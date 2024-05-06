Гангренозная пиодермия — это хроническое воспалительное кожное заболевание с неизвестной причиной, которое вызывает образование на коже больших язв.

(См. также Общие сведения о гиперчувствительности и реактивных кожных заболеваниях)

Причина неизвестна, но это заболевание может развиться после травмы или у людей с определенными заболеваниями.

Это заболевание начинается с появления небольших бугорков или волдырей, которые образуют открытые язвы.

Диагноз обычно ставится на основании внешнего вида язв.

Лечение включает перевязки, кремы и лекарственные препараты.

Причина гангренозной пиодермии неизвестна, однако люди с гангренозной пиодермией подвержены определенным сопутствующим заболеваниям, включая воспалительное заболевание кишечника, ревматоидный артрит, злокачественные новообразования и заболевания крови.

При гангренозной пиодермии иммунная система, по-видимому, реагирует на саму кожу. В отличие от многих воспалительных кожных заболеваний, которые вызываются лимфоцитами (вид лейкоцитов), антителами (белки) или обоими факторами, в развитии гангренозной пиодермии принимают участие другие лейкоциты, которые называются нейтрофилами (см. Общие сведения об иммунной системе).

Гангренозная пиодермия может развиваться на участках кожи, которые были недавно травмированы или оперированы. Таким образом, проявления на участках, пораженных гангренозной пиодермией, часто усугубляются в случае биопсии (взятие образца кожи для исследования) или обработки раны (удаление омертвевших тканей для очистки пораженной области).

Гангренозная пиодермия обычно возникает у людей в возрасте не менее 55 лет.

Симптомы гангренозной пиодермии Чаще всего гангренозная пиодермия начинается с появления красного бугорка, похожего на прыщ или укус насекомого. Реже она начинается с появления волдыря. Затем бугорок или волдырь превращается в открытую, болезненную рану (язву), которая быстро расширяется. Такие язвы имеют приподнятые края темного или лилового цвета. Язвы могут разрастаться и сливаться с образованием большой язвы. После заживления язв у людей часто остаются рубцы. У больных часто повышается температура и возникает ощущение общего недомогания (плохое самочувствие). Гангренозная пиодермия Скрыть подробности На этой фотографии изображена открытая язва с приподнятым темным или фиолетовым краем на ноге. © Springer Science+Business Media Гангренозная пиодермия может также возникать в других местах, например на передней стенке живота возле отверстия колостомы или илеостомы у людей с воспалительным заболеванием кишечника или в области половых органов или ягодиц. У некоторых людей с гангренозной пиодермией, кроме кожи, могут поражаться другие области, например кости, легкие или мышцы.

Диагностика гангренозной пиодермии Обследование врачом; Врачи диагностируют гангренозную пиодермию, основываясь на внешнем виде язв и исключая другие заболевания, которые могут вызывать образование язв на коже. Если язвы усугубляются после незначительной травмы или хирургической процедуры (например, биопсии кожи), это должно вызвать обоснованное подозрение на диагноз гангренозной пиодермии. Может потребоваться взятие образца кожи и исследование его под микроскопом (биопсия кожи), даже если такая процедура может временно усугубить проблему.