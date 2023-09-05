Стригущий лишай гладкой кожи — это дерматофитная (грибковая) инфекция лица, туловища, рук и ног.

К симптомам дерматомикоза гладкой кожи туловища относятся розовато-красные округлые пятна на коже, которые иногда зудят.

Для постановки диагноза врачи осматривают пораженный участок и иногда исследуют соскоб кожи под микроскопом.

Для лечения назначаются противогрибковые препараты для нанесения непосредственно на пораженные участки или иногда для приема внутрь.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Дерматомикоз гладкой кожи туловища — это разновидность дерматофитоза. Возбудителями дерматомикоза гладкой кожи туловища, как правило, являются грибки Trichophyton или Microsporum.

Дерматомикоз гладкой кожи туловища может развиваться на любом участке кожи и может быстро распространяться на другие части тела и, кроме того, передаваться другим людям при тесном физическом контакте.

Инфекция обычно вызывает появление розово-красных круглых пятен с чешуйчатой приподнятой границей, обычно с чистой кожей по центру. Сыпь иногда сопровождается зудом.

Примеры стригущего лишая гладкой кожи туловища (дерматомикоза гладкой кожи туловища) Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) на ягодицах На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища (дерматомикозе гладкой кожи туловища) с потемнением в центре Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление. © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с чешуйчатыми границами Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с отчетливым центром Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) на ягодицах На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища (дерматомикозе гладкой кожи туловища) с потемнением в центре Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление. © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с чешуйчатыми границами Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с отчетливым центром Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Диагностика стригущего лишая гладкой кожи туловища Обследование врачом

Иногда исследование соскобов кожи Врачи ставят диагноз дерматомикоза гладкой кожи туловища на основании результатов обследования кожи. В некоторых случаях для подтверждения диагноза соскоб кожи исследуется под микроскопом.