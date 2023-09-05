Интертриго — это раздражение и разрушение (мацерация) участков кожи, между которыми происходит трение.

Иногда в этих местах появляются бактериальные или грибковые инфекции.

Диагноз ставится по месту образования и внешнему виду сыпи, а иногда по результатам исследования соскобов кожи и их посева, чтобы выявить инфекцию.

Лечение направлено на осушение кожи и устранение инфекции.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

Интертриго появляется, когда сочетание трения и захваченной влаги смягчает и раздражает кожу, и, вследствие этого, вызывает ее разрушение. Разрушение ткани часто приводит к появлению грибковой или бактериальной инфекции. На пораженном участке может появиться покраснение, раздражение, зуд или сочетание вышеперечисленных симптомов.

Чаще всего опрелости появляются в теплых, влажных местах: под молочными железами, между складками жира на животе, между пальцами рук и ног, в подмышках, под ягодицами и в паху.

Интертриго Изображение © Springer Science+Business Media

Интертриго, как правило, появляется у людей, страдающих ожирением или чрезмерным потоотделением, а также у людей, которые носят одежду, натирающую кожу или задерживающую влагу.

Диагностика интертриго Обследование кожи, проводимое врачом

Иногда исследование соскобов кожи и их посев для выявления дрожжевой инфекции Диагноз интертриго ставится по месту поражения и внешнему виду пораженных участков кожи. Врачи могут брать соскобы кожи и исследовать их под микроскопом. Результаты исследования позволяют сделать вывод, вызвано ли появление интертриго грибковой инфекцией. Иногда для выявления бактериальной или грибковой инфекции соскобы кожи исследуются в питательной среде (способ исследования, позволяющий вырастить микроорганизм в лабораторных условиях для его дальнейшей идентификации).