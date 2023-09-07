Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Лимфангиомы

(пороки развития лимфатических сосудов)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Лимфангиомы представляют собой бугорки, которые образуются под кожей вследствие скопления увеличенных лимфатических сосудов, то есть каналов, по которым происходит циркуляция лимфы (бесцветная прозрачная жидкость, по составу близкая к крови) в организме.

    (См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).

    Лимфангиомы встречаются редко и появляются, как правило, у детей от рождения до 2-х лет. Они могут быть различными по форме и размерам: от крошечных бугорков до крупных, уродливых новообразований.

    Лимфангиомы не сопровождаются зудом, не доставляют болевых ощущений и не являются формой злокачественных опухолей. Большинство лимфангиом желтовато-коричневого цвета, но некоторые имеют красноватую или фиолетовую окраску. После повреждения или прокола из них вытекает бесцветная или кровянистая жидкость.

    При постановке диагноза лимфангиомы врачи исходят из результатов обследования и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

    Обычно лимфангиомы не требуют лечения. Удаление путем хирургического вмешательства, как правило, не дает положительных результатов, поскольку лимфангиомы располагаются глубоко под кожей и занимают обширные участки, поэтому они обычно появляются вновь.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.