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Интертриго

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Интертриго — это раздражение и разрушение (мацерация) участков кожи, между которыми происходит трение.

  • Иногда в этих местах появляются бактериальные или грибковые инфекции.

  • Диагноз ставится по месту образования и внешнему виду сыпи, а иногда по результатам исследования соскобов кожи и их посева, чтобы выявить инфекцию.

  • Лечение направлено на осушение кожи и устранение инфекции.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Интертриго появляется, когда сочетание трения и захваченной влаги смягчает и раздражает кожу, и, вследствие этого, вызывает ее разрушение. Разрушение ткани часто приводит к появлению грибковой или бактериальной инфекции. На пораженном участке может появиться покраснение, раздражение, зуд или сочетание вышеперечисленных симптомов.

Чаще всего опрелости появляются в теплых, влажных местах: под молочными железами, между складками жира на животе, между пальцами рук и ног, в подмышках, под ягодицами и в паху.

Интертриго, как правило, появляется у людей, страдающих ожирением или чрезмерным потоотделением, а также у людей, которые носят одежду, натирающую кожу или задерживающую влагу.

Диагностика интертриго

  • Обследование кожи, проводимое врачом

  • Иногда исследование соскобов кожи и их посев для выявления дрожжевой инфекции

Диагноз интертриго ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи.

Врачи могут брать соскобы кожи и исследовать их под микроскопом. Результаты исследования позволяют сделать вывод, вызвано ли появление интертриго грибковой инфекцией. Иногда для выявления бактериальной или грибковой инфекции соскобы кожи исследуются в питательной среде (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации).

Лечение интертриго

  • Средства для поддержания сухости кожи

  • Иногда антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы

Если бактерии или дрожжи не обнаруживаются, врачи могут порекомендовать такие лекарственные препараты, как жидкость Бурова или безрецептурные антиперспиранты, содержащие 20 % хлорид алюминия, чтобы сохранить участок сухим и предотвратить раздражение.

Если обнаружены бактерии или грибки, также назначаются антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.