Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища)

Стригущий лишай гладкой кожи — это дерматофитная (грибковая) инфекция лица, туловища, рук и ног.
К симптомам дерматомикоза гладкой кожи туловища относятся розовато-красные округлые пятна на коже, которые иногда зудят.
Для постановки диагноза врачи осматривают пораженный участок и иногда исследуют соскоб кожи под микроскопом.
Для лечения назначаются противогрибковые препараты для нанесения непосредственно на пораженные участки или иногда для приема внутрь.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Дерматомикоз гладкой кожи туловища — это разновидность дерматофитоза. Возбудителями дерматомикоза гладкой кожи туловища, как правило, являются грибки Trichophyton или Microsporum.
Дерматомикоз гладкой кожи туловища может развиваться на любом участке кожи и может быстро распространяться на другие части тела и, кроме того, передаваться другим людям при тесном физическом контакте.
Инфекция обычно вызывает появление розово-красных круглых пятен с чешуйчатой приподнятой границей, обычно с чистой кожей по центру. Сыпь иногда сопровождается зудом.
На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа.
© Springer Science+Business Media
Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр.
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа.
© Springer Science+Business Media
Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр.
© Springer Science+Business Media
Диагностика стригущего лишая гладкой кожи туловища
Обследование врачом
Иногда исследование соскобов кожи
Врачи ставят диагноз дерматомикоза гладкой кожи туловища на основании результатов обследования кожи.
В некоторых случаях для подтверждения диагноза соскоб кожи исследуется под микроскопом.
Лечение стригущего лишая гладкой кожи туловища
Противогрибковые препараты для нанесения на кожу или приема внутрь
При лечении дерматомикоза гладкой кожи туловища применяют имидазол, циклопирокс, нафтифин или тербинафин в виде крема, лосьона или геля, который наносится непосредственно на пораженный участок (местно) два раза в сутки вплоть до полного исчезновения пятен, что обычно занимает от 2 до 3 недель, и затем в течение 7–10 дней. В случае если курс лечения будет прекращен слишком рано, инфекция может не исчезнуть, и пятна появятся снова. До появления первого эффекта от использования противогрибковых кремов, лосьонов, гелей может пройти несколько дней. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).
Инфекции, плохо поддающиеся лечению и имеющие относительно широкое распространение, могут возникнуть у людей, инфицированных грибком Trichophyton rubrum, и у людей с изнуряющими формами заболеваний. Наиболее эффективным методом лечения таких пациентов является применение противогрибковых препаратов, таких как итраконазол или тербинафин, принимаемых внутрь от 2 до 3 недель.