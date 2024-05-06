Медикаментозная сыпь — это нежелательный эффект препарата, который проявляется в виде кожной реакции.
Медикаментозная сыпь, как правило, вызвана аллергической реакцией на препарат, однако некоторые виды медикаментозной сыпи не являются аллергическими.
К характерным симптомам относятся покраснение, бугорки, волдыри, аллергическая сыпь, зуд и иногда отслоение кожи или боль.
Иногда следует отменить все принимаемые препараты, чтобы выяснить, какой из них вызывает сыпь.
Большинство видов медикаментозной сыпи исчезают после прекращения применения препарата, однако легкие реакции можно лечить кремами для уменьшения симптомов, а серьезные реакции могут потребовать лечения такими лекарственными препаратами, как эпинефрин (в виде инъекции), дифенгидрамин и/или кортикостероид для профилактики осложнений.
(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)
Словом «сыпь» описываются изменения цвета кожи (например, покраснение) и/или ее текстуры (например, бугорки или припухлость). Многие виды сыпи вызывают зуд, например, при сыпи, которая часто развивается после аллергических реакций, однако иногда сыпь может быть болезненной или бессимптомной.
Лекарственные препараты могут вызывать сыпь за счет нескольких механизмов.
Аллергические виды медикаментозной сыпи
Большинство видов медикаментозной сыпи являются результатом аллергической реакции на лекарственный препарат. Обычно реакция развивается на препарат, который применяется внутрь, или на лекарственный либо наркотический препарат, вводимый в виде инъекции. Препарат, который вызывает медикаментозную сыпь, не обязательно должен быть нанесен на кожу.
Когда иммунная система контактирует с препаратом (или наркотиком), она становится чувствительной к данному препарату (этот процесс называется сенситизацией). Иногда человек может приобрести чувствительность к препарату после однократного воздействия, тогда как в других случаях сенситизация происходит только после многократного воздействия вещества. Когда человек становится чувствительным к препарату, последующее воздействие препарата приводит к аллергической реакции, например сыпи.
Неаллергические виды медикаментозной сыпи
Иногда сыпь развивается непосредственно без вовлечения аллергической реакции. Например, кортикостероиды и препараты лития могут вызывать сыпь, которая выглядит, как угревая сыпь, а антикоагулянты (препараты для разжижения крови) могут вызывать кровоподтеки, когда кровь вытекает под кожу.
Некоторые лекарственные препараты могут делать кожу особенно чувствительной к воздействию солнечного света или другим источникам ультрафиолетового излучения (фоточувствительность). К таким препаратам относятся некоторые нейролептики, тетрациклины, сульфамидные антибиотики, гидрохлоротиазид и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При применении препарата сыпь не возникает, однако позднее при применении препарата воздействие солнца вызывает фоточувствительность.
Другие важные виды сыпи, которые могут возникать в результате действия препаратов, развиваются при синдроме Стивенса-Джонсона, токсическом эпидермальном некролизе и узловой эритеме.
Симптомы медикаментозной сыпи
Медикаментозная сыпь различается по степени тяжести от легкой красноты с маленькими бугорками на небольшой площади до отшелушивания всей кожи. Сыпь может появиться внезапно в течение нескольких минут после того, как человек принял препарат, или ее возникновение может быть отстроченным на несколько часов, дней или даже недель. Сыпь может приводить к изменению цвета кожи с появлением красных, лиловых, синих или серых участков. Некоторые виды сыпи являются болезненными и могут вызывать образование язв в полости рта.
У людей с аллергической сыпью может появляться крапивница и/или другие аллергические симптомы, например, насморк или слезотечение. У них также могут возникать более выраженные симптомы, например, свистящие хрипы или опасное снижение артериального давления. Аллергическая сыпь сопровождается сильным зудом, в то время как другие виды медикаментозной сыпи сопровождаются незначительным зудом или вообще отсутствием зуда.
Диагностика медикаментозной сыпи
Врачи рассматривают все текущие препараты, отпускаемые по рецепту и безрецептурные.
Прекращение применения препарата, который с наибольшей вероятностью вызвал реакцию, чтобы посмотреть, исчезает ли сыпь.
Иногда биопсия кожи
Установление того, является ли применение препарата причиной сыпи, может быть затруднено, поскольку сыпь может возникнуть из-за незначительного количества препарата, высыпание может появиться спустя длительное время после того, как человек впервые принял препарат, и может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после того, как человек прекратил прием препарата. Подозревается каждый лекарственный препарат, который принимал человек, включая препараты, отпускаемые без рецепта, например, глазные капли, капли в нос, суппозитории и растительные препараты, поэтому врачи проверяют все препараты, как отпускаемые по рецепту, так и безрецептурные препараты, которые человек принимает в данное время. Врачи стараются определить, появилась ли данная сыпь вскоре после начала применения препарата. Применение лекарственного препарата, который с наибольшей вероятностью вызвал реакцию, могут прекратить, чтобы посмотреть, исчезает ли сыпь.
Иногда единственным способом определить, какой препарат вызывает сыпь, является прекращение человеком приема всех препаратов, за исключением препаратов, поддерживающих жизненные функции. Всякий раз, когда это возможно, назначают замену в виде химически неродственных препаратов. Если такие заместители отсутствуют, то человек возобновляет применение препаратов по одному, чтобы увидеть, какой из них вызывает реакцию. Тем не менее, этот метод может быть опасным, если человек имел тяжелую аллергическую реакцию на лекарственный препарат.
Иногда врачи наносят на кожу вызывающие реакцию вещества, известные как аллергены (это называется пластырной пробой), что может способствовать диагностике некоторых видов сыпи. В ряде случаев берется образец кожи, который исследуют под микроскопом (биопсия кожи), особенно если врачи подозревают наличие у пациента одной из более тяжелых или необычных реакций на препарат.
Лечение медикаментозной сыпи
Отмена лекарственных препаратов, вызвавших сыпь
При легких реакциях, иногда антигистаминные препараты и кортикостероидные кремы для уменьшения зуда
При тяжелых реакциях — иногда внутривенное введение препаратов и госпитализация
Большинство реакций на лекарственные препараты проходят после отмены соответствующего препарата.
В случае необходимости проводится стандартное лечение зуда, например, назначаются антигистаминные препараты для приема внутрь и кортикостероидные кремы.
Тяжелые аллергические кожные реакции, особенно сопровождающиеся серьезными симптомами, такими как свистящие хрипы или затрудненное дыхание (анафилаксия), лечат с помощью эпинефрина (в виде инъекций), обычно с применением антигистаминного препарата и кортикостероида.