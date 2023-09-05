Общие сведения о грибковых инфекциях кожи

Грибки обычно живут на влажных участках тела, в местах, где происходит соприкосновение кожи: между пальцами ног, в области гениталий и под молочными железами. Дрожжи и плесень — это типы грибков.

Candida и Malassezia furfur — это дрожжи, которые вызывают распространенные грибковые инфекции.

Epidermophyton, Microsporum и Trichophyton — это дерматофиты, которые вызывают грибковые инфекции. Дерматофиты — это плесневые грибки (одна из разновидностей грибков).

Многие из этих грибков живут только в самом верхнем слое кожи (роговом слое) и не проникают глубже.

У людей, страдающих ожирением, вероятность развития этих инфекций выше из-за наличия лишних кожных складок, особенно если кожа в таких складках воспаляется или трескается (интертриго). Кроме того, люди с сахарным диабетом, как правило, более восприимчивы к грибковым инфекциям.

Как ни странно, грибковые инфекции, появившиеся на одной части тела, могут вызывать появление сыпи на других, не инфицированных грибком частях тела. Например, грибковая инфекция на ноге может привести к появлению бугорковой зудящей сыпи на пальцах рук. Эти высыпания, называемые дерматофитидными реакциями, представляют собой аллергические реакции на грибок. Они появляются не от прикосновения к инфицированному участку.

Диагностика грибковых инфекций кожи Соскоб кожи или посев Подозрение на грибковую инфекцию появляется при наличии красной, раздраженной кожи или шелушащейся сыпи на одном из наиболее часто подвергающихся инфекции участков тела. Как правило, для подтверждения диагноза грибковой инфекции кожи берется соскоб небольшого количества кожи, который исследуется под микроскопом или помещается в питательную среду, где каждый конкретный грибок может вырасти и быть идентифицирован.