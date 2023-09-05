Разноцветный лишай — это грибковая инфекция верхнего слоя кожи, которая приводит к появлению чешуйчатых светлых пятен.

Эта инфекция вызвана одним из видов грибка.

Как правило, у людей наблюдаются желто-коричневые, коричневые, оранжево-розовые или белые чешуйчатые участки кожи.

Диагноз устанавливается по внешнему виду инфекции и результатам исследования соскобов кожи.

При лечении инфекции используется противогрибковые средства для кожи, шампуни и в некоторых случаях противогрибковые препараты, принимаемые внутрь.

Инфекция, вызванная разноцветным лишаем, часто рецидивирует.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Инфекция вызвана Malassezia furfur. Malassezia furfur — это разновидность грибка, который может существовать как в виде дрожжевых грибков, так и плесени. Дрожжи и плесень — это термины, используемые для описания того, как грибок выглядит под микроскопом.

Malassezia furfur обычно живет на коже человека и, как правило, не приносит вреда, однако, у некоторых людей может вызывать разноцветный лишай. В основном, все инфицированные — здоровые люди. Некоторые люди могут быть генетически предрасположены к чрезмерно быстрому росту данного вида грибка.

Другими факторами риска развития разноцветного лишая могут служить высокие температуры и влажность, а также ослабление иммунной системы вследствие применения кортикостероидов, беременности, недостаточного питания, сахарного диабета или других заболеваний.

Разноцветный лишай является легкой и незаразной инфекцией. Он довольно распространен, особенно среди молодых людей.

Симптомы разноцветного лишая Разноцветный лишай вызывает образование на туловище, шее, животе, а иногда и на лице большого количества чешуйчатых пятен желтовато-коричневого, коричневого, оранжево-розового или белого цвета. Пятна могут соединяться и формировать большие очаги. На пятна не ложится загар, поэтому в летнее время, когда под действием загара кожа темнеет, пятна могут становиться более заметными. У людей с натуральным темным типом кожи могут наблюдаться более светлые пятна. У людей же с натуральной светлым типом кожи могут возникать более темные или светлые пятна. Разноцветный лишай обычно не вызывает каких-либо других симптомов. Примеры разноцветного лишая Разноцветный (отрубевидный) лишай спины На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Разноцветный (отрубевидный) лишай спины На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая. © Springer Science+Business Media Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Разноцветный (отрубевидный) лишай спины На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Разноцветный (отрубевидный) лишай спины На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая. © Springer Science+Business Media Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Диагностика разноцветного лишая Обследование кожи, проводимое врачом, и исследование соскоба кожи

Иногда осмотр под лампой Вуда Врачи диагностируют разноцветный лишай по внешнему виду кожи, а также при исследовании под микроскопом соскобов кожи для выявления грибков/дрожжей. Врачи могут использовать ультрафиолетовый свет (так называемая лампа Вуда), позволяющий более отчетливо увидеть инфекцию кожи.

Лечение разноцветного лишая Назначаются противогрибковые препараты для нанесения на пораженные участки или иногда для приема внутрь. Для лечения разноцветного лишая можно применять любые противогрибковые препараты, которые наносят непосредственно на пораженные участки (местно). Эффективным может быть нанесение шампуня с сульфидом селена в концентрации, отпускаемой по рецепту, на пораженные участки кожи (не только на волосистую часть головы) на 10 минут в день на протяжении 1 недели или на 24 часа один раз в неделю в течение одного месяца. Другие методы лечения включают ежедневное применение кетоконазола для местного применения в течение 2 недель, а также мытье с пиритион-цинковым мылом или нанесение на кожу шампуня, содержащего тиосульфат натрия/салициловую кислоту, ежедневно в течение 1–2 недель. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]). Для лечения этой широко распространенной инфекции (см. таблицу Лекарственные препараты против серьезных грибковых инфекций) или частых инфекций иногда назначаются противогрибковые препараты, принимаемые внутрь, такие как флуконазол. Чтобы снизить вероятность рецидива, многие врачи рекомендуют тщательно соблюдать гигиену и регулярно использовать мыло с пиритион-цинком или один раз в месяц применять один из других препаратов местного действия.