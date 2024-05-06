Узловая эритема является формой панникулита (воспаление подкожного жирового слоя), которая вызывает появление чувствительных красных или сиреневых бугорков (узлов) под кожей, чаще всего на голенях, но иногда на руках и в других областях.

Узловая эритема обычно вызвана реакцией на препарат, инфекцией (бактериальной, грибковой или вирусной), либо другим заболеванием, например воспалительным заболеванием кишечника.

Типичные симптомы включают лихорадку, боль в суставах и характерные болезненные красные пупырышки и синяки на голенях человека.

Диагноз основывается на симптомах и может подтверждаться результатами рентгенографии органов грудной клетки, анализов крови и биопсии.

Люди прекращают прием подозреваемых препаратов; проводится лечение основных заболеваний или инфекции; боль облегчают с помощью постельного режима, нестероидных противовоспалительных препаратов, а иногда инъекций кортикостероидов.

(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)

Наиболее подвержены данному заболеванию люди в возрасте 20–30 лет, особенно женщины, однако оно может возникать в любом возрасте.

Довольно часто узловая эритема является симптомом какого-либо другого заболевания или реакции на препарат, однако у половины заболевших людей причина остается неизвестной.

Наиболее распространенные причины:

К другим возможным провоцирующим факторам относятся другие бактериальные инфекции (например, туберкулез), вирусные инфекции (например, гепатит В), различные препараты (например, сульфамидные антибиотики и пероральные контрацептивы), беременность, болезнь Бехчета и некоторые типы злокачественных новообразований.

Симптомы узловой эритемы Узлы узловой эритемы болезненны и обычно появляются на голенях. Они напоминают приподнятые бугорки и гематомы, которые постепенно меняют цвет от розового до красного или сиреневого и голубовато-коричневого. Лихорадка и боль в суставах являются частыми симптомами. Узловая эритема Скрыть подробности На этой фотографии показаны сиреневые приподнятые бугорки (узлы), вызванные узловой эритемой. Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Диагностика узловой эритемы Обследование врачом

Иногда биопсия Болезненные узелки, как правило, являются верным признаком необходимости проконсультироваться с врачом. Иногда для подтверждения диагноза узел удаляют и исследуют под микроскопом (биопсия). Для выявления возможных причин выполняют другие обследования, которые могут включать рентгенографию органов грудной клетки, анализы крови и кожные пробы на туберкулез.