Гранулема кольцевидная

Бугорки обычно имеют красный цвет, но могут быть голубоватыми, желтовато-бежевыми или телесного цвета. У людей с темной кожей бугорки могут выглядеть более светлыми, чем окружающие их участки кожи.

У больного может быть один или несколько бугорков. Бугорки могут быть болезненными, но обычно не вызывают боль или зуд. Они чаще всего образуются на стопах, ногах, кистях и пальцах рук у детей и взрослых.

Бугорки часто распространяются, образуя кольца. Центр каждого кольца может быть чистым или слегка западать и иногда имеет бледный или светло-коричневый оттенок. В некоторых случаях кольца могут распространяться.