Гемангиомы — патологические образования из кровеносных сосудов, представляющие собой опухоли красного или фиолетового цвета, которые могут возникать на любом участке кожи или на других частях тела.
(См. также Общие сведения о новообразованиях кожи и Общие сведения о новообразованиях и пороках развития сосудов).
Детские гемангиомы очень широко распространены. Гемангиомы также могут развиваться у людей средних лет и старше, особенно в области туловища.
Детские гемангиомы (иногда также называются клубничными или инфантильными гемангиомами)
Эти ангиомы являются самым распространенным видом опухолей, встречающихся в младенческом возрасте. Они наблюдаются у 5–10 % детей в возрасте до 1 года. Детские гемангиомы образуются вскоре после рождения и, как правило, быстро увеличиваются в размерах в течение первого года жизни. По прошествии 12–18 месяцев они начинают сокращаться. Большинство гемангиом полностью исчезают к 10 годам, но кожа на их месте нередко меняет цвет, или на ней могут остаться рубцы.
Детские гемангиомы могут развиваться под кожей или на ее поверхности. В результате на коже появляются опухолевые образования ярко-красного цвета, а если гемангиомы находятся достаточно глубоко, то цвет может быть синеватый. Большинство глубоких гемангиом достигает в поперечнике от ¼ до 2 дюймов (0,5–5 сантиметров), а в некоторых случаях бывают даже крупнее. Более половины гемангиом образуются на голове и шее. Иногда гемангиомы развиваются в органах, таких как печень (см. Гемангиомы печени).
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Детские гемангиомы не вызывают боли, но иногда они изъязвляются и начинают кровоточить. Гемангиомы вокруг глаз могут достичь достаточно крупных размеров и препятствовать зрению, что в конечном итоге может привести к постоянной потере зрения, если не принять необходимых мер. Гемангиомы способны также перекрыть нос или горло и таким образом блокировать дыхание.
Врачи могут провести магнитно-резонансную томографию (МРТ), если гемангиома прорастает в полость носа или горла, а также в другие жизненно важные органы.
Как правило, детские гемангиомы полностью исчезают к 10-летнему возрасту. Поскольку детские гемангиомы в большинстве своем проходят самостоятельно, врачи могут оставить их без лечения, за исключением случаев, когда они начинают быстро расти, препятствуют зрению, перекрывают органы дыхания, изъязвляются или создают косметические проблемы.
Если требуется лечение детских гемангиом, врачи могут назначить кортикостероиды для наружного применения, инъекций или для приема внутрь, либо предписывают лазерную терапию или прием пропранолола внутрь, либо нанесение его на кожу. При изъязвлении гемангиом применяются компрессы, местные ранозаживляющие препараты и повязки. Хирургическое удаление, как правило, не рекомендуется, поскольку подавляющее большинство гемангиом проходят самостоятельно и в этом случае оставляют значительно меньше рубцов. В случае с детьми более старшего возраста, у которых гемангиома уменьшилась до минимума, хирургическое вмешательство может улучшить внешний вид кожи.
Сенильные гемангиомы
Сенильные гемангиомы очень часто встречаются у взрослых. Как правило, они представляют собой новообразования кровеносных сосудов красного цвета, которые возвышаются над поверхностью кожи, в области туловища. Их число варьируется от нескольких единиц до нескольких десятков.
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Сенильные гемангиомы безвредны. Если они доставляют беспокойство, врач может удалить их электрической иглой или скальпелем.