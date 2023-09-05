Дерматомикоз стоп (дерматофития стоп)

Дерматомикоз стоп — это дерматофитная (грибковая) инфекция кожи стоп.
К симптомам дерматофитии стоп относятся образование чешуек на стопах и иногда покраснение и зуд.
При постановке диагноза врачи исходят из результатов обследования стоп.
Лечение предусматривает нанесение противогрибковых препаратов непосредственно на пораженные участки или в редких случаях их прием внутрь, а также использование средств для поддержания стоп сухими.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Дерматофития стоп является наиболее распространенным видом дерматофитоза, так как в результате потоотделения стоп в теплых областях между пальцами ног накапливается влага и, таким образом, создается благоприятная для роста грибков среда. Инфекция может передаваться от человека к человеку в общественных душевых и ванных комнатах или в других влажных помещениях, где люди ходят босиком. Также высока вероятность появления инфекции у людей, которые носят тесную обувь. Возбудителем инфекции, как правило, является грибок Trichophyton.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях кожи.)
Симптомы дерматомикоза стоп
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
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Грибок может вызывать легкое шелушение, как сопровождающееся покраснением и зудом, так и без них. Шелушение может проявиться на небольшом участке кожи (главным образом, между пальцами ног) или всей подошве стопы. В тяжелых случаях шелушение может сопровождаться разрушением и болезненным растрескиванием кожи. На коже могут появляться наполненные жидкостью волдыри. Со временем кожа на подошвах стоп может стать толще.
Так как грибок вызывает растрескивание кожи, то в результате дерматофитии стоп может развиться бактериальная инфекция; особенно высока вероятность этого у пожилых людей и у людей с нарушенным кровообращением стоп.
Диагностика дерматомикоза стоп
Обследование стоп, проводимое врачом
Иногда исследование соскобов кожи
Как правило, дерматофития стоп легко диагностируется врачами на основе изучения симптомов и внешнего вида пораженного участка.
Если диагноз не очевиден, врачи берут соскоб кожи и исследуют его под микроскопом.
Лечение дерматомикоза стоп
Противогрибковые препараты для нанесения на кожу или в редких случаях для приема внутрь
Средства для поддержания сухости стоп
Самым безопасным методом лечения дерматофитии стоп является применение противогрибковых препаратов, наносимых непосредственно на пораженный участок (местно). Тем не менее, достаточно часто требуется проведение терапии противогрибковыми препаратами на протяжении длительного периода времени, так как дерматофития стоп во многих случаях рецидивирует. Принимаемые внутрь (пероральные) противогрибковые препараты, например, итраконазол и тербинафин, являются эффективными, но могут вызывать побочные эффекты. В некоторых ситуациях одновременно используются противогрибковые препараты для местного и перорального применения.
Для предотвращения возможных рецидивов не следует также допускать сильную влажность стоп и обуви. Важными факторами могут стать ношение обуви с открытым носком или обуви, которая «дышит», а также регулярная смена носков, особенно в теплую погоду. После принятия душа пространство между пальцами ног следует тщательно просушивать полотенцем. Чтобы сохранять ноги сухими, можно использовать противогрибковые порошки (например, миконазол), генцианвиолет, раствор хлорида алюминия или жидкость Бурова (основного уксуснокислого алюминия) для замачивания стоп. (См. также таблицу Некоторые противогрибковые препараты для наружного применения [препараты местного действия]).