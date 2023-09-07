Липомы представляют собой мягкие подкожные образования из жировой ткани, которые выглядят как уплотнения округлой или овальной формы.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Липомы довольно широко распространены. Они появляются под кожей в виде гладких, мягких бугорков. Липомы различаются по твердости, причем некоторые из них могут быть довольно твердыми на ощупь. Кожа над липомой имеет нормальный внешний вид. Липомы редко достигают размера больше 3 дюймов (7,5 сантиметра) в поперечнике. Они могут развиваться на любом участке тела, но чаще всего возникают на предплечьях, туловище и шее. Липомы более распространены среди женщин. У некоторых людей появляется только одна липома, тогда как у других их может быть много. Множественные липомы могут быть наследственными и являться частью генетического заболевания (например, семейного множественного липоматоза). Липомы редко создают проблемы, хотя иногда они бывают болезненными.

Липома Изображение © Springer Science+Business Media

Как правило, врачи легко распознают липомы, поэтому для постановки диагноза никакие специальные анализы не требуются. Липомы не являются формой злокачественных опухолей и очень редко становятся таковыми. Если липома с течением времени начинает меняться, врач может сделать биопсию (взятие образца ткани для проведения исследования под микроскопом).

Лечение липом обычно не требуется, но липомы, создающие неудобства, могут удаляться с помощью хирургического вмешательства или липосакции (удаление жира с применением всасывающего устройства).