Гранулема кольцевидная является хроническим кожным заболеванием, при котором возникают небольшие плотные приподнятые бугорки, которые распространяются и образуют кольцо с нормальной или слегка вдавленной кожей в центре.
(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)
Гранулема кольцевидная может возникать в результате иммунной реакции.
Может появляться одно или несколько колец разного цвета.
Диагноз обычно ставится на основании внешнего вида кожи.
Обычно гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения.
Причина возникновения гранулемы кольцевидной неизвестна, но врачи предполагают участие иммунных реакций. У людей с кольцевидной гранулемой отмечалось присутствие многих заболеваний, инфекций, применение лекарственных препаратов и воздействие факторов окружающей среды, но наличие кольцевидной гранулемы само по себе не означает, что имеется другое заболевание.
Гранулема кольцевидная возникает в два раза чаще у женщин, чем у мужчин.
Симптомы гранулемы кольцевидной
Бугорки обычно имеют красный цвет, но могут быть голубоватыми, желтовато-бежевыми или телесного цвета. У людей с темной кожей бугорки могут выглядеть более светлыми, чем окружающие их участки кожи.
У больного может быть один или несколько бугорков. Бугорки могут быть болезненными, но обычно не вызывают боль или зуд. Они чаще всего образуются на стопах, ногах, кистях и пальцах рук у детей и взрослых.
Бугорки часто распространяются, образуя кольца. Центр каждого кольца может быть чистым или слегка западать и иногда имеет бледный или светло-коричневый оттенок. В некоторых случаях кольца могут распространяться.
Диагностика гранулемы кольцевидной
Обследование врачом;
Иногда биопсия кожи
Врачи обычно диагностируют гранулему кольцевидную на основании ее внешнего вида.
Для подтверждения диагноза могут брать образец кожи, который исследуют под микроскопом (биопсия кожи).
Лечение гранулемы кольцевидной
Иногда кортикостероиды, которые вводят в кожу или наносят на кожу, такролимус, который наносят на кожу, фототерапия или криотерапия
При наличии широко распространенных колец в некоторых случаях другие препараты
Чаще всего гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения, поэтому людям без симптомов лечение обычно не требуется. Однако заживление может потребовать многих лет.
Кортикостероидные кремы или кортикостероиды, которые вводятся в участки сыпи, могут способствовать ее исчезновению. В качестве альтернативы можно наносить на кожу препарат под названием такролимус. Фототерапия (воздействие ультрафиолетовых лучей) и криотерапия (воздействие холода) — это другие виды лечения, которые также можно использовать.
В случае значительного распространения колец могут быть эффективными изотретиноин, дапсон и циклоспорин.
Для лечения гранулемы можно использовать другие препараты, подавляющие иммунную систему, например, инфликсимаб и адалимумаб, но у некоторых людей они также могут провоцировать заболевание.