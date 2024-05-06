Полиморфная эритема — это воспалительное кожное заболевание, характеризующееся пятнами красной приподнятой кожи, которые часто выглядят, как мишени, и, как правило, распределены симметрично по всему телу.

(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)

Полиморфная эритема обычно обусловлена реакцией на инфекцию, часто вызванную вирусом простого герпеса.

Типичные симптомы включают красные пятна с пурпурно-серыми центрами (мишеневидные очаги поражения), которые внезапно появляются на ладонях и подошвах, руках, ногах и лице, а также могут распространяться на другие части тела.

У многих людей возникают язвы в ротовой полости.

Диагноз ставится на основании определения врачом мишеневидных очагов поражения.

Это расстройство проходит без лечения, но симптомы можно лечить с помощью кортикостероидов или лидокаина для наружного применения.

Если отмечаются частые обострения, и врачи считают, что причиной является вирус герпеса, антивирусные лекарственные препараты могут помочь предотвратить рецидивы.

Большинство случаев вызвано реакцией на инфекцию вирусом простого герпеса. У некоторых людей с полиморфной эритемой появляется герпес на губах за несколько дней до возникновения полиморфной эритемы.

Реже такие случаи вызваны другой инфекцией (например, микоплазмой), лекарственными препаратами, вакцинами, инфекциями вызванными другими вирусами (особенно вирусом гепатита C) и некоторыми неинфекционными заболеваниями, которые поражают иммунную систему, например, системной красной волчанкой.

Врачи точно не уверены, как возникает полиморфная эритема, однако подозревается определенный тип иммунной реакции. Некоторые случаи полиморфной эритемы не имеют очевидной причины.

Приступы полиморфной эритемы могут длиться от 2 до 4 недель. У некоторых людей бывает только один приступ, но некоторые имеют много рецидивов. Рецидивы наблюдаются часто, особенно если причиной является вирус простого герпеса. Частота рецидивов обычно уменьшается с течением времени.

Симптомы полиморфной эритемы Как правило, полиморфная эритема появляется внезапно, сопровождаясь возникновением сыпи в виде покрасневших бугорков на руках, ногах и лице, которые затем увеличиваются с образованием кругов. Иногда сыпь также присутствует на ладонях и подошвах. Красные участки равномерно распределены по правой и левой сторонам тела. Они часто формируют внутри таких участков бледные кольца с лиловыми центрами («мишеневидные» или «радужные» очаги поражения) и мелкими волдырями. Покрасневшие участки могут не вызывать симптомов, хотя иногда в них возникает легкий зуд или жжение. Болезненные волдыри или язвы часто образуются на губах и слизистой оболочке полости рта и редко в области глаз. Полиморфная эритема (ладонь) Скрыть подробности На этой фотографии показаны мишеневидные (или «радужные») очаги поражения, вызванные полиморфной эритемой Фотография любезно предоставлена д-ром Джули Бенедетти (Julie Benedetti).

Диагностика полиморфной эритемы Обследование врачом; Врачи диагностируют полиморфную эритему по характерному внешнему виду. Тем не менее, на первый взгляд синдром Стивенса-Джонсона может быть очень похожим на полиморфную эритему, поэтому врачи тщательно наблюдают за человеком до постановки точного диагноза.