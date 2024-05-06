Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях

Иммунная система играет ключевую роль в поддержании нормального состояния всех тканей организма. Иммунная система реагирует на вторжение, например, на микроорганизмы, чужеродные вещества или опухолевые клетки, и вызывает воспаление как реакцию на вторжение. Обычно реакция иммунной системы защищает организм и способствует заживлению. Однако иногда реакция иммунной системы бывает чрезмерной или ошибочно направленной на здоровые ткани и вызывает сильное воспаление и повреждение. Эти аномальные реакции иммунной системы называются реакциями гиперчувствительности. Некоторые реакции гиперчувствительности называются аллергиями, особенно если они возникают после воздействия веществ, которые обычно безвредны для большинства людей.

Реакции гиперчувствительности могут затрагивать кожу и вызывать такие заболевания, как:

Кожа может поражаться при разнообразных реакциях иммунной системы, многие из которых вызывают сыпь. Словом «сыпь» описываются изменения цвета кожи (например, покраснение) и/или ее текстуры (например, бугорки или припухлость). Многие виды сыпи вызывают зуд, например, сыпь, которая часто развивается после аллергической реакции, однако некоторые виды сыпи могут быть болезненными, а другие — не вызывать никаких ощущений.

Иногда иммунная реакция провоцируется инфекцией, веществами, к которым человек прикасается или которые съедает, или лекарственным либо наркотическим препаратом, который принимает человек, однако во многих случаях врачи не знают, почему реакция иммунной системы приводит к появлению сыпи.

Некоторые виды сыпи возникают главным образом у детей, тогда как другие почти всегда возникают у взрослых.

Хотя многие кожные заболевания вызваны реакцией иммунной системы, некоторые из них вызваны факторами, которые непосредственно воздействуют на кожу, не затрагивая иммунную систему. К факторам, которые могут вызывать зуд и/или сыпь, относятся определенные химические вещества, ингредиенты в косметических средствах, определенные лекарственные или наркотические препараты, биологические жидкости (пот, моча), ультрафиолетовый свет, жара, холод, трение и другие факторы.

Диагностика Обследование врачом

Иногда биопсия Диагноз большинства видов гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваний основывается на внешнем виде сыпи. Причина сыпи часто не может быть определена с помощью анализов крови, поэтому анализы любого вида обычно не проводятся. Тем не менее, стойкие виды сыпи, особенно те, которые не уменьшаются при лечении, могут побудить врача провести биопсию кожи, при которой маленький кусочек кожи, пораженный сыпью, удаляют лезвием для изучения под микроскопом.