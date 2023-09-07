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Дерматофибромы

(Доброкачественные фиброзные гистиоцитомы)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Дерматофибромы — небольшие красно-коричневые бугорки, возникающие в результате скопления волокон коллагена, то есть белка, вырабатываемого особыми клетками (фибробластами), которые находятся в мягких тканях под кожей.

    (См. Общие сведения о новообразованиях кожи).

    Дерматофибромы распространены среди взрослых и, как правило, представляют собой единичные твердые бугорки, которые чаще всего локализуются на бедрах и ногах, особенно у женщин. Диаметр бугорков обычно не превышает 1 сантиметра. У некоторых людей образуется много дерматофибром.

    Образование эти безвредных бугорков вызвано определенным геном.

    Дерматофибромы безвредны и обычно не вызывают никаких симптомов, за исключением возможного зуда или изъязвления (язв) после незначительных травм.

    Лечение дерматофибром, как правило, не проводится, если они не причиняют беспокойства и не увеличиваются в размерах. В случае необходимости врачи могут удалить их хирургическим путем.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.