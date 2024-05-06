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Панникулит

Авторы:Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Основная информация

Панникулит — это воспаление подкожного жирового слоя.

  • Панникулит может развиваться у людей с определенными инфекциями, травмами и аутоиммунными заболеваниями.

  • Типичными симптомами являются болезненные красные или фиолетовые узлы под кожей.

  • Диагноз основывается на симптомах пациента и часто на результатах биопсии.

  • Специфического лечения нет, однако врачи могут назначать лекарственные препараты для уменьшения симптомов.

(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)

Причина панникулита неизвестна, но он может развиваться у людей с инфекциями, воздействием низкой температуры, травмой, системной красной волчанкой, заболеваниями поджелудочной железы, воспалительными заболеваниями (например, воспалительным заболеванием кишечника и узелковым полиартериитом) и дефицитом альфа-1 антитрипсина. Одной из разновидностей панникулита является узловая эритема.

Симптомы панникулита

Панникулит характеризуется наличием болезненных бугорков (узелков) красного или фиолетового цвета, которые возникают глубоко в слое жира под кожей (подкожный слой). Они, как правило, большие — несколько сантиметров в диаметре.

Бугорки чаще всего возникают на ногах и руках, и реже — на ягодицах, туловище и лице.

Панникулит
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На этой фотографии показаны красные бугорки (узелки) под кожей на бедрах пациента с панникулитом.
© Springer Science+Business Media

У людей могут возникать симптомы общего распространенного воспаления, например, повышение температуры, боль в суставах и мышцах и плохое самочувствие.

Диагностика панникулита

  • Обследование врачом;

  • Часто — биопсия кожи

Врачи ставят диагноз, основываясь на результатах медицинского осмотра.

Диагноз панникулита иногда подтверждают, когда врачи удаляют бугорок и потом исследуют его под микроскопом (биопсия).

Лечение панникулита

  • Противовоспалительные препараты

  • Иммунодепрессанты

Специфического лечения панникулита нет.

Для уменьшения боли и воспаления врачи могут назначать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). К другим лекарственным препаратам, которые могут принести некоторую пользу, относятся препараты, применяемые при малярии, а также дапсон и талидомид.

Для лечения больных, у которых симптомы усугубляются, могут назначаться глюкокортикостероиды и другие препараты, угнетающие иммунную систему (иммунодепрессанты) или химиотерапевтические препараты.

Также назначается лечение любых причин.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.