия Врачи часто могут диагностировать новообразования кожи при осмотре кожи. Некоторые новообразования удаляют и исследуют под микроскопом. Эта процедура называется биопсией. В зависимости от типа новообразования, могут выполняться и другие обследования.