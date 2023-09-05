Дерматомикоз стоп (дерматофития стоп)

Шелушение всей подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп) Изображение Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Шелушение подошвы при дерматомикозе стоп (дерматофитии стоп) Изображение © Springer Science+Business Media

Грибок может вызывать легкое шелушение, как сопровождающееся покраснением и зудом, так и без них. Шелушение может проявиться на небольшом участке кожи (главным образом, между пальцами ног) или всей подошве стопы. В тяжелых случаях шелушение может сопровождаться разрушением и болезненным растрескиванием кожи. На коже могут появляться наполненные жидкостью волдыри. Со временем кожа на подошвах стоп может стать толще.

Так как грибок вызывает растрескивание кожи, то в результате дерматофитии стоп может развиться бактериальная инфекция; особенно высока вероятность этого у пожилых людей и у людей с нарушенным кровообращением стоп.