Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов

Новообразования и пороки развития сосудов (ангиомы) — это скопления слишком плотно расположенных лимфатических и кровеносных сосудов. Ангиомы могут располагаться как на коже, так и под ней, и являются причиной изменения ее цвета на красный или фиолетовый.

Многие новообразования и пороки развития сосудов часто появляются как при рождении, так и вскоре после рождения.

Врачи обычно диагностируют их по характерному внешнему виду.

Лечение зависит от типа новообразования.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

К новообразованиям и порокам развития сосудов относятся

Некоторые из них являются врожденными или появляются вскоре после рождения. Их могут называть родимыми пятнами.

Такие новообразования и пороки развития легко узнаваемы благодаря своему внешнему виду, поэтому биопсия, как правило, не требуется.

Те или иные новообразования и пороки развития сосудов имеются у трети всех новорожденных (сосудистые родимые пятна), но многие из них исчезают сами собой.

Иногда требуется лечение, в зависимости от новообразования или порока развития.