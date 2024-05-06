Узловая эритема является формой панникулита (воспаление подкожного жирового слоя), которая вызывает появление чувствительных красных или сиреневых бугорков (узлов) под кожей, чаще всего на голенях, но иногда на руках и в других областях.
Узловая эритема обычно вызвана реакцией на препарат, инфекцией (бактериальной, грибковой или вирусной), либо другим заболеванием, например воспалительным заболеванием кишечника.
Типичные симптомы включают лихорадку, боль в суставах и характерные болезненные красные пупырышки и синяки на голенях человека.
Диагноз основывается на симптомах и может подтверждаться результатами рентгенографии органов грудной клетки, анализов крови и биопсии.
Люди прекращают прием подозреваемых препаратов; проводится лечение основных заболеваний или инфекции; боль облегчают с помощью постельного режима, нестероидных противовоспалительных препаратов, а иногда инъекций кортикостероидов.
(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)
Наиболее подвержены данному заболеванию люди в возрасте 20–30 лет, особенно женщины, однако оно может возникать в любом возрасте.
Довольно часто узловая эритема является симптомом какого-либо другого заболевания или реакции на препарат, однако у половины заболевших людей причина остается неизвестной.
Наиболее распространенные причины:
стрептококковая инфекция (особенно у детей);
К другим возможным провоцирующим факторам относятся другие бактериальные инфекции (например, туберкулез), вирусные инфекции (например, гепатит В), различные препараты (например, сульфамидные антибиотики и пероральные контрацептивы), беременность, болезнь Бехчета и некоторые типы злокачественных новообразований.
Симптомы узловой эритемы
Узлы узловой эритемы болезненны и обычно появляются на голенях. Они напоминают приподнятые бугорки и гематомы, которые постепенно меняют цвет от розового до красного или сиреневого и голубовато-коричневого.
Лихорадка и боль в суставах являются частыми симптомами.
На этой фотографии показаны сиреневые приподнятые бугорки (узлы), вызванные узловой эритемой.
Диагностика узловой эритемы
Обследование врачом
Иногда биопсия
Болезненные узелки, как правило, являются верным признаком необходимости проконсультироваться с врачом.
Иногда для подтверждения диагноза узел удаляют и исследуют под микроскопом (биопсия).
Для выявления возможных причин выполняют другие обследования, которые могут включать рентгенографию органов грудной клетки, анализы крови и кожные пробы на туберкулез.
Лечение узловой эритемы
Подъем ног и холодные компрессы
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для уменьшения боли
Лечение основного заболевания
Узловая эритема почти всегда проходит самостоятельно, при этом узлы обычно исчезают без лечения в течение 3–6 недель. Постельный режим, холодные компрессы, подъем ног и НПВП могут помочь облегчить боль, вызванную узлами. Для уменьшения воспаления могут назначать таблетки йодида калия.
Эффективными являются кортикостероиды для приема внутрь, однако они назначаются только как последнее средство, поскольку они могут ухудшать течение основной инфекции, даже если она не была обнаружена.
Прекращают прием препаратов, которые могут быть причиной узловой эритемы, и проводят лечение любых основных заболеваний или инфекций. Если расстройство вызвано стрептококковой инфекцией, человек может быть вынужден принимать антибиотики, такие как пенициллин или цефалоспорин.