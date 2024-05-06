Медикаментозная сыпь

Врачи рассматривают все текущие препараты, отпускаемые по рецепту и безрецептурные.

Прекращение применения препарата, который с наибольшей вероятностью вызвал реакцию, чтобы посмотреть, исчезает ли сыпь.

Иногда биопсия кожи

Установление того, является ли применение препарата причиной сыпи, может быть затруднено, поскольку сыпь может возникнуть из-за незначительного количества препарата, высыпание может появиться спустя длительное время после того, как человек впервые принял препарат, и может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после того, как человек прекратил прием препарата. Подозревается каждый лекарственный препарат, который принимал человек, включая препараты, отпускаемые без рецепта, например, глазные капли, капли в нос, суппозитории и растительные препараты, поэтому врачи проверяют все препараты, как отпускаемые по рецепту, так и безрецептурные препараты, которые человек принимает в данное время. Врачи стараются определить, появилась ли данная сыпь вскоре после начала применения препарата. Применение лекарственного препарата, который с наибольшей вероятностью вызвал реакцию, могут прекратить, чтобы посмотреть, исчезает ли сыпь.

Иногда единственным способом определить, какой препарат вызывает сыпь, является прекращение человеком приема всех препаратов, за исключением препаратов, поддерживающих жизненные функции. Всякий раз, когда это возможно, назначают замену в виде химически неродственных препаратов. Если такие заместители отсутствуют, то человек возобновляет применение препаратов по одному, чтобы увидеть, какой из них вызывает реакцию. Тем не менее, этот метод может быть опасным, если человек имел тяжелую аллергическую реакцию на лекарственный препарат.

Иногда врачи наносят на кожу вызывающие реакцию вещества, известные как аллергены (это называется пластырной пробой), что может способствовать диагностике некоторых видов сыпи. В ряде случаев берется образец кожи, который исследуют под микроскопом (биопсия кожи), особенно если врачи подозревают наличие у пациента одной из более тяжелых или необычных реакций на препарат.