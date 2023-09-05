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Стригущий лишай в области бороды (дерматомикоз бороды и усов)

(Псевдофолликулит волос бороды)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Стригущий лишай в области бороды — это дерматофитная (грибковая) инфекция, обычно в области бороды.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Дерматомикоз бороды и усов — это разновидность дерматофитоза. Его чаще всего вызывают грибки Trichophyton mentagrophytes или Trichophyton verrucosum.

Дерматомикоз бороды и усов, как правило, вызывает появление круглых пятен на поверхности кожи, но инфекция может проникнуть и глубже. Дерматомикоз бороды и усов встречается довольно редко. Возбудителями большинства инфекций кожи в области бороды являются не грибки, а бактерии.

Диагностика дерматомикоза бороды и усов

  • Обследование области бороды и усов, проводимое врачом

  • Исследование выщипанных волос или посев материала

Врачи диагностируют дерматомикоз бороды и усов на основании исследования выщипанных волос под микроскопом, либо делая посев (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации) или на основании результатов биопсии.

Лечение стригущего лишая в области бороды

  • Противогрибковые препараты, принимаемые внутрь

  • Иногда кортикостероид

Лечение дерматомикоза бороды и усов проводится противогрибковыми препаратами, например, гризеофульвином, тербинафином или итраконазолом, которые принимаются внутрь.

При сильном воспалении для ослабления симптоматики и возможного снижения вероятности образования рубцов может быть назначена терапия кортикостероидными препаратами, например, преднизоном, принимаемыми внутрь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.