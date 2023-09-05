Стригущий лишай волосистой части головы (дерматомикоз волосистой части головы)

Стригущий лишай волосистой части головы — это дерматофитная (грибковая) инфекция волосистой части головы.
Дерматомикоз волосистой части головы может вызывать появление таких симптомов, как сухие шелушащиеся участки, выпадение клочков волос на волосистой части головы или оба эти симптома.
При постановке диагноза врачи исходят из результатов осмотра волосистой части головы и исследования образцов, полученных с волосистой части головы.
Всем людям для лечения назначают противогрибковые препараты для приема внутрь, а детям — противогрибковый крем.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Дерматомикоз волосистой части головы — это разновидность дерматофитоза. В Соединенных Штатах Америки основным возбудителем дерматомикоза волосистой части головы является грибок Trichophyton tonsurans.
Дерматомикоз волосистой части головы является очень заразной и распространенной среди детей инфекцией.
Симптомы стригущего лишая волосистой части головы
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Дерматомикоз волосистой части головы может вызывать появление сухой чешуйчатой сыпи, которая может сопровождаться некоторым зудом или выпадением клочков волос (алопеция), либо и тем и другим одновременно. Один из видов грибков вызывает так называемый «черноточечный» стригущий лишай, вследствие которого волосяной стержень ломается у самой поверхности кожи головы. Другой тип грибка вызывает так называемый «серопятнистый» стригущий лишай, при котором волосяной стержень ломается над поверхностью волосистой части кожи головы, оставляя короткие корни. Дерматомикоз волосистой части головы может иногда вызывать шелушение, напоминающее перхоть.
Керион
Иногда дерматофитная инфекция может вызывать образование кериона — большого болезненного воспаленного набухшего пятна на коже головы, из которого периодически может выделяться гной. Керион может быть покрыт волдырями и коркой, и может по внешнему виду напоминать абсцесс (полость с гноем).
Причиной образования кериона является реакция иммунной системы на грибок, а возможным последствием — рубцевание на фоне выпадения волос.
Диагностика стригущего лишая волосистой части головы
Обследование кожи, проводимое врачом
Исследование выщипанных волос или чешуек, полученных с волосистой части головы
Иногда исследование в лучах лампы Вуда и в ряде случаев посев
Диагноз дерматомикоза волосистой части головы устанавливается по внешнему виду инфекции, а также по результатам исследования образца сорванных волос или волос и шелушащейся кожи, взятых с головы пациента. Врачи исследуют образцы под микроскопом.
Иногда для определения вида грибка применяется ультрафиолетовый свет (так называемая лампа Вуда), который направляется на область волосистой части головы.
Врачи также могут исследовать образцы или материал, полученный из кериона, в питательной среде (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации).
Лечение стригущего лишая волосистой части головы
Дети и взрослые принимают противогрибковые препараты внутрь
Детям также назначают противогрибковый крем и шампунь с сульфидом селена
Взрослым иногда назначают шампунь с сульфидом селена
Иногда преднизон
Лечение дерматомикоза волосистой части головы у детей включает применение противогрибкового препарата тербинафина, который принимается внутрь. Альтернативным лекарственным препаратом для детей является гризеофульвин.
На кожу головы можно наносить противогрибковый крем, чтобы предотвратить распространение инфекции, особенно на других детей, до тех пор, пока дерматомикоз волосистой части головы не будет вылечен. Кроме того, по меньшей мере два раза в неделю следует мыть голову шампунем с сульфидом селена, с высокой концентрацией активного вещества, доступной по рецепту. Во время лечения дети могут продолжать посещать школу. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).
Лечение дерматомикоза волосистой части головы у взрослых предполагает назначение противогрибковых препаратов тербинафина или итраконазола, которые принимаются внутрь. Длительность лечения зависит от принимаемого лекарственного препарата. Шампунь с сульфидом селена также иногда используется у взрослых.
При сильном воспалении и при образовании кериона, чтобы уменьшить симптомы и, возможно, снизить вероятность образования рубцов, пациенту может быть назначен краткосрочный курс лечения кортикостероидами, например, преднизоном, принимаемыми внутрь.