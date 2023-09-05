Дерматофитидная реакция — это реакция организма на дерматофитную (грибковую) инфекцию, проявляющаяся в образовании кожной сыпи в области тела, отличной от того участка, на котором началась инфекция.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)

В действительности дерматофитидная реакция не является видом дерматофитоза. На самом деле грибковая инфекция на одной области тела может спровоцировать появление аллергической кожной сыпи на другой, неинфицированной области. Например, грибковая инфекция на ступне может привести к появлению бугорковой зудящей сыпи на пальцах рук. Эти высыпания (дерматофитиды, также называемые ауточувствительным дерматитом) представляют собой аллергические реакции на грибок. Они появляются не от прикосновения к инфицированному участку. Высыпания могут появляться одновременно на нескольких участках тела.

Как правило, высыпания сопровождаются зудом. Высыпания могут быть разных типов:

небольшие наполненные жидкостью волдыри (на кистях рук или стопах);

твердые бугорки;

красные выпуклые пятна;

глубокие, выпуклые, похожие на гематомы очаги в области голени;

розовато-красные пятна, напоминающие мишень;

красная, возвышающаяся над кожей припухлость (крапивница).

Дерматофитидная реакция Изображение Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/д-ром Люсиль К. Георг через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Диагностика дерматофитидной реакции Исследование соскоба кожи Диагноз дерматофитидной реакции ставится врачами после исследования соскобов кожи. В соскобах, взятых из областей, зараженных дерматофитной инфекцией, грибок обнаруживается, а в соскобах, взятых из областей, на которых проявляется дерматофитидная реакция — нет. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что второе (отдельное) высыпание — это проявление дерматофитидной реакции.