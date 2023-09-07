Лимфангиомы представляют собой бугорки, которые образуются под кожей вследствие скопления увеличенных лимфатических сосудов, то есть каналов, по которым происходит циркуляция лимфы (бесцветная прозрачная жидкость, по составу близкая к крови) в организме.

(См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).

Лимфангиомы встречаются редко и появляются, как правило, у детей от рождения до 2-х лет. Они могут быть различными по форме и размерам: от крошечных бугорков до крупных, уродливых новообразований.

Лимфангиома Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Лимфангиомы не сопровождаются зудом, не доставляют болевых ощущений и не являются формой злокачественных опухолей. Большинство лимфангиом желтовато-коричневого цвета, но некоторые имеют красноватую или фиолетовую окраску. После повреждения или прокола из них вытекает бесцветная или кровянистая жидкость.

При постановке диагноза лимфангиомы врачи исходят из результатов обследования и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Обычно лимфангиомы не требуют лечения. Удаление путем хирургического вмешательства, как правило, не дает положительных результатов, поскольку лимфангиомы располагаются глубоко под кожей и занимают обширные участки, поэтому они обычно появляются вновь.