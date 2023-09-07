Кисты кожи — довольно распространенное явление. Они представляют собой медленно растущие опухолевидные образования. Эпидермальная имплантированная киста — это наиболее распространенная киста кожи.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Эпидермальные имплантированные кисты (эпидермоидные кисты), которые нередко по ошибке называют кистами сальных желез, имеют телесный цвет и могут отличаться по размеру до 2 дюймов (приблизительно до 5 сантиметров) в поперечнике. На поверхности этих образований часто можно увидеть расширенные поры. Эпидермальные кисты могут возникать на любой части тела, но чаще всего появляются на спине, голове и шее. На ощупь они твердые и легко смещаются. Они заполнены дурно пахнущей творожистой массой, образовавшейся из секрета кожных желез. Эпидермальные кисты являются безболезненными, за исключением случаев, когда под кожей происходит их разрыв и они воспаляются или инфицируются.

Эпидермальная имплантированная киста Изображение © Springer Science+Business Media

Милиумы — это мелкие, поверхностные эпидермальные имплантированные кисты. Они появляются преимущественно на лице и на волосистой части головы.

Милиумы (белые угри) Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Волосяные кисты (трихолеммальные кисты или жировики) могут быть внешне похожи на эпидермальные имплантированные кисты. Около 90 % волосяных кист возникают на волосистой части головы. Предрасположенность к развитию волосяных кист может быть наследственной.

Кисты кожи можно удалить хирургическим путем после инъекции местного анестезирующего средства в целях обезболивания. Стенка кисты должна быть полностью удалена, иначе киста может возникнуть снова. Если произошел разрыв стенки кисты под кожей, необходимо провести вскрытие полости кисты и ее дренирование. Небольшие кисты, которые причиняют беспокойство, можно вскрывать ланцетом и дренировать.