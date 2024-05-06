Панникулит характеризуется наличием болезненных бугорков (узелков) красного или фиолетового цвета, которые возникают глубоко в слое жира под кожей (подкожный слой). Они, как правило, большие — несколько сантиметров в диаметре.

Бугорки чаще всего возникают на ногах и руках, и реже — на ягодицах, туловище и лице.

Панникулит Скрыть подробности На этой фотографии показаны красные бугорки (узелки) под кожей на бедрах пациента с панникулитом. © Springer Science+Business Media

У людей могут возникать симптомы общего распространенного воспаления, например, повышение температуры, боль в суставах и мышцах и плохое самочувствие.