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Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Новообразования и пороки развития сосудов (ангиомы) — это скопления слишком плотно расположенных лимфатических и кровеносных сосудов. Ангиомы могут располагаться как на коже, так и под ней, и являются причиной изменения ее цвета на красный или фиолетовый.

    • Многие новообразования и пороки развития сосудов часто появляются как при рождении, так и вскоре после рождения.

    • Врачи обычно диагностируют их по характерному внешнему виду.

    • Лечение зависит от типа новообразования.

    (См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

    К новообразованиям и порокам развития сосудов относятся

    Некоторые из них являются врожденными или появляются вскоре после рождения. Их могут называть родимыми пятнами.

    Такие новообразования и пороки развития легко узнаваемы благодаря своему внешнему виду, поэтому биопсия, как правило, не требуется.

    Те или иные новообразования и пороки развития сосудов имеются у трети всех новорожденных (сосудистые родимые пятна), но многие из них исчезают сами собой.

    Иногда требуется лечение, в зависимости от новообразования или порока развития.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.