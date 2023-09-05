Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Дерматофитидная реакция

(Ауточувствительный дерматит)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Дерматофитидная реакция — это реакция организма на дерматофитную (грибковую) инфекцию, проявляющаяся в образовании кожной сыпи в области тела, отличной от того участка, на котором началась инфекция.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

В действительности дерматофитидная реакция не является видом дерматофитоза. На самом деле грибковая инфекция на одной области тела может спровоцировать появление аллергической кожной сыпи на другой, неинфицированной области. Например, грибковая инфекция на ступне может привести к появлению бугорковой зудящей сыпи на пальцах рук. Эти высыпания (дерматофитиды, также называемые ауточувствительным дерматитом) представляют собой аллергические реакции на грибок. Они появляются не от прикосновения к инфицированному участку. Высыпания могут появляться одновременно на нескольких участках тела.

Как правило, высыпания сопровождаются зудом. Высыпания могут быть разных типов:

  • небольшие наполненные жидкостью волдыри (на кистях рук или стопах);

  • твердые бугорки;

  • красные выпуклые пятна;

  • глубокие, выпуклые, похожие на гематомы очаги в области голени;

  • розовато-красные пятна, напоминающие мишень;

  • красная, возвышающаяся над кожей припухлость (крапивница).

Диагностика дерматофитидной реакции

  • Исследование соскоба кожи

Диагноз дерматофитидной реакции ставится врачами после исследования соскобов кожи. В соскобах, взятых из областей, зараженных дерматофитной инфекцией, грибок обнаруживается, а в соскобах, взятых из областей, на которых проявляется дерматофитидная реакция — нет. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что второе (отдельное) высыпание — это проявление дерматофитидной реакции.

Лечение дерматофитидной реакции

  • Лечение первой инфекции

Дерматофитидная реакция проходит после излечения дерматофитной инфекции на участке тела, где она находится.

Для ослабления симптомов дерматофитидной реакции назначаются кортикостероидные кремы, лекарственные препараты от зуда, принимаемые внутрь (например, гидроксизин), или их сочетание.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.