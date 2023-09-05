Стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз волосистой части головы)

Керион Скрыть подробности На этом снимке показан керион — большой болезненный воспаленный припухший очаг на коже головы, из которого периодически может выделяться гной и который может покрываться коркой. Он вызван тяжелой реакцией на дерматофитную инфекцию. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005.

Иногда дерматофитная инфекция может вызывать образование кериона — большого болезненного воспаленного набухшего пятна на коже головы, из которого периодически может выделяться гной. Керион может быть покрыт волдырями и коркой, и может по внешнему виду напоминать абсцесс (полость с гноем).

Причиной образования кериона является реакция иммунной системы на грибок, а возможным последствием — рубцевание на фоне выпадения волос.