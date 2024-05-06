Панникулит — это воспаление подкожного жирового слоя.
Панникулит может развиваться у людей с определенными инфекциями, травмами и аутоиммунными заболеваниями.
Типичными симптомами являются болезненные красные или фиолетовые узлы под кожей.
Диагноз основывается на симптомах пациента и часто на результатах биопсии.
Специфического лечения нет, однако врачи могут назначать лекарственные препараты для уменьшения симптомов.
(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)
Причина панникулита неизвестна, но он может развиваться у людей с инфекциями, воздействием низкой температуры, травмой, системной красной волчанкой, заболеваниями поджелудочной железы, воспалительными заболеваниями (например, воспалительным заболеванием кишечника и узелковым полиартериитом) и дефицитом альфа-1 антитрипсина. Одной из разновидностей панникулита является узловая эритема.
Симптомы панникулита
Панникулит характеризуется наличием болезненных бугорков (узелков) красного или фиолетового цвета, которые возникают глубоко в слое жира под кожей (подкожный слой). Они, как правило, большие — несколько сантиметров в диаметре.
Бугорки чаще всего возникают на ногах и руках, и реже — на ягодицах, туловище и лице.
У людей могут возникать симптомы общего распространенного воспаления, например, повышение температуры, боль в суставах и мышцах и плохое самочувствие.
Диагностика панникулита
Обследование врачом;
Часто — биопсия кожи
Врачи ставят диагноз, основываясь на результатах медицинского осмотра.
Диагноз панникулита иногда подтверждают, когда врачи удаляют бугорок и потом исследуют его под микроскопом (биопсия).
Лечение панникулита
Противовоспалительные препараты
Иммунодепрессанты
Специфического лечения панникулита нет.
Для уменьшения боли и воспаления врачи могут назначать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). К другим лекарственным препаратам, которые могут принести некоторую пользу, относятся препараты, применяемые при малярии, а также дапсон и талидомид.
Для лечения больных, у которых симптомы усугубляются, могут назначаться глюкокортикостероиды и другие препараты, угнетающие иммунную систему (иммунодепрессанты) или химиотерапевтические препараты.
Также назначается лечение любых причин.