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Липомы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Липомы представляют собой мягкие подкожные образования из жировой ткани, которые выглядят как уплотнения округлой или овальной формы.

    (См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

    Липомы довольно широко распространены. Они появляются под кожей в виде гладких, мягких бугорков. Липомы различаются по твердости, причем некоторые из них могут быть довольно твердыми на ощупь. Кожа над липомой имеет нормальный внешний вид. Липомы редко достигают размера больше 3 дюймов (7,5 сантиметра) в поперечнике. Они могут развиваться на любом участке тела, но чаще всего возникают на предплечьях, туловище и шее. Липомы более распространены среди женщин. У некоторых людей появляется только одна липома, тогда как у других их может быть много. Множественные липомы могут быть наследственными и являться частью генетического заболевания (например, семейного множественного липоматоза). Липомы редко создают проблемы, хотя иногда они бывают болезненными.

    Как правило, врачи легко распознают липомы, поэтому для постановки диагноза никакие специальные анализы не требуются. Липомы не являются формой злокачественных опухолей и очень редко становятся таковыми. Если липома с течением времени начинает меняться, врач может сделать биопсию (взятие образца ткани для проведения исследования под микроскопом).

    Лечение липом обычно не требуется, но липомы, создающие неудобства, могут удаляться с помощью хирургического вмешательства или липосакции (удаление жира с применением всасывающего устройства).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.