Мягкие бородавки представляют собой небольшие, мягкие на ощупь новообразования кожи телесного цвета (или чуть темнее), которые развиваются преимущественно на шее, в подмышечных ямках или в области паха.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Как правило, мягкие бородавки не причиняют никакого беспокойства, но могут выглядеть непривлекательно, а одежда или окружающая кожа может натирать их, вызывая раздражение, кровотечение или болевые ощущения. У некоторых людей, у которых имеется много мягких бородавок, присутствует диабет или преддиабет (резистентность к инсулину).

Мягкие бородавки Изображение © Springer Science+Business Media

Врач может легко удалить мягкие бородавки путем замораживания их жидким азотом и с применением ножниц или скальпеля, а также посредством прижигания их электрической иглой (фульгурация). Некоторые врачи рекомендуют людям с множественными мягкими бородавками пройти обследование на диабет.