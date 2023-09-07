Дерматофибромы — небольшие красно-коричневые бугорки, возникающие в результате скопления волокон коллагена, то есть белка, вырабатываемого особыми клетками (фибробластами), которые находятся в мягких тканях под кожей.

(См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

Дерматофибромы распространены среди взрослых и, как правило, представляют собой единичные твердые бугорки, которые чаще всего локализуются на бедрах и ногах, особенно у женщин. Диаметр бугорков обычно не превышает 1 сантиметра. У некоторых людей образуется много дерматофибром.

Образование эти безвредных бугорков вызвано определенным геном.

Дерматофиброма Изображение Изображение любезно предоставлено Мари Шрайнер (Marie Schreiner), PA-C.

Дерматофибромы безвредны и обычно не вызывают никаких симптомов, за исключением возможного зуда или изъязвления (язв) после незначительных травм.

Лечение дерматофибром, как правило, не проводится, если они не причиняют беспокойства и не увеличиваются в размерах. В случае необходимости врачи могут удалить их хирургическим путем.