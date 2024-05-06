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Гранулема кольцевидная

Авторы:Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Основная информация

Гранулема кольцевидная является хроническим кожным заболеванием, при котором возникают небольшие плотные приподнятые бугорки, которые распространяются и образуют кольцо с нормальной или слегка вдавленной кожей в центре.

(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)

  • Гранулема кольцевидная может возникать в результате иммунной реакции.

  • Может появляться одно или несколько колец разного цвета.

  • Диагноз обычно ставится на основании внешнего вида кожи.

  • Обычно гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения.

Причина возникновения гранулемы кольцевидной неизвестна, но врачи предполагают участие иммунных реакций. У людей с кольцевидной гранулемой отмечалось присутствие многих заболеваний, инфекций, применение лекарственных препаратов и воздействие факторов окружающей среды, но наличие кольцевидной гранулемы само по себе не означает, что имеется другое заболевание.

Гранулема кольцевидная возникает в два раза чаще у женщин, чем у мужчин.

Симптомы гранулемы кольцевидной

Бугорки обычно имеют красный цвет, но могут быть голубоватыми, желтовато-бежевыми или телесного цвета. У людей с темной кожей бугорки могут выглядеть более светлыми, чем окружающие их участки кожи.

У больного может быть один или несколько бугорков. Бугорки могут быть болезненными, но обычно не вызывают боль или зуд. Они чаще всего образуются на стопах, ногах, кистях и пальцах рук у детей и взрослых.

Бугорки часто распространяются, образуя кольца. Центр каждого кольца может быть чистым или слегка западать и иногда имеет бледный или светло-коричневый оттенок. В некоторых случаях кольца могут распространяться.

Гранулема кольцевидная
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На этой фотографии показаны приподнятые красные кольца вокруг чистого центра, которые вызваны гранулемой кольцевидной.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Диагностика гранулемы кольцевидной

  • Обследование врачом;

  • Иногда биопсия кожи

Врачи обычно диагностируют гранулему кольцевидную на основании ее внешнего вида.

Для подтверждения диагноза могут брать образец кожи, который исследуют под микроскопом (биопсия кожи).

Лечение гранулемы кольцевидной

  • Иногда кортикостероиды, которые вводят в кожу или наносят на кожу, такролимус, который наносят на кожу, фототерапия или криотерапия

  • При наличии широко распространенных колец в некоторых случаях другие препараты

Чаще всего гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения, поэтому людям без симптомов лечение обычно не требуется. Однако заживление может потребовать многих лет.

Кортикостероидные кремы или кортикостероиды, которые вводятся в участки сыпи, могут способствовать ее исчезновению. В качестве альтернативы можно наносить на кожу препарат под названием такролимус. Фототерапия (воздействие ультрафиолетовых лучей) и криотерапия (воздействие холода) — это другие виды лечения, которые также можно использовать.

В случае значительного распространения колец могут быть эффективными изотретиноин, дапсон и циклоспорин.

Для лечения гранулемы можно использовать другие препараты, подавляющие иммунную систему, например, инфликсимаб и адалимумаб, но у некоторых людей они также могут провоцировать заболевание.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.