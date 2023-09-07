Келоиды — гладкие, блестящие образования рубцовой ткани, которые формируются над участками повреждения или над хирургическими ранами.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Келоид Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Келоиды на ухе и на лице Изображение © Springer Science+Business Media

Келоиды представляют собой патологическое разрастание рубцовой ткани. Они могут образоваться через несколько месяцев после заживления раны. Келоиды способны возвышаться над поверхностью кожи на ¼ дюйма (около 0,5 сантиметра) и выше. Келоиды могут появиться в результате заживления ран, в том числе хирургических разрезов, а также вследствие угревой сыпи. Они чаще встречаются у людей с более темной кожей и обычно развиваются в середине грудной клетки, на плечах, в верхней части спины, а иногда также на лице и мочках ушей. В отдельных случаях они возникают самопроизвольно.

Келоиды выглядят как блестящие, твердые, гладкие, слегка розовые или потемневшие образования. Келоиды не вызывают болевых ощущений, но могут зудеть, а также бывают чувствительны к прикосновению.

Келоиды плохо реагируют на терапию, но ежемесячные инъекции кортикостероидов позволяют несколько сгладить их.

Врач может попробовать хирургическое или лазерное удаление, но это чревато появлением новых, более крупных келоидов. Тем не менее, инъекции кортикостероидов до и после хирургического вмешательства могут уменьшить такой риск.

Силиконовые пластыри и компрессионная одежда способны предотвратить появление новых келоидов. В последнее время для предотвращения образования или рецидива келоидов применяются лекарственные препараты, которые оказывают регулирующее действие на иммунную систему (иммуномодуляторы), например имиквимод.