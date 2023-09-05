Интертриго — это раздражение и разрушение (мацерация) участков кожи, между которыми происходит трение.
Иногда в этих местах появляются бактериальные или грибковые инфекции.
Диагноз ставится по месту образования и внешнему виду сыпи, а иногда по результатам исследования соскобов кожи и их посева, чтобы выявить инфекцию.
Лечение направлено на осушение кожи и устранение инфекции.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Интертриго появляется, когда сочетание трения и захваченной влаги смягчает и раздражает кожу, и, вследствие этого, вызывает ее разрушение. Разрушение ткани часто приводит к появлению грибковой или бактериальной инфекции. На пораженном участке может появиться покраснение, раздражение, зуд или сочетание вышеперечисленных симптомов.
Чаще всего опрелости появляются в теплых, влажных местах: под молочными железами, между складками жира на животе, между пальцами рук и ног, в подмышках, под ягодицами и в паху.
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Интертриго, как правило, появляется у людей, страдающих ожирением или чрезмерным потоотделением, а также у людей, которые носят одежду, натирающую кожу или задерживающую влагу.
Диагностика интертриго
Обследование кожи, проводимое врачом
Иногда исследование соскобов кожи и их посев для выявления дрожжевой инфекции
Диагноз интертриго ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи.
Врачи могут брать соскобы кожи и исследовать их под микроскопом. Результаты исследования позволяют сделать вывод, вызвано ли появление интертриго грибковой инфекцией. Иногда для выявления бактериальной или грибковой инфекции соскобы кожи исследуются в питательной среде (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации).
Лечение интертриго
Средства для поддержания сухости кожи
Иногда антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы
Если бактерии или дрожжи не обнаруживаются, врачи могут порекомендовать такие лекарственные препараты, как жидкость Бурова или безрецептурные антиперспиранты, содержащие 20 % хлорид алюминия, чтобы сохранить участок сухим и предотвратить раздражение.
Если обнаружены бактерии или грибки, также назначаются антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).