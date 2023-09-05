Стригущий лишай в области бороды (дерматомикоз бороды и усов)

Стригущий лишай в области бороды — это дерматофитная (грибковая) инфекция, обычно в области бороды.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Дерматомикоз бороды и усов — это разновидность дерматофитоза. Его чаще всего вызывают грибки Trichophyton mentagrophytes или Trichophyton verrucosum.
Дерматомикоз бороды и усов, как правило, вызывает появление круглых пятен на поверхности кожи, но инфекция может проникнуть и глубже. Дерматомикоз бороды и усов встречается довольно редко. Возбудителями большинства инфекций кожи в области бороды являются не грибки, а бактерии.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Диагностика дерматомикоза бороды и усов
Обследование области бороды и усов, проводимое врачом
Исследование выщипанных волос или посев материала
Врачи диагностируют дерматомикоз бороды и усов на основании исследования выщипанных волос под микроскопом, либо делая посев (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации) или на основании результатов биопсии.
Лечение стригущего лишая в области бороды
Противогрибковые препараты, принимаемые внутрь
Иногда кортикостероид
Лечение дерматомикоза бороды и усов проводится противогрибковыми препаратами, например, гризеофульвином, тербинафином или итраконазолом, которые принимаются внутрь.
При сильном воспалении для ослабления симптоматики и возможного снижения вероятности образования рубцов может быть назначена терапия кортикостероидными препаратами, например, преднизоном, принимаемыми внутрь.