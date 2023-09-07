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Мягкие бородавки

(Акрохорды; мягкие фибромы)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Мягкие бородавки представляют собой небольшие, мягкие на ощупь новообразования кожи телесного цвета (или чуть темнее), которые развиваются преимущественно на шее, в подмышечных ямках или в области паха.

    (См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

    Как правило, мягкие бородавки не причиняют никакого беспокойства, но могут выглядеть непривлекательно, а одежда или окружающая кожа может натирать их, вызывая раздражение, кровотечение или болевые ощущения. У некоторых людей, у которых имеется много мягких бородавок, присутствует диабет или преддиабет (резистентность к инсулину).

    Врач может легко удалить мягкие бородавки путем замораживания их жидким азотом и с применением ножниц или скальпеля, а также посредством прижигания их электрической иглой (фульгурация). Некоторые врачи рекомендуют людям с множественными мягкими бородавками пройти обследование на диабет.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.